Уважаемая редакция!

Прогрессивная общественность негодует по поводу случая с журналистом Голуновым, которому подбросили наркотики, чтобы упечь его в тюрьму и заставить замолчать. Она требует наказания виновных. У академической же общественности после недавно прошедшего Общего собрания РАН другие заботы: скоро состоятся долгожданные выборы членов РАН! Члены-корреспонденты хотят стать академиками, профессора РАН и простые доктора наук метят в члены-корреспонденты, академики строят планы, как протащить своих и задвинуть их конкурентов. В общем, академическая жизнь снова стала увлекательной и интересной.

Признаться, мне не особенно нравится возня и суета, характерная для выборов в Академию, я смотрю на это дело с чисто исследовательским интересом: какие мотивы движут теми, кто выдвигает свои кандидатуры на академические позиции, — амбиции, стремление получить академическую стипендию, попытка занять более удобную позицию в борьбе за место у кормушки?

Жажда признания свойственна творческим натурам. И еще не академик, а какой-то колхозник, у которого только и есть публикации в мурзилках, уже гордо указывает на своей визитке «академик РАН». Разве это справедливо?! Так или примерно так, наверное, думают многие кандидаты в академики. Академическая стипендия, конечно, тоже не помешает, но, скажем прямо, для многих соискателей, особенно из числа ректоров и директоров, она не приведет к кардинальному увеличению доходов.

А таких кандидатов должно быть немало. Посмотрите на академические институты, где в последние годы прошли масштабные процессы обновления директорского корпуса. Маститые академики оставили начальственные посты, теперь институтами рулят члены-корреспонденты РАН, доктора и даже кандидаты наук. С их научно-административным весом сложно пробивать что-то полезное для своей организации. Поэтому молодые директора стремятся в члены РАН не только из-за жажды признания своих заслуг, но и, так сказать, по производственной необходимости. Верно и обратное: директорам институтов, особенно крупных, легче стать академиками, поскольку коллеги понимают, что положение обязывает.

Уже давно замечено, что разного рода соображения административного и финансового порядка не лучшим образом влияют на состав Академии, что часто выборы выигрывают не самые серьезные ученые, а наиболее пробивные, те, кто имеет сильных покровителей. В общем, вместо отбора лучших мы часто наблюдаем схватку разного рода научных мафий.

Как сделать Российскую академию наук действительно собранием лучших умов? Ответ на этот вопрос пока не найден. Сторонником одного из довольно популярных рецептов был Дмитрий Викторович Ливанов, полагавший в бытность министром образования и науки, что нужно превратить РАН в клуб ученых.

Но даже если поступить так и прекратить выплачивать академические стипендии членам РАН, то разве исчезнет тщеславие, разве отпадет необходимость получать новые научно-административные звездочки на погонах, чтобы легче было добывать деньги для своих групп и институтов?

Если бы задачу создания наиболее авторитетного и беспристрастного научного совета страны доверили мне, я бы поступил совсем по-другому. А именно, я бы перед очередными выборами увеличил размер академических стипендий раз в пять, чтобы деньги стали действительно серьезными. И тогда в дополнение к нормальным, терпимым и обычным кандидатам в академики на выборы клином пошла бы всякая безобразная болотная чудь.

Вы, коллеги, возможно, удивитесь, — как же это помогло бы сделать Академию лучше? А ответ прост: РАН уже не исправишь, и в этих выборах самым ценным были бы списки кандидатов. Получив их, я поручил бы отобрать по наукометрическим и другим критериям лучших среди тех докторов наук до 70 лет, которые не участвовали в этих выборах. И из их числа избрал бы совет по науке, которому доверил бы принимать все важнейшие решения. Потому что его члены были бы истинными учеными, бессребрениками или, как минимум, по-настоящему порядочными людьми, которые не готовы участвовать в некрасивом действе даже ради больших денег. Вопрос только в том, много ли таких людей набралось бы…

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи