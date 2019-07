Дайан Вильямс, «Избранные рассказы» (Diane Williams, «The Collected Stories»)

Мой любимый писатель Джонатан Франзен назвал американскую писательницу Дайан Вильямс «одной из немногих подлинных героинь американского авангарда. В ее сочинениях самые привычные вещи становятся в высшей степени необычными».

Признаюсь, что до недавнего времени всё, что я знала о Диане Вильямс (надеюсь, мне извинят этот русизм), сводилось к уже потускневшим впечатлениям от ее сверхкоротких рассказов (я бы даже сказала «набросков»): они всегда остроумны, часто печальны и, как мне представляется, неизменно загадочны.

Вспомнила я о Вильямс в связи с выходом большого тома ее сочинений «The Collected Stories», о котором узнала из рецензии Ange Mlinko в London Review of Books (т. 48, № 8). Рецензия озаглавлена «Molasses Nog», что я бы перевела как «Взбитая патока» — понятно, что взбить патоку как будто еще никому не удавалось (если это известный каламбур по типу масляное масло, то sorry for my English…)

Рецензия написана замечательно. Мне, конечно же, захотелось приобщиться к текстам Вильямс, но добыть их не удалось.

Как оказалось, вообще-то мне следовало бы знать, кто она…

В свои 72 года Вильямс продолжает быть не только автором, но и известным издателем — прежде всего американских литературных ежегодников — это StoryQuaterly (1985−1997) и NOON (Вильямс основала его в 2000-м). Иными словами, Вильямс — заметная фигура в американской культурной жизни.

И, конечно, Вильямс давно известна как автор коротких и весьма своеобразных текстов — в них всегда есть горьковатый юмор. И вот, наконец, в октябре минувшего года вышел большой сборник ее сочинений под незатейливым названием «The Collected Stories» (без малого 800 страниц).

Насколько я могу судить по данным Интернета, все уважающие себя издания немедленно откликнулись рецензиями, беседами с автором и т. д. Нашлась и рецензия (пока одна?) отечественного критика, но она мне «не показалась»…

А вот обложка мне понравилась.

Дело за малым — добыть «нутро»…

Ревекка Фрумкина

