Q1 не то, чем кажется

Как вы оцениваете вероятность того, что произвольная статья некоторого неизвестного вам ученого, проиндексированная в базе данных Scopus, опубликована в высокорейтинговом журнале (Q1)?
Если ваш ответ — 25% или меньше, то эта заметка специально для вас.
Все, кто в последние 15−20 лет публиковал научные статьи, как минимум слышали о квартилях журналов и о том, что самым престижным, так называемым высокорейтинговым, является первый (Q1). Квартили журналов в настоящее время выделяют по их импакт-фактору: 25% журналов с наивысшим импакт-фактором — Q1, 25% следующих за ними журналов — Q2, предпоследние и последние 25%, соответственно, обозначаются как Q3 и Q4.
Научные организации, фонды и вузы активно поощряют ученых публиковаться в высокорейтинговых журналах. К примеру, в системе «ИСТИНА», используемой в МГУ им. Ломоносова, за публикации в журналах из Q1 начисляется больше баллов, что помогает выигрывать в конкурсах на замещение должностей и повышает зарплатные бонусы. По правилам грантов РНФ с 2019 года такая публикация приравнивается к двум опубликованным в иных изданиях из списков Scopus и Web of Science (WoS).
Казалось бы, всё просто и понятно: в «элитных» журналах публикуются масштабные исследования, высокоточные данные, оригинальные и интересные идеи. Всё это должно материально поощряться, а ученый, опубликовавший статью в таком журнале, может гордиться своей работой. Впрочем, те ученые, статьи которых не пробиваются в журналы из Q1, могут не очень расстраиваться: ведь не быть в числе 25% лучших — еще не значит быть недостойным. Q2 — всё еще лучше, чем оставшиеся 50%, а журналы из Q3 и Q4 — всё еще серьезная рецензируемая научная периодика.
Но если посмотреть на используемые в данный момент квартили более внимательно, обнаружится несколько интересных закономерностей, которые, как показывает мой опыт общения с коллегами, имеющими разные ученые степени, звания и области специализации, ускользают почти от всех глаз. Чтобы показать эти закономерности, в своих дальнейших расчетах я использую статистические данные о научных журналах, входящих в базу данных Scimago [1].
Первое, что необходимо отметить относительно разбиения по квартилям 24 536 журналов, входящих в эту базу данных (исключая журналы, появившиеся в 2018 году и не имеющие импакт-фактора), — несоответствие Q1, Q2, Q3 и Q4 строгому определению квартилей. Имеется в виду, что в них входит не 25% от общего числа журналов (табл. 1). Всего в Q1 входит 29,6% журналов, во второй — 25,1%, в третий — 23,5%, а в четвертый — только 21,8%. Видимое несоответствие вызвано тем, что одни и те же журналы попадают в разные категории знаний, и если журнал хотя бы по одной из категорий попадает в верхние 25%, то его относят к Q1. Такая система позволяет нивелировать потенциальную междисциплинарную разницу в показателях цитируемости и в целом критично не влияет на распределение журналов по категориям.
При этом стоит отметить, что в нижние два квартиля входит множество журналов, которые по тем или иным причинам сложно назвать в полной мере научными. Опустим дискуссию о том, почему к серьезным научным журналам сложно отнести, к примеру, вестники разных российских вузов. Но можно обратить внимание, к примеру, на журнал The Economist [2], в котором за период с 2015 по 2018 год было опубликовано и учтено в системе Scopus [3] почти 12 тыс. статей, при этом само издание определяет себя как газета (newspaper).
Любопытно, что количество опубликованных статей, которое попадает в категорию Q1, очень сильно отличается от четверти и составляет 50,3% (рис. 1). Но даже если ограничить Q1 первыми 25% журналов от общего числа (табл. 1), на их долю всё еще будет приходиться около половины всех вышедших за последние три года научных статей — 48,1%. Большинство моих собеседников поначалу отказываются верить в эти цифры. Потом они предполагают, что я использовал выборку по какой-то специфической области знаний, а в области их специализации всё обстоит по-другому (см. табл. 2, где показано, что это не так). Но впоследствии они вынужденно соглашаются, когда проделывают эти нехитрые подсчеты самостоятельно и пропускают стадии гнева и депрессии, будучи образованными и интеллигентными людьми.
Заблуждение о проценте статей, публикуемых в журналах Q1, можно встретить даже в серьезных научных статьях о наукометрии [4], — следовательно, не только авторы, но и редакторы с рецензентами всерьез не задумывались над этим вопросом. Именно это и заставляет меня утверждать: Q1 не то, чем кажется. Почти все ученые полагают, что публикация статьи в журнале из Q1 — успех, хотя на самом деле, если какая-либо статья вообще была опубликована и проиндексирована в базе данных Scopus (за последние три года), то она с чуть большей вероятностью была опубликована в журнале из Q1, чем в журнале из Q2-Q4, даже с учетом вышеупомянутых ненаучных журналов [3]. Я, конечно, был не первым, кто об этом подумал и нашел это заслуживающим внимания [5] (и несколько расстроился, обнаружив потерю пальмы первенства).
Cui prodest?
Почему же существует настолько неравномерное распределение количества статей? Ответ почти очевиден: это всем выгодно. Для крупных издательств научные журналы представляют собой в первую очередь продукт, который можно продавать, и чем выше его статус, тем охотнее его покупают, а спрос рождает предложение. С точки зрения издательств, есть два пути увеличения количества публикуемого материала: (1) создание новых журналов и (2) увеличение объема статей в уже существующих. Первый путь куда более трудозатратный, так как «раскрутка» нового журнала займет минимум несколько лет, тогда как увеличение объема статей в уже существующем журнале принесет почти мгновенную отдачу. При этом дефицита научных статей не возникает, так как ученые тоже материально заинтересованы в публикации своих работ журналами из Q1. Эти данные позволяют мне выдвинуть гипотезу о том, что неравномерное распределение количества статей по квартилям вызвано (по крайней мере отчасти) самим разделением научных журналов на квартили по импакт-фактору. Одним из аргументов в пользу этой гипотезы является тот факт, что, к примеру, на рис. 1 можно увидеть точки перехода между разными квартилями, в которых меняется наклон кумулятивной кривой количества опубликованных статей.
Также интересно сравнить используемые в данный момент квартили, рассчитанные на основе количества журналов и их импакт-фактора, с квартилями, посчитанными непосредственно по кумулятивному количеству опубликованных статей и по их кумулятивной цитируемости (табл. 1, рис. 1). В первый квартиль по этим показателям входят 10,4% и 3,1% издаваемых журналов соответственно.
|
Квартиль
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
-
|
Используемые квартили
|
Журналы (N)
|
7265
|
6148
|
5774
|
5349
|
%
|
29,6
|
25,1
|
23,5
|
21,8
|
Статьи (N)
|
3 529 307
|
1 598 066
|
1 167 835
|
725 130
|
%
|
50,3
|
22,8
|
16,6
|
10,3
|
-
|
Квартили по количеству журналов
|
Журналы (N)
|
6134
|
6134
|
6134
|
6134
|
%
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
Статьи (N)
|
3 375 680
|
1 619 055
|
1 241 318
|
784 285
|
%
|
48,1
|
23,1
|
17,7
|
11,2
|
-
|
Квартили по количеству статей
|
Журналы (N)
|
2555
|
4476
|
6840
|
10 665
|
%
|
10,4
|
18,2
|
27,9
|
43,5
|
Статьи (N)
|
1 755 085
|
1 755 085
|
1 755 085
|
1 755 085
|
%
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
-
|
Квартили по количеству цитирований
|
Журналы (N)
|
767
|
1504
|
2758
|
19 507
|
%
|
3,1
|
6,1
|
11,2
|
79,5
|
Статьи (N)
|
532 785
|
1 015 117
|
1 440 365
|
4 032 071
|
%
|
7,6
|
14,5
|
20,5
|
57,4
Табл. 1. Возможные подходы к выделению квартилей
На мой личный взгляд, наиболее интересной закономерностью в этих расчетах является то, что первые три квартиля по кумулятивной цитируемости (то есть 75% цитирований в научной литературе с 2015 по 2018 год приходилось на статьи в этих журналах) составляют 21,5% всех опубликованных статей, что почти идеально соответствует принципу Парето.
От пересмотра квартилей сумма не меняется
А что будет, если мы рассмотрим только журналы, входящие в более требовательную к качеству базу данных WoS? За счет исключения газет и журналов, которые вызывают сомнения в соответствии идеалам научности, в WoS сильно меньше журналов, которые в других базах данных попадают в категории Q3 и Q4 (табл. 2). Это приводит к повышению доли статей в журналах из Q1 еще в среднем на 10%.
|
Область знаний
|
Журналы
|
Статьи
|
% статей
|
-
|
-
|
-
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Всего (без пересечений*)
|
16 762
|
5 651 315
|
59,9
|
24,4
|
12,4
|
3,3
|
Agricultural and Biological Sciences
|
1449
|
541 511
|
63,3
|
23,6
|
10,2
|
2,9
|
Arts and Humanities
|
2649
|
260 643
|
51,6
|
23,8
|
12,4
|
12,2
|
Bioch., Gen. and Mol. Biology
|
1536
|
864 361
|
48,1
|
27,2
|
19,2
|
5,4
|
Business, Management and Accounting
|
860
|
118 289
|
55,1
|
27,9
|
13,8
|
3,2
|
Chemical Engineering
|
435
|
340 925
|
65,0
|
19,7
|
12,2
|
3,2
|
Chemistry
|
688
|
662 622
|
58,9
|
24,1
|
12,3
|
4,7
|
Computer Science
|
1087
|
304 484
|
55,4
|
26,2
|
15,1
|
3,3
|
Decision Sciences
|
266
|
54 180
|
56,8
|
24,4
|
14,3
|
4,5
|
Dentistry
|
126
|
37 740
|
54,1
|
29,3
|
12,9
|
3,7
|
Earth and Planetary Sciences
|
744
|
242 905
|
61,5
|
23,4
|
12,3
|
2,8
|
Economics, Econometrics and Finance
|
682
|
90 554
|
47,5
|
29,2
|
18,2
|
5,0
|
Energy
|
252
|
176 894
|
70,9
|
20,5
|
8,1
|
0,6
|
Engineering
|
1620
|
759 170
|
61,0
|
27,2
|
9,6
|
2,2
|
Environmental Science
|
885
|
347 067
|
60,7
|
28,9
|
8,9
|
1,5
|
Health Professions
|
363
|
101 372
|
52,8
|
29,6
|
12,7
|
4,9
|
Immunology and Microbiology
|
420
|
213 598
|
44,3
|
32,9
|
19,6
|
3,3
|
Materials Science
|
858
|
614 768
|
57,5
|
27,0
|
13,3
|
2,2
|
Mathematics
|
1125
|
309 953
|
41,1
|
34,3
|
19,7
|
4,9
|
Medicine
|
4752
|
2 109 591
|
56,3
|
26,3
|
14,5
|
3,0
|
Multidisciplinary
|
57
|
104 948
|
90,2
|
5,4
|
2,7
|
1,8
|
Neuroscience
|
449
|
201 059
|
46,0
|
31,5
|
17,9
|
4,7
|
Nursing
|
390
|
110 378
|
55,5
|
27,9
|
12,2
|
4,3
|
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
|
476
|
212 082
|
53,7
|
29,9
|
13,7
|
2,7
|
Physics and Astronomy
|
848
|
670 603
|
51,4
|
36,3
|
7,0
|
5,3
|
Psychology
|
910
|
168 410
|
52,1
|
26,9
|
14,8
|
6,2
|
Social Sciences
|
3154
|
425 915
|
57,4
|
29,7
|
12,0
|
0,9
|
Veterinary
|
162
|
55 999
|
49,4
|
31,7
|
14,8
|
4,1
Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что квартили необходимо пересмотреть. Однако станет ли тогда ситуация лучше? Потенциально это может привести к более рациональному распределению ресурсов. Но также это может сильно ударить по основной массе научного сообщества, так как главными источниками финансирования научных исследований всё еще остаются государственные ведомства. Объяснить, к примеру, российским чиновникам, почему они должны распределять столько же ресурсов при ухудшении статистических показателей, может получиться не у каждого научного учреждения. Единственным эффектом, к которому гарантированно приведет уменьшение доли статей в журналах из Q1 относительно других квартилей, станет заметный подъем самооценки топовых ученых, которые даже в таком случае будут публиковаться в журналах из Q1. С другой стороны, как бы мы ни выделяли квартили и какие бы статистические показатели журналов ни использовали, они не являются объективным отражением качества и ценности научных публикаций, о чем в последние годы говорят всё больше [6]. Потому я согласен с той точкой зрения, что бессмысленно менять квартили научных журналов. Вместо этого научным фондам и организациям нужно использовать системы оценки качества статей, не основанные на рейтингах журналов [6, 7].
В заключение хочется отметить, что всё вышеизложенное имеет цель донести до большого числа российских ученых мысль о том, что публикация в журнале из Q1 в настоящее время не является чем-то избыточно сложным и маловероятным. В конце концов, неужели ваши идеи или данные хуже, чем в половине исследований всех остальных ученых мира?
Николай Некрылов,
канд. геол.-мин. наук, науч. сотр. Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана
Автор благодарен Руслану Хаиткулову (НИУ ВШЭ) за плодотворную дискуссию, приведшую к публикации этой статьи, и Даниилу Попову (University of Geneva) за ценные замечания после появления ее первой версии.
- scimagojr.com
- economist.com
- scopus.com/sourceid/24 915
- Bornmann L., Marx W. How to evaluate individual researchers working in the natural and life sciences meaningfully? A proposal of methods based on percentiles of citations // Scientometrics. 2014. Т. 98. 1. PP. 487−509.
- Liu W., Hu G., Gu M. The probability of publishing in first-quartile journals // Scientometrics. 2016. Т. 106. 3. PP. 1273−1276.
- Statement by three national academies (Académie des Sciences, Leopoldina and Royal Society) on good practice in the evaluation of researchers and research programmes. October 27, 2017.
- Плечов П. Хочу платить за хорошие статьи сотрудникам миллион рублей… // ТрВ-Наука. № 240 от 24.10.2017.
>К примеру, в системе «ИСТИНА», используемой в МГУ им. Ломоносова, за публикации в журналах из Q1 начисляется больше баллов, что помогает выигрывать в конкурсах на замещение должностей и повышает зарплатные бонусы. Это не совсем так. На каждом факультете используется своя формула, которая может по-разному учитывать или не учитывать множество предоставляемых системой показателей. Например, на мехмате статьи оцениваются пропорционально импакт-фактору журнала, что дает естественную непрерывную градацию, в отличие от искусственного деления на квартили. В целом выявленное автором явление интересно, найденное объяснение вполне логично, но чем тут особо удивляться и возмущаться, испытывать гнев или депрессию, я лично не понимаю. А уж подсказывать чиновникам, как еще сэкономить на нас деньги, тем более не стоит. Мне кажется, кроме журналов и статей, было бы еще поучительно посмотреть, какая доля авторов печатается в журналах… Подробнее »