Вечность размером с книгу

Полтора века назад наука перестала быть уделом небольшой горстки интеллектуалов и стала проникать в массы с помощью лекций, газет и журналов. Начиная с 1880-х годов журналисты принялись регулярно писать про науку — об открытиях рентгеновских лучей, о пользе радиации, кометах и «отживших животных». Казалось, скоро наука вытеснит невежество в народе. Однако этого не случилось. Ученые сведения не вытесняли суеверия, а переплетались с ними, подчас образуя замысловатые конфигурации.

В 1892 году саратовские крестьяне, узнав про открытие «планиды Юпитера», решили переселиться туда и начали даже собирать пожитки в дорогу. А в 1899 году палеонтолога Владимира Прохоровича Амалицкого, добывавшего скелеты ископаемых рептилий недалеко от Великого Устюга, посчитали Антихристом. Говорили, что он умеет оживлять допотопных чудищ, которые затем разбегаются по лесам и разносят сибирскую язву. Можно привести еще множество курьезных примеров.

Прошло более ста лет. Образование стало всеобщим, написаны горы хороших научно-популярных книг. Можно было ожидать, что научная картина мира прочно укоренилась в головах обывателей, — но нет. Попробуйте выйти на улицу и спросить у первого встречного, чем кембрийский период отличается от палеогенового, сколько планет в Солнечной системе, а еще лучше — сколько лет Вселенной. Ответы окажутся причудливыми. По данным соцопросов, 30% россиян до сих пор считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Иными словами, когда вы едете в маршрутке, рядом с вами сидит 5−6 человек, чье образование находится на уровне Средневековья.

Здесь можно бы возмутиться российским образованием, ужаснуться числу оглупляющих телепередач, но такое наблюдается не только в нашей стране. Проблема тотального невежества — мировая. В 2014 году соцопросы в США показали, что и здесь каждый четвертый думает, будто Солнце вращается вокруг Земли.

Удивительно, но усилий многочисленных популяризаторов, педагогов, ученых за сто лет оказалось недостаточно. Простому человеку никак не удается сформировать устойчивую и понятную картину мира, основанную на научном фундаменте. Религиозный ренессанс, заметный во многих странах, вполне это подтверждает.

Причина, на мой взгляд, кроется в отсутствии базовой всеобъемлющей «концепции всего», от Большого взрыва до Великого молчания, которая со школы или даже с детского сада объясняла бы человеку устройство мира и указывала на его место во Вселенной. И такую концепцию недавно предложил историк Дэвид Кристиан, профессор Университета Маккуори (Австралия), выпустивший компактную книгу «Большая история. С чего всё начиналось и что будет дальше». В ней бегло, но живописно и правдоподобно представлена история Вселенной, в том числе ее будущее. По сути, книга претендует на научное изложение всей истории мироздания.

Главным героем выступает Homo sapiens, которому посвящена половина книги. Да и саму книгу стоило бы назвать «Большая история человечества». История показана через преодоление нескольких порогов, позволяющих миру и человеку выйти на новые уровни сложности. Пороги неравнозначны с точки зрения Вселенной и акцентируют внимание на виде Homo sapiens:

1) Большой взрыв (13,8 млрд лет назад);

2) рождаются первые звезды (около миллиарда лет спустя);

3) внутри умирающих звезд возникают новые химические элементы;

4) появляются планеты;

5) возникает жизнь на Земле (около 3,8 млрд лет назад);

6) появляется наш биологический вид (около 250 тыс. лет назад);

7) зарождается сельское хозяйство (около 11 тыс. лет назад);

8) высадка на Луну (21 июля 1969 года).

Впрочем, антропоцентризм вполне уместен, учитывая цели автора: представить читателю историю о том, откуда он взялся, куда денется и кем является на самом деле.

Фактически книга пытается ответить на фундаментальные, «проклятые» вопросы с помощью науки, и ответ получился достоверным и живым. В упрек автору можно поставить разве что излишнюю любовь к цитатам из художественной литературы и нарочитые аналогии. Так, говоря о дрейфе литосферных плит, Кристиан пишет, что иногда они «встают на дыбы, как два моржа в схватке за самку», а иногда смещаются вниз, «как сорвавшийся лифт, который проламывает бетонный пол». На этих пассажах неизбежно вспоминаешь бессмертный совет из Тургенева: «О, друг мой, Аркадий Николаич, об одном прошу тебя: не говори красиво».

В целом же книга дает вполне толковое представление об истории мироздания и человека. Остается надеяться, что с помощью таких книг уменьшится число тех, кто верит во вращение Солнца вокруг Земли, или их хотя бы не станет больше.

Антон Нелихов

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