Почему протестуют преподаватели МИИТа?

Возможно, многие помнят замечательный рассказ Николая Гарина-Михайловского «Тёма и Жучка», где мальчик Тёма спасает попавшую в колодец собаку. На самом деле это отрывок из повести «Детство Тёмы», за которой следовали повести «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры». В этих книгах рассказывается, как рос и учился Тёма и как он стал инженером-путейцем. Причем автор и сам был инженером-путейцем.

В повести «Инженеры» вы прочитаете о том, как повзрослевший Тёма использует достаточно сложный математический аппарат для проектирования железнодорожных путей. Все инженеры-путейцы обладали глубоким знанием физико-математических дисциплин, необходимых для инженерных расчетов. Без знания математики невозможно знание и применение геодезических расчетов. Без знания математики, физики и механики невозможно проектировать и строить мосты, тоннели, железнодорожные станции и пр.

Поэтому преподавание физико-математических наук и в царское время, и в СССР в транспортных вузах было на высочайшем уровне.

При этом в царской России, а затем и в СССР инженеры-путейцы были высшей категорией инженеров — вплоть до начала развития массового авиастроения и затем космонавтики.

Работа в структурах Ведомства путей сообщения царской России была весьма престижна. Когда в 1896 году было объявлено о создании в Москве Императорского Московского инженерного училища Ведомства путей сообщения, конкурс превосходил 50 человек на одно место профессора. В училище пришли преподавать выдающиеся ученые, такие как математик Млодзеевский, физик Лебедев, механик Чаплыгин, геодезист Соловьёв и др. Позднее здесь работали известные механики Болотин и Александров, математики Араманович, Берман, Садовский, Карпелевич, Мышкис и Вентцель (И. Грекова) и др.

Позднее училище стало институтом (МИИТ), а в постперестроечное время — университетом. За время его работы в нем трудились многие выдающиеся специалисты, физики, математики, инженеры; перечислять их можно долго. Преподавание физико-математических дисциплин, а также теоретической механики, сопромата и пр. оставалось на высоком уровне.

В постперестроечное время студенты разных направлений изучали теорию функций комплексного переменного и операционное исчисление, важные для решения дифференциальных уравнений динамики машин, электроники и автоматики.

Математика vs креатив

Однако после введения так называемой болонской системы программы обучения в МИИТе и в других железнодорожных вузах стали существенно меняться. В первую очередь это коснулось существенного сокращения программ обучения физико-математическим дисциплинам. По нашим подсчетам, курс высшей математики для инженеров сократился примерно в три раза. Началось сокращение числа аудиторных часов (лекций, практических занятий и лабораторных работ). К 2018/2019 учебному году при 18-недельном семестре аудиторное обучение студентов составило 27 часов в неделю. При пятидневной учебной неделе студенты имели как минимум один свободный день. И при этом пропорционально увеличивалась «самостоятельная работа студента» (СРС).

Постоянно звучат просьбы специалистов самых разных выпускающих кафедр: студентам необходимо знать тот или иной раздел высшей математики или физики. Но как это сделать при катастрофической нехватке учебных часов?

К тому же, для того, чтобы выпускники были «креативными» и «коммуникативными», было введено обязательное изучение будущими инженерами множества гуманитарных дисциплин, таких как история («История России», «Всеобщая история»), «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», обязательные рефераты по дисциплине «Физическая культура и спорт» (в дополнение к собственно физкультуре), «Русский язык и деловые коммуникации», «История религий народов России», «Экологическая безопасность», «Правоведение», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Управление человеческими ресурсами» и др. С этого года вводится также обязательный для всех курс «История транспорта России» (в дополнение к истории специальности).

При этом введение курса русского языка, например, мотивируется тем, что-де школьники плохо знают русский язык. Но ведь математику и физику они тоже плохо знают — так почему бы не ввести курс школьной математики и физики в программу вуза?

Нагрузка преподавателей в 2018/2019 учебном году — это 780 учебных часов в год. Как известно, учебные часы разделяются на так называемые горловые (лекции, практические занятия, лабораторные работы) и на внеаудиторную нагрузку, которая часто на самом деле проходит в аудиториях, — это зачеты и экзамены, контроль самостоятельной работы студента (КСР, т. е. проверка, часто неоднократная, индивидуальных домашних заданий), крайне редко —консультации и промежуточный контроль (ПК). Непосредственно «горловая» нагрузка составляла примерно 1/3 всей учебной нагрузки преподавателя.

