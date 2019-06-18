Q1 не то, чем кажется

Как вы оцениваете вероятность того, что произвольная статья некоторого неизвестного вам ученого, проиндексированная в базе данных Scopus, опубликована в высокорейтинговом журнале (Q1)?

Если ваш ответ — 25% или меньше, то эта заметка специально для вас.

Все, кто в последние 15−20 лет публиковал научные статьи, как минимум слышали о квартилях журналов и о том, что самым престижным, так называемым высокорейтинговым, является первый (Q1). Квартили журналов в настоящее время выделяют по их импакт-фактору: 25% журналов с наивысшим импакт-фактором — Q1, 25% следующих за ними журналов — Q2, предпоследние и последние 25%, соответственно, обозначаются как Q3 и Q4.

Научные организации, фонды и вузы активно поощряют ученых публиковаться в высокорейтинговых журналах. К примеру, в системе «ИСТИНА», используемой в МГУ им. Ломоносова, за публикации в журналах из Q1 начисляется больше баллов, что помогает выигрывать в конкурсах на замещение должностей и повышает зарплатные бонусы. По правилам грантов РНФ с 2019 года такая публикация приравнивается к двум опубликованным в иных изданиях из списков Scopus и Web of Science (WoS).

Казалось бы, всё просто и понятно: в «элитных» журналах публикуются масштабные исследования, высокоточные данные, оригинальные и интересные идеи. Всё это должно материально поощряться, а ученый, опубликовавший статью в таком журнале, может гордиться своей работой. Впрочем, те ученые, статьи которых не пробиваются в журналы из Q1, могут не очень расстраиваться: ведь не быть в числе 25% лучших — еще не значит быть недостойным. Q2 — всё еще лучше, чем оставшиеся 50%, а журналы из Q3 и Q4 — всё еще серьезная рецензируемая научная периодика.

Но если посмотреть на используемые в данный момент квартили более внимательно, обнаружится несколько интересных закономерностей, которые, как показывает мой опыт общения с коллегами, имеющими разные ученые степени, звания и области специализации, ускользают почти от всех глаз. Чтобы показать эти закономерности, в своих дальнейших расчетах я использую статистические данные о научных журналах, входящих в базу данных Scimago [1].

Первое, что необходимо отметить относительно разбиения по квартилям 24 536 журналов, входящих в эту базу данных (исключая журналы, ­появившиеся в 2018 году и не имеющие импакт-фактора), — несоответствие Q1, Q2, Q3 и Q4 строгому определению квартилей. Имеется в виду, что в них входит не 25% от общего числа журналов (табл. 1). Всего в Q1 входит 29,6% журналов, во второй — 25,1%, в третий — 23,5%, а в четвертый — только 21,8%. Видимое несоответствие вызвано тем, что одни и те же журналы попадают в разные категории знаний, и если журнал хотя бы по одной из категорий попадает в верхние 25%, то его относят к Q1. Такая система позволяет нивелировать потенциальную междисциплинарную разницу в показателях цитируемости и в целом критично не влияет на распределение журналов по категориям.

При этом стоит отметить, что в нижние два квартиля входит множество журналов, которые по тем или иным причинам сложно назвать в полной мере научными. Опустим дискуссию о том, почему к серьезным научным журналам сложно отнести, к примеру, вестники разных российских вузов. Но можно обратить внимание, к примеру, на журнал The Economist [2], в котором за период с 2015 по 2018 год было опубликовано и учтено в системе Scopus [3] почти 12 тыс. статей, при этом само издание определяет себя как газета (newspaper).

Любопытно, что количество опубликованных статей, которое попадает в категорию Q1, очень сильно отличается от четверти и составляет 50,3% (рис. 1). Но даже если ограничить Q1 первыми 25% журналов от общего числа (табл. 1), на их долю всё еще будет приходиться около половины всех вышедших за последние три года научных статей — 48,1%. Большинство моих собеседников поначалу отказываются верить в эти цифры. Потом они предполагают, что я использовал выборку по какой-то специфической области знаний, а в области их специализации всё обстоит по-другому (см. табл. 2, где показано, что это не так). Но впоследствии они вынужденно соглашаются, когда проделывают эти нехитрые подсчеты самостоятельно и пропускают стадии гнева и депрессии, будучи образованными и интеллигентными людьми.

Заблуждение о проценте статей, публикуемых в журналах Q1, можно встретить даже в серьезных научных статьях о наукометрии [4], — следовательно, не только авторы, но и редакторы с рецензентами всерьез не задумывались над этим вопросом. Именно это и заставляет меня утверждать: Q1 не то, чем кажется. Почти все ученые полагают, что публикация статьи в журнале из Q1 — успех, хотя на самом деле, если какая-либо статья вообще была опубликована и проиндексирована в базе данных Scopus (за последние три года), то она с чуть большей вероятностью была опубликована в журнале из Q1, чем в журнале из Q2-Q4, даже с учетом вышеупомянутых ненаучных журналов [3]. Я, конечно, был не первым, кто об этом подумал и нашел это заслуживающим внимания [5] (и несколько расстроился, обнаружив потерю пальмы первенства).

Cui prodest?

Почему же существует настолько неравномерное распределение количества статей? Ответ почти очевиден: это всем выгодно. Для крупных издательств научные журналы представляют собой в первую очередь продукт, который можно продавать, и чем выше его статус, тем охотнее его покупают, а спрос рождает предложение. С точки зрения издательств, есть два пути увеличения количества публикуемого материала: (1) создание новых журналов и (2) увеличение объема статей в уже существующих. Первый путь куда более трудозатратный, так как «раскрутка» нового журнала займет минимум несколько лет, тогда как увеличение объема статей в уже существующем журнале принесет почти мгновенную отдачу. При этом дефицита научных статей не возникает, так как ученые тоже материально заинтересованы в публикации своих работ журналами из Q1. Эти данные позволяют мне выдвинуть гипотезу о том, что неравномерное распределение количества статей по квартилям ­вызвано (по крайней мере отчасти) самим разделением научных журналов на квартили по импакт-фактору. Одним из аргументов в пользу этой гипотезы является тот факт, что, к примеру, на рис. 1 можно увидеть точки перехода между разными ­квартилями, в которых меняется наклон ­кумулятивной кривой количества опубликованных статей.

Также интересно сравнить используемые в данный момент квартили, рассчитанные на основе количества журналов и их импакт-фактора, с квартилями, посчитанными непосредственно по кумулятивному количеству опубликованных статей и по их кумулятивной цитируемости (табл. 1, рис. 1). В первый квартиль по этим показателям входят 10,4% и 3,1% издаваемых журналов соответственно.

Квартиль Q1 Q2 Q3 Q4 - Используемые квартили Журналы (N) 7265 6148 5774 5349 % 29,6 25,1 23,5 21,8 Статьи (N) 3 529 307 1 598 066 1 167 835 725 130 % 50,3 22,8 16,6 10,3 - Квартили по количеству журналов Журналы (N) 6134 6134 6134 6134 % 25,0 25,0 25,0 25,0 Статьи (N) 3 375 680 1 619 055 1 241 318 784 285 % 48,1 23,1 17,7 11,2 - Квартили по количеству статей Журналы (N) 2555 4476 6840 10 665 % 10,4 18,2 27,9 43,5 Статьи (N) 1 755 085 1 755 085 1 755 085 1 755 085 % 25,0 25,0 25,0 25,0 - Квартили по количеству цитирований Журналы (N) 767 1504 2758 19 507 % 3,1 6,1 11,2 79,5 Статьи (N) 532 785 1 015 117 1 440 365 4 032 071 % 7,6 14,5 20,5 57,4 Табл. 1. Возможные подходы к выделению квартилей

На мой личный взгляд, наиболее интересной закономерностью в этих расчетах является то, что первые три квартиля по кумулятивной цитируемости (то есть 75% цитирований в научной литературе с 2015 по 2018 год приходилось на статьи в этих журналах) составляют 21,5% всех опубликованных статей, что почти идеально соответствует принципу Парето.

От пересмотра квартилей сумма не меняется

А что будет, если мы рассмотрим только журналы, входящие в более требовательную к качеству базу данных WoS? За счет исключения газет и журналов, которые вызывают сомнения в соответствии идеалам научности, в WoS сильно меньше журналов, которые в других базах данных попадают в категории Q3 и Q4 (табл. 2). Это приводит к повышению доли статей в журналах из Q1 еще в среднем на 10%.

Область знаний Журналы Статьи % статей - - - Q1 Q2 Q3 Q4 Всего (без пересечений*) 16 762 5 651 315 59,9 24,4 12,4 3,3 Agricultural and Biological Sciences 1449 541 511 63,3 23,6 10,2 2,9 Arts and Humanities 2649 260 643 51,6 23,8 12,4 12,2 Bioch., Gen. and Mol. Biology 1536 864 361 48,1 27,2 19,2 5,4 Business, Management and Accounting 860 118 289 55,1 27,9 13,8 3,2 Chemical Engineering 435 340 925 65,0 19,7 12,2 3,2 Chemistry 688 662 622 58,9 24,1 12,3 4,7 Computer Science 1087 304 484 55,4 26,2 15,1 3,3 Decision Sciences 266 54 180 56,8 24,4 14,3 4,5 Dentistry 126 37 740 54,1 29,3 12,9 3,7 Earth and Planetary Sciences 744 242 905 61,5 23,4 12,3 2,8 Economics, Econometrics and Finance 682 90 554 47,5 29,2 18,2 5,0 Energy 252 176 894 70,9 20,5 8,1 0,6 Engineering 1620 759 170 61,0 27,2 9,6 2,2 Environmental Science 885 347 067 60,7 28,9 8,9 1,5 Health Professions 363 101 372 52,8 29,6 12,7 4,9 Immunology and Microbiology 420 213 598 44,3 32,9 19,6 3,3 Materials Science 858 614 768 57,5 27,0 13,3 2,2 Mathematics 1125 309 953 41,1 34,3 19,7 4,9 Medicine 4752 2 109 591 56,3 26,3 14,5 3,0 Multidisciplinary 57 104 948 90,2 5,4 2,7 1,8 Neuroscience 449 201 059 46,0 31,5 17,9 4,7 Nursing 390 110 378 55,5 27,9 12,2 4,3 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 476 212 082 53,7 29,9 13,7 2,7 Physics and Astronomy 848 670 603 51,4 36,3 7,0 5,3 Psychology 910 168 410 52,1 26,9 14,8 6,2 Social Sciences 3154 425 915 57,4 29,7 12,0 0,9 Veterinary 162 55 999 49,4 31,7 14,8 4,1 Табл. 2. Соотношение статей в разных квартилях по областям знаний в базе данных WoS. Суммарное количество журналов и статей существенно меньше суммы по категориям в силу большого количества пересечений

Из всего вышесказанного напрашивается вывод о том, что квартили необходимо пересмотреть. Однако станет ли тогда ситуация лучше? Потенциально это может привести к более рациональному распределению ресурсов. Но также это может сильно ударить по основной массе научного сообщества, так как главными источниками финансирования научных исследований всё еще остаются государственные ведомства. Объяснить, к примеру, российским чиновникам, почему они должны распределять столько же ресурсов при ухудшении статистических показателей, может получиться не у каждого научного учреждения. Единственным эффектом, к которому гарантированно приведет уменьшение доли статей в журналах из Q1 относительно других квартилей, станет заметный подъем самооценки топовых ученых, которые даже в таком случае будут публиковаться в журналах из Q1. С другой стороны, как бы мы ни выделяли квартили и какие бы статистические показатели журналов ни использовали, они не являются объективным отражением качества и ценности научных публикаций, о чем в последние годы говорят всё больше [6]. Потому я согласен с той точкой зрения, что бессмысленно менять квартили научных журналов. Вместо этого научным фондам и организациям нужно использовать системы оценки качества статей, не основанные на рейтингах журналов [6, 7].

В заключение хочется отметить, что всё вышеизложенное имеет цель донести до большого числа российских ученых мысль о том, что публикация в журнале из Q1 в настоящее время не является чем-то избыточно сложным и маловероятным. В конце концов, неужели ваши идеи или данные хуже, чем в половине исследований всех остальных ученых мира?

Николай Некрылов,

канд. геол.-мин. наук, науч. сотр. Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана

Автор благодарен Руслану Хаиткулову (НИУ ВШЭ) за плодотворную дискуссию, приведшую к публикации этой статьи, и Даниилу Попову (University of Geneva) за ценные замечания после появления ее первой версии.

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