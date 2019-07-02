Письмо в поддержку В. В. Кудрявцева

Члены Клуба «1 июля» выражают крайнюю обеспокоенность длительным содержанием под стражей 75-летнего российского ученого Виктора Викторовича Кудрявцева, специалиста в области аэродинамики летательных аппаратов. В. Кудрявцев — канд. тех. наук, лауреат ордена Дружбы, Премии Правительства РФ за работу над проектом «Морской старт» и множества ведомственных наград. Почти полвека он проработал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

В 2011—2013 годах В. Кудрявцев координировал работу коллектива ­ЦНИИмаш над международным космическим проектом Transhyberian, выполнявшимся в рамках Седьмой рамочной программы Евросоюза. Проект, в котором участвовали три российских (ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН) и два зарубежных института (Германский аэрокосмический центр и Бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана), был полностью открытым. Результаты, полученные российскими учеными, прошли все необходимые экспертизы, в том числе в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, и были разрешены к отправке за границу и к опубликованию в открытой печати.

Спустя пять лет после успешного завершения проекта ФСБ поставила под сомнение выводы экспертиз и возбудила против В. Кудрявцева уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». В июле 2018 года он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово», где содержится по сей день. В начале июня 2019 года был арестован еще один сотрудник ЦНИИмаш, преподаватель Московского физико-технического института канд. физ.-мат. наук Роман Вячеславович Ковалёв, который также входил в число участников проекта Transhyberian. Оба арестованных отказываются признавать свою вину и оговаривать своих коллег.

В. Кудрявцев страдает рядом тяжелых заболеваний, среди которых диабет, болезни сердечно-сосудистой системы и почек. Обследования, проведенные в сентябре прошлого и мае нынешнего года в 20-й больнице г. Москвы, выявили ухудшение состояния его здоровья. Причины этого — преклонный возраст, отсутствие постоянного медицинского контроля, невозможность придерживаться строгой диеты и других врачебных рекомендаций в условиях СИЗО.

Общественность неоднократно просила государство смягчить условия содержания В. Кудрявцева. В его поддержку выступили президент Российской академии наук академик А. М. Сергеев, Совет по правам человека при Президенте РФ, 42 известных ученых, деятелей культуры и правозащитника, более 130 тыс. граждан — подписантов петиции на сайте change.org, общественная организация Санкт-Петербургский союз ученых, международная правозащитная организация Комитет ­неравнодушных ученых (Committee of Concerned Scientists).

Несмотря на эти обращения, суды несколько раз отказывались изменять меру пресечения В. Кудрявцеву, хотя следствие так и не представило аргументов, оправдывающих столь суровое отношение к пожилому человеку, который не только не имеет недвижимости или вида на жительство за рубежом, но и с трудом поднимается по лестнице в здании суда. В декабре 2018 года В. Кудрявцеву была предложена сделка, по которой он должен был полностью признать вину и оговорить своих коллег в обмен на перевод под домашний арест. После отказа В. Кудрявцева условия его содержания был ужесточены, в частности, более двух месяцев он был лишен свиданий с родными.

Члены Клуба «1 июля» призывают смягчить меру пресечения В. Кудрявцеву и Р. Ковалёву, переведя их под домашний арест до окончания следствия. Мы также настаиваем на проведении объективного расследования, в котором обвинение не было бы обусловлено политической целесообразностью, а результаты судебной экспертизы не зависели бы от текущей международной обстановки. Российская наука не может нормально развиваться в обстановке шпиономании и страха ученых за свое будущее.

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