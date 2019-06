0,05 от доказательной медицины

В свет вышла симпатично оформленная (делал Corpus!) толстенькая книжка Петра Талантова с необычным названием «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». Коллеги, известные своими усилиями в продвижении доказательной медицины (ДМ), уже сказали свои веские слова и рекомендации, вынесенные на обложку книги. Я тоже читал ее до выхода в свет, но, думаю, это не исказило мои нынешние положительные впечатления от книги.

Причудливость названия книги отражает важную проблему для любого пишущего о ДМ: нужно рассказывать про кости, мышцы и работу человеческого тела, но одновременно надо рассказать, как врачи и эпидемиологи обосновывают свои решения (доказательства), — то есть, о логических проблемах медико-биологической науки и статистических приемах.

Одна из таких проблем — пресловутый порог статистической значимости, сто лет как установленный на уровне 0,05. Петру Талантову удалось гармонично сочетать рассказы историй с объяснениями основных концепций ДМ и проблем медицины современной и прошлой. Книги про ДМ, написанные для врачей, обычно используют проблемно-ориентированный подход: читателю предлагается клиническая задача, и по ходу ее разбора поясняются приемы ее решения, история подходов к решению, возможные варианты и ограничения. Талантов пошел по другому пути. Книга построена как совокупность историй. Истории эти увлекательны и хорошо написаны, они привлекут непрофессионального читателя, да и врачи с удовольствием ознакомятся с сюжетами из медицинского прошлого, ибо в большинстве своем они историю своей профессии, даже своей специальности, знают плохо. Впрочем, на мой взгляд, всем читателям будет не хватать иллюстраций в книге.

Как сама медицина была импортирована в Россию почти полностью, так и концепция «рациональной медицины», которую мы последние 20 лет называем преимущественно «доказательной», пришла из просвещенных западных стран. Это не образный «Запад», а именно Запад как место, где в секулярной культуре развивается наука с ее нацеленностью на познание объективных закономерностей и стремлением к практическим действиям в промышленности и общественной жизни, основанным на научных доказательствах. В противоположность Западу Россия и еще более ее восточные соседи, используя в некоторой мере объективные научные знания, тем не менее в практической жизни, в академии, в медицинской практике более ведомы религией, ценностями, признаваемыми важными по причине традиционности (причудливый аргумент для рационально мыслящего человека), и авторитетом начальника. Не случайно поэтому истории, рассказанные в книге, сплошь и рядом учат читателя вниманию к методологии, свободе от авторитетов и стремлению к объективности.

Автор удивил меня тем, что уже в аннотации объявил: «Здесь нет черного и белого». Это неверная позиция, на мой взгляд. Верная — та, что на стороне добра. Нельзя рассказывать о преступных действиях немецких и японских врачей так же, как об ошибках великого Мечникова или Земмельвейса. Черное и белое в истории медицины есть. Вообще об «изуверской науке» не принято рассказывать так детально, как в рецензируемой книге, — именно потому, что мировая наука от этих исследований ничего существенного не получила, а вводить в оборот эти знания равнозначно признанию заслуг исследователей-преступников.

Недостатком текста является почти полное отсутствие справочного аппарата. К главам прилагаются списки литературы, но они не привязаны к тексту сносками, что делает их почти бессмысленными. Впрочем, заглянув туда, можно обнаружить, что автор причудливо дает описания публикаций некоторых русских авторов на английском, в том числе трудов Ивана Павлова.

Автор неверно трактует происхождение термина «корреляция». Он не от co-relation, а от corrélation (франц. ‘взаимосвязь', cor- + relation, ранее relacion). Неправильно фактор риска определять как «потенциально вредное воздействие». Автор и некоторые другие статистические и эпидемиологические термины обозначает по-русски оригинально, например confounder как «спутывающая переменная». Возможно, так получается потому, что автор писал в предположении, что его книга — первая на русском о ДМ. Между тем, монография Флетчеров и Вