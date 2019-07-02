Мой ласковый и лютый ктырь

Ты не скажешь комару:

«Скоро я, как ты, умру».

С точки зренья комара,

человек не умира.

Иосиф Бродский

Никита Вихрев — куратор ряда разделов коллекции двукрылых в Зоологическом музее МГУ, канд. биол. наук и, судя по всему, человек не только глубоко сведущий в своем деле, но и искренне увлеченный им — иначе написать такую книгу ему бы не удалось.

В послесловии автор признаётся, что во многом вдохновлялся двумя классическими трудами: это раздел о двукрылых в третьем томе «Жизни животных», написанный Борисом Мамаевым в свободном стиле, и изданный в 2003 году фундаментальный «Определитель семейств двукрылых насекомых фауны России и сопредельных стран» Эмилии Нарчук. В итоге можно сказать, что от обоих источников вдохновения удалось взять лучшее.

Подробно знакомя читателей с систематикой двукрылых — кстати, о ее эволюционных основах Вихрев блестяще, хотя и кратко, рассказывает в начале, — книга одновременно сообщает читателю массу интересных подробностей о представителях разных семейств этих явно недооцененных большинством людей существ.

Мы узнаём, например, о том что единственное насекомое Антарктиды относится к тому же семейству комаров Chironomidae, личинки которого в обиходе называют мотылём и используют для кормления аквариумных рыб. Или что «песчаные блохи», которые кусают туристов на пляжах в Юго-Восточной Азии, — на самом деле совсем не блохи, а опять же комары — мокрецы. Приводит Вихрев и истории из собственной жизни, в том числе о том, как его кусали разные представители столь искренне любимого им отряда.

Отдельно хочется отметить юмор. Вот автор посмеивается над генетиками, взявшими моду описывать «новые виды» хирономид на основании различий в структуре их политенных (многократно реплицированных) хромосом, и рассказывает по этому поводу анекдот:

— Папа, а кто это ­роится в воздухе?

— Кто знает, сынок… Может, комары, а может, журавли — одни генетики могут ответить…

А через четыре страницы автор показывает фотографию яркоокрашенной самки комара Sabethes sp. и риторически вопрошает: «Такой красавице и укусить себя дать не жалко, не ­правда ли?» Подобного на страницах книги много, и благодаря этому читать ее веселее и приятнее.

(Кстати, поэтичные описания мух и комаров в книге вообще нередки — чего стоят, например, «мраморные крылья и глаза-опалы» слепня-дождёвки Haematopota pluvialis, кусающего людей даже в плохую погоду.)

Иллюстративный материал — богатый. На 150 страницах уместилось свыше 200 качественных фотоиллюстраций. Естественно: сам Вихрев полтора десятка лет назад пришел в энтомологию именно из фотографии. Немало снимков отмечены именно его авторством.

Конечно, 150-страничная книга, написанная свободным языком, не претендует на академичность и полноту охвата. В конце концов, двукрылых сейчас насчитывается около 200 тыс. видов, и рассказать обо всех в таком формате едва ли можно (и едва ли нужно). О некоторых менее интересных или менее изученных таксонах рассказано совсем короткой строкой, другим посвящено по нескольку страниц. Такие перекосы немного смущают — впрочем, по перечисленным выше причинам едва ли стоит винить в этом автора. Вихрев пишет, что его задачей было «немного заинтересовать и слегка обрисовать», и с обеими задачами он успешно справился.

В последних строках автор призывает серьезно заняться насекомыми всех тех, у кого есть к этому склонность и кто по каким-то причинам этого еще не сделал: «Мой опыт и опыт моих коллег, — пишет он, — убеждает меня, что это лучший способ стать счастливым». Рецензент пока к этому не готов, но твердо уверен, что прочитать эту книгу стоит не только студентам-биологам — которым она здорово поможет в усвоении материала по курсу зоологии беспозвоночных, — но и всем, кто интересуется природой. Несколько увлекательных и познавательных часов таким читателям гарантированы.

Олег Соколенко

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