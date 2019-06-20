Поддержим «Корпус экспертов»!

Проект «Корпус экспертов» объявляет о начале краудфандинга. Почему нам представляется важным поддержать эту кампанию?

Российскую науку задергали, но она все еще жива. Как определить, насколько жива и в каких областях? Как понять, что поможет вытащить ее из пограничного состояния, а что окончательно добьет? Понятно, что полезно финансирование, но в какой форме, по каким каналам? Какие типы грантов работают эффективней? Какие формы организации науки плодотворней? Подобных вопросов очень много. Есть ли на них объективные ответы и как их получить?

Лучший способ оценки состояния науки и эффективности ее организации — независимая экспертная оценка. В наших реалиях этот рецепт вызывает лишь грустную улыбку — где ее взять, тем более действительно независимую. Поэтому оценки и решения делаются по рецептам, установленным чиновниками. В этих рецептах используется библиометрия, причем используется весьма грубым образом, который приводит к разного рода несправедливостям и стимулирует накрутку показателей.

Означает ли это, что дискредитированную административным использованием библиометрию надо выкинуть на помойку? Полагаем, что чиновничье администрирование без библиометрии будет еще хуже, чем с ней. Это вполне полезный инструмент, просто каждым инструментом нужно уметь пользоваться и знать область его применимости.

Статья «Был такой фонд — „Династия“», опубликованная в ТрВ-Наука № 281 (не первый и не последний анализ подобного рода от этих авторов), как раз дает пример грамотного использования библиометрии. Из подобного анализа видна «экология науки» — где водятся и чем питаются хорошие ученые, какие «ландшафты» способствуют процветанию науки, какие — наоборот. В частности из публикации видно, насколько эффективным был опальный фонд «Династия»

Данные, приводимые в статье, получены в рамках проекта «Корпус экспертов». Этот проект ведется много лет, его самая известная часть — постоянно обновляемые списки российских научных работников с высоким индексом цитирования.

Проект, конечно, требует финансирования, хотя и небольшого. Одна из неустранимых составляющих этого финансирования — плата Web of Science за исходные данные. Владелец ресурса требует отнюдь не символической платы за публикацию данных, полученных путем обработки первичной информации, которая извлекается в большом объеме в рамках обычной подписки. И, пожалуйста, не надо предлагать замену в виде бесплатной российской базы данных РИНЦ.

В течение 12 лет рабочая группа корпуса экспертов своими силами находила финансирование на все расходы включая оплату труда немногочисленных технических исполнителей. Как правило, это были контракты на аналитическую и экспертную работу — вполне реальную. К сожалению, квалифицированных заказчиков на подобную работу крайне мало. В таком случае, полезно прибегнуть к помощи самого квалифицированного заказчика — научного сообщества.

С 20 июня «Корпус экспертов» открывает кампанию краудфандинга на платформе фонда «Эволюция». ТрВ-Наука поддерживает эту кампанию, поскольку мы считаем крайне важными прозрачную информацию, добываемую «Корпусом», и ее честный анализ.

Борис Штерн

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