Уважаемая редакция!

Благодаря мудрому руководству национального лидера, партии и правительства России удалось посрамить Запад с его санкциями. Несмотря на все попытки западных правителей поставить нас на колени, мы видим, как наполняются золотовалютные запасы нашей страны, как стремится к нам западный капитал. В то время как антироссийские лидеры приуныли, терпя поражение за поражением, у нас в стране наблюдаются совсем другие настроения — настроения радостного предвкушения потока бюджетных средств. Как было известно еще древним римлянам, деньги не пахнут, поэтому на фоне улучшения финансово-экономической ситуации как грибы после дождя растут дорогостоящие проекты. Не проходит дня, чтобы не пришлось увидеть новости весом в десятки и сотни миллиардов рублей, а то и больше. В ближайшие три года 600 миллиардов пойдет на повышение пенсий силовиков; стоимость строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург может достигнуть полутора триллиона рублей, и т. д. Кажется, это просто какое-то всеобщее летнее наваждение, какой-то коллективный сон в летнюю ночь: грезы о бюджетных средствах.

Не остались в стороне от этих томных мечтаний и наши коллеги. Недавно представители Профсоюза работников РАН провели пресс-конференцию, посвященную финансированию науки. Как несложно предположить, речь шла о главном — о деньгах. Понятное дело, их слишком мало. Ученые мужи жаловались на то, что у инженерно-технического персонала низкие зарплаты. На то, что даже с учетом запланированных в рамках нацпроекта по науке денег расходы на приобретение научного оборудования у нас недостаточны, чтобы конкурировать с Западом. Говорили, что научных сотрудников по статистике всё меньше, а это напрямую противоречит требованиям нацпроекта. И так далее, и тому подобное.

Выводы были, понятное дело, просты: нужно срочно увеличить бюджетное финансирование фундаментальной науки в 2−2,5 раза, без этого в число стран-лидеров в 2024 году не войти. В общем, по степени вредоносности для бюджета страны профсоюзные и академические коллеги стремятся вплотную приблизиться к пенсионерам-силовикам.

Я слушал всё это и думал: с деньгами и дурак может добиться успеха. Но мы же творческие люди, нам должен быть чужд такой примитивный бюргерский подход! Мы всегда выигрывали за счет смекалки и способности обойтись минимальными средствами, что отражено в пословице «Голь на выдумку хитра». Неужели мы готовы променять наше духовное первородство на похлебку?

Грустный ответ на этот вопрос очевиден: да, основная масса наших коллег готова это сделать. Охотно и без малейших колебаний. Увы, но на наш патриотизм, на наше чувство долга, на готовность жертвовать собой и своими близкими на благо Родины надежды нет. Вся надежда, как обычно, на мудрые решения партии и правительства. Я полагаю, что правильно было бы использовать мобилизационный путь.

Во-первых, следует законодательно обязать всех выпускников вузов научных специальностей отработать в сфере российской науки и российского образования минимум 10 лет — они должны отдать долг Родине, которая несколько лет бесплатно учила их, да еще и стипендию платила.

Во-вторых, следует запретить научным сотрудникам бюджетных и автономных организаций свободно выезжать за рубеж. Чем они лучше полицейских и сотрудников ФСБ? Выезд в дальнее зарубежье должен происходить только по служебной необходимости, по заданию руководства и по согласованию с первым отделом. Захотел в отпуск? У нас очень большая и красивая страна, есть леса и озера, горы, реки и моря — на любой вкус. Не только кавказское побережье Черного моря, но и Крым. Зря, что ли, руководство страны старалось? Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан — выбор очень широк. Для особо доверенных — братские Куба и Вьетнам.

В таких условиях и за небольшую зарплату выпускники вузов вынуждены будут идти в научные сотрудники — некуда им будет деваться! Вот число научных сотрудников и начнет расти. А если с новым оборудованием проблемы, нужно включать голову и руки, выжимать из старого по максимуму. Опять же, с ростом числа научных сотрудников можно будет и новое оборудование эффективнее использовать: работать в три смены. Помните, коллеги, что именно упорный труд сделал из обезьяны человека, а не сны в летнюю ночь!

Ваш Иван Экономов

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