В автономном плавании

В 2018 году сменился учредитель МИИТа — новым учредителем стало Министерство транспорта РФ. МИИТ стал называться Российским университетом транспорта (РУТ), и с большим скрипом название (бренд!) МИИТ сохранили при РУТ в скобочках. Без согласования с коллективом МИИТа был изменен устав РУТ (МИИТ) таким образом, что теперь ректор РУТ (МИИТ) назначается единолично министром транспорта — в отличие от прежнего устава, требующего обязательных выборов ректора по представлению учредителя.

Вскоре РУТ (МИИТ) был переведен в статус автономного бюджетного учреждения, т. е. теперь Минтранс РФ фактически не отвечает за текущую деятельность и будущее МИИТа.

Новым ректором стал Климов Александр Алексеевич, известный по публикациям «Диссернета» 1. Этот чиновник успел потрудиться деканом и заведующим кафедрой в НОУ «Тольяттинская академия управления», не имея ученого звания доцента или профессора. Сведений о том, имеется ли у А. А. Климова опыт преподавания в вузе, в официальной биографии А. А. Климова нет.

Вместе с Климовым в МИИТ пришли проректор Клёнов Михаил Владимирович, канд. мед. наук, также без опыта преподавания; проректор Тимонин Владимир Сергеевич, канд. филос. наук, по образованию историк, также без опыта преподавания. Финансами МИИТа управляет проректор Тугаев Михаил Юрьевич, канд. техн. наук, по образованию инженер-механик, без преподавательского стажа и одновременно бизнесмен (ООО «Лабиус» и АНО «ИОИР»)2.

Эта ситуация достаточно типична для современной России, когда управленцем является не специалист, знающий проблемы и особенности функционирования предприятия (учреждения), а «менеджер», готовый управлять чем угодно. Стиль управления нового ректора — сугубо бюрократический — через многочисленные приказы и распоряжения. Имеется лишь один день в месяц для приема ректором сотрудников, продолжительность приема — два часа; записаться на прием к ректору до последнего времени было практически невозможно. После распространения среди сотрудников и студентов выступления профессора В. Б. Зылёва 3 запись на прием к ректору упростилась.

К весне 2019 года сотрудниками выпускающих кафедр были составлены планы обучения — с учетом постоянно меняющихся многочисленных требований и инструкций это непростая и выматывающая работа. Новые учебные планы были приняты Учебно-методическим управлением (УМУ) РУТ (МИИТ) и утверждены. Но после майских праздников 2019 года УМУ сообщило, что с 2019/2020 учебного года учебная неделя сокращается до 22 часов, а количество учебных недель — до 14. В результате у студентов будет на 60% меньше учебных аудиторных занятий. Также примерно вдвое был сокращен объем внеаудиторной работы со студентами (консультации, КСР, ПК).

В итоге значительная часть изучаемого материала была отправлена в раздел «Самостоятельная работа студента» (СРС) без какого-либо контроля. Учебные планы были изменены чиновниками УМУ без учета специфики различных дисциплин — простым урезанием аудиторных часов.

Известные математики и выдающиеся педагоги Е. С. Вентцель и А. Д. Мышкис в статье «Кто научит профессора, который должен научить студента?» («Комсомольская правда» от 27 февраля 1988 года, с. 2) писали: «Всячески стимулировать не массовые, обезличенные, а индивидуальные формы работы преподавателя со студентом. Для этого и тот, и другой должны иметь время. Ничто так не способствует росту будущего специалиста, как свободные, нестесненные беседы с наставником».

Теперь возможность личного общения в ходе консультаций и КСР практически сведена к нулю.

Далее аудиторная нагрузка преподавателей была увеличена до 850 часов в год, и теперь львиная доля этой нагрузки (примерно 2/3) — это «горловая», самая трудоемкая работа.

«Майские указы»

Наконец ректорат потребовал перевести 15% нагрузки в почасовой фонд. В результате часть учебной работы придется выполнять практически бесплатно: расценки почасовой оплаты труда преподавателей не менялись уже много лет. Мало кто хочет работать на этих условиях! Такое отношение к преподавателям не позволяет воспитывать новых молодых преподавателей; большинство профессорско-преподавательского состава (ППС) вынужденно переведено на неполную ставку, многие преподаватели уволены, а средний возраст ППС скоро превзойдет пенсионный возраст.

Все эти преобразования происходят под лозунгом исполнения «майских указов», о которых на недавно прошедшем ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге даже высшие чиновники РФ говорили как о невыполнимых.

Руководство МИИТа утверждает, что вуз находится в долговой яме, и предложенные новации могут улучшить финансовое положение вуза. Непонятно, как за один год вуз попал в эту яму. При этом административно-управляющий аппарат непомерно раздут. Только в ректорате «трудятся» более 20 человек, включая 5 помощников ректора, одного советника ректора, президента РУТ (МИИТ), научного руководителя РУТ (МИИТ), 5 проректоров и их секретарей. По косвенным оценкам, сейчас количество административно-управляющего персонала превосходит число ППС примерно в два раза.

В результате увеличения нагрузки на одну ставку и перевода значительной части нагрузки в почасовой фонд количество ставок ППС уменьшается более, чем на 1/3.

При этом от руководителей подразделений требуют не просто перевода имеющихся преподавателей на меньшие доли ставок, но и увольнения сотрудников. Требовалось, чтобы соотношение числа студентов к числу ставок ППС было больше, чем 12 к 1. Однако к началу 2019 года, например, в Институте управления и информационных технологий МИИТа до начала этих преобразований было более 12 студентов на одну ставку ППС. Вводимые ректоратом новации доводят соотношение количества студентов к штату преподавателей более чем 20:1 или даже 30:1. Естественно, это не может не приводить к ухудшению качества образования студентов.

Тем не менее объявляются плановые величины численного количества ППС, при этом утверждается, что средняя зарплата ППС должна вычисляться, исходя из численности ППС, а не из числа ставок.

Сокращенная учебная нагрузка приведет к кардинальному ухудшению качества выпускников. Не зная сопромата, инженерной графики, геодезии и базы для изучения этих предметов — физики и математики, — выпускники МИИТа не смогут проектировать и создавать новые транспортные системы, управлять ими и развивать цифровую экономику. Кроме того, кастрированные учебные планы не смогут привлечь в МИИТ иностранных студентов, и это понизит и без того не очень высокий рейтинг МИИТа.

Учебная нагрузка старших курсов (2-й и выше) меняется со схемы 27×18 на 22×17, уменьшение учебной нагрузки более, чем на 20%. Студенты планировали получить образование по тем учебным планам, которые были приняты на момент их поступления, но теперь они получат совсем другое образование.

Создается впечатление, что целью некоторых руководящих сотрудников Минтранса является захват территории МИИТа и уничтожение одного из старейших технических вузов Москвы, который является научно-культурным достоянием России.

По нашему мнению, все перечисленные «новации» грозят непоправимым разрушением инженерного образования в области железнодорожного транспорта и требуют по крайней мере серьезного обсуждения инженерной и академической общественностью.

4 июля авторы побывали на приеме у ректора и высказали озабоченность сложившейся ситуацией, особенно в связи с уменьшением учебной нагрузки. На тот момент не были утверждены новые учебные планы 2−5 курсов, и есть сомнения в законности их корректировки. Сейчас они уже существуют, но практически все преподаватели и учебно-вспомогательный персонал в отпусках, некому заполнять рабочие программы (РП) курсов и ФОС (фонд оценочных средств). В следующий семестр МИИТ входит без утвержденных РП и ФОС.

Александр Братусь,

докт. физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой «Прикладная математика — 1» с 1999 по 2018 год;

Галина Зверкина,

доцент, канд. физ.-мат. наук, и. о. зав. кафедрой «Прикладная математика — 1»

1 dissernet.org/publications/sekretiki-2.htm

2 rusprofile.ru/id/1 255 640

3 youtube.com/watch?v=f26BZ4cL_ZY

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