Дорогие наши читатели!

С 1 июля наше любимое государство сделало малому бизнесу и некоммерческим организациям очередной «подарок», позволяющий кому-то за наш счет подзаработать. АНО «Троицкий вариант» в том числе теперь обязано использовать онлайн-кассу при оказании услуг физическим лицам. Но мы оказываем столь незначительные в финансовом плане услуги, что содержать онлайн-кассы для газеты просто разорительно. По сути, единственной такой услугой является подписка на газету. И мы вынуждены отменить один из способов приобретения подписки, а именно — ее оплату прямым переводом на наш расчетный счет. Деньги, поступающие таким образом, будут возвращаться плательщику. Иначе из принятого платежа размером в 1200 руб. нам грозит штраф минимум в 10 000 руб.

Однако будьте внимательны: по-прежнему действуют все остальные каналы оплаты подписки (их подробное описание можно найти на нашем сайте, https://trv-science.ru/subscribe/). А также, если вы переведете на наш счет некую сумму (например, 600 или 1200 руб.) и сделаете пометку в назначении платежа «Благотворительное пожертвование на уставную деятельность», то мы обязательно отблагодарим вас полугодовым или годовым комплектом газет «Троицкий вариант — Наука». И не забывайте при этом указать адрес, по которому вы хотите получить наш подарок.

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