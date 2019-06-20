Поддержим «Корпус экспертов»!

Проект «Корпус экспертов» объявляет о начале краудфандинга. Почему нам представляется важным поддержать эту кампанию?
Российскую науку задергали, но она все еще жива. Как определить, насколько жива и в каких областях? Как понять, что поможет вытащить ее из пограничного состояния, а что окончательно добьет? Понятно, что полезно финансирование, но в какой форме, по каким каналам? Какие типы грантов работают эффективней? Какие формы организации науки плодотворней? Подобных вопросов очень много. Есть ли на них объективные ответы и как их получить?
Лучший способ оценки состояния науки и эффективности ее организации — независимая экспертная оценка. В наших реалиях этот рецепт вызывает лишь грустную улыбку — где ее взять, тем более действительно независимую. Поэтому оценки и решения делаются по рецептам, установленным чиновниками. В этих рецептах используется библиометрия, причем используется весьма грубым образом, который приводит к разного рода несправедливостям и стимулирует накрутку показателей.
Означает ли это, что дискредитированную административным использованием библиометрию надо выкинуть на помойку? Полагаем, что чиновничье администрирование без библиометрии будет еще хуже, чем с ней. Это вполне полезный инструмент, просто каждым инструментом нужно уметь пользоваться и знать область его применимости.
Статья «Был такой фонд — „Династия“», опубликованная в ТрВ-Наука № 281 (не первый и не последний анализ подобного рода от этих авторов), как раз дает пример грамотного использования библиометрии. Из подобного анализа видна «экология науки» — где водятся и чем питаются хорошие ученые, какие «ландшафты» способствуют процветанию науки, какие — наоборот. В частности из публикации видно, насколько эффективным был опальный фонд «Династия»
Данные, приводимые в статье, получены в рамках проекта «Корпус экспертов». Этот проект ведется много лет, его самая известная часть — постоянно обновляемые списки российских научных работников с высоким индексом цитирования.
Проект, конечно, требует финансирования, хотя и небольшого. Одна из неустранимых составляющих этого финансирования — плата Web of Science за исходные данные. Владелец ресурса требует отнюдь не символической платы за публикацию данных, полученных путем обработки первичной информации, которая извлекается в большом объеме в рамках обычной подписки. И, пожалуйста, не надо предлагать замену в виде бесплатной российской базы данных РИНЦ.
В течение 12 лет рабочая группа корпуса экспертов своими силами находила финансирование на все расходы включая оплату труда немногочисленных технических исполнителей. Как правило, это были контракты на аналитическую и экспертную работу — вполне реальную. К сожалению, квалифицированных заказчиков на подобную работу крайне мало. В таком случае, полезно прибегнуть к помощи самого квалифицированного заказчика — научного сообщества.
С 20 июня «Корпус экспертов» открывает кампанию краудфандинга на платформе фонда «Эволюция». ТрВ-Наука поддерживает эту кампанию, поскольку мы считаем крайне важными прозрачную информацию, добываемую «Корпусом», и ее честный анализ.
Борис Штерн
Краудфандинг в науке — вообще, дело хорошее, нужное и правильное, его надо развивать, в том числе, ради сокращения зависимости от государства. Чтобы его развивать, нужно уметь обращаться к людям. Например, собираются деньги на разные экспедиции и полевые исследования. Люди чувствуют себя участниками приключения. Можно собирать на исследования, посвященные каким-то интригующим научным вопросам или обещающие какие-то полезные инновации. Это тоже понятно. Но какая радость любоваться на списки высокоцитируемых авторов, этой наукометрической верхушки, для абсолютного большинства работников науки и образования? Это все равно что журнал «Форбс» разорился бы и собирал с народа пожертвования на составление и публикацию списков «Форбс». Да и вообще странно. Вот, что такое «Троицкий вариант» мы знаем — это официально газета, ее дата и номер регистрации и другие данные указаны на последней странице. А что… Подробнее »