Капстроительство на особо охраняемых природных территориях Москвы

Проблемы защиты природы в минувшие времена (30−40 и более лет назад) часто упирались в труднодоступность информации. О планах своих природопреобразовательных проектов власти не обязаны были никого оповещать. Сейчас — обязаны. Что же изменило и изменит это ценное обстоятельство в нашей жизни?

В начале июня этого года на сайте госзакупок (zakupki.gov.ru) появились сообщения о проведении открытого конкурса на разработку положений об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Они касаются сразу нескольких ООПТ г. Москвы: природно-исторических парков «Останкино», «Кузьминки — Люблино», «Царицыно», «Измайлово», природных заказников «Долина реки Сетуни» и «Жулебинский», ландшафтного заказника «Долина реки Раменки»1. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте в разделе «Документы закупки», в подразделе «Конкурсная документация, изменение конкурсной документации». Особенно интересен п. 5 Перечня основных требований «Основные требования и состав выполняемых работ» файла «Техническое задание» (и в нем в первую очередь п. 3.4). Из него видно, что целью разработки этих положений является «Подготовка предложений по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства». К настоящему времени конкурсы уже завершены и заключены — или будут заключены — договора на выполнение этого «ответственного задания».

Напомним, что катки, крытые стадионы («дутыши»), деревянные административные здания, под которыми за последние годы исчезли поляны и луга в ряде ООПТ — это НЕ капитальное строительство. «Некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)«2. Капитальное же строительство предполагает гораздо более глубокое (и в прямом, и в переносном смысле) вмешательство в природную среду и более широкий ассортимент построек, включая торговые центры, жилые здания и т. п. Впрочем, вполне возможно, что, как это уже часто бывало в подобных случаях, поначалу населению пообещают бассейны и спортивные комплексы, чтобы не возражали против капитального строительства на ООПТ, а уже потом неожиданно изменят первоначальные планы и возведут корпуса совсем иного назначения.

Также нужно напомнить, что ООПТ — это не парки, не скверы, не просто «зеленые территории». Их создание — результат многолетней научной, организационной и просветительской работы. Работы по выявлению в Москве редких видов растений и животных как индикаторов полноценных условий обитания, выработке рекомендаций по сохранению этих условий, регламентов, необходимых для формирования взаимосвязанных компонентов экологической сети, — чрезвычайно долгий и сложный процесс. И сейчас решение правительства Москвы о подготовке проектов капитального строительства на ООПТ — это перечеркивание многолетних коллективных усилий по сохранению в городе благоприятной для человека среды обитания. Понятно, что это не первая попытка, но всё же хочется надеяться, что российское научное сообщество еще не настолько потеряло самоуважение, чтобы спокойно ее воспринимать.

Наконец, в сложившейся в последние годы ситуации городские ООПТ — это не только рефугиумы краснокнижных видов, а последние островки городской природы вообще. Интенсивность вмешательства коммунальных служб в жизнь природных сообществ на всех остальных участках природного комплекса вне ООПТ столь велика, что к настоящему времени уже сильно ослабила их средостабилизирующую функцию. Это и чрезвычайно интенсивное, видимое за полгорода освещение в ночное время, и непрерывные покосы травы летом, и уборка листьев осенью, и уничтожение подлеска (кустарников, зарослей)3. Происходит иссушение почвы, рост пылеобразования — с отрицательными последствиями для здоровья жителей4. На этом фоне роль ООПТ как последних убежищ для природных сообществ и сохранения природного равновесия в целом особенно велика. Однако с недавних пор мероприятия по «благоустройству» стали частично распространяться и на них.

Так или иначе, общие контуры нового наступления на природу уже видны и, по крайней мере формально, являются достоянием общественности. Что изменится в судьбе наших ООПТ? Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении своей среды обитания, не взирать на это «философски», а ознакомиться с градостроительными планами, именуемыми «разработкой положений об ООПТ», и сформировать свое мнение о них.

Василий Птушенко, Ксения Авилова

(МГУ им. М. В. Ломоносова)

1 zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=173 200 001 419 000 736

zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=373 200 003 119 000 128

zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=373 200 003 119 000 128

zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=373 200 003 119 000 128

zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=373 200 003 119 000 128

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 1.

3 О последствиях подобного вмешательства см.:

4 Птушенко В. В., Марцевич С. Ю. Пыль: сердечный отклик // Наука и жизнь, 2015, № 1, с. 36−38.

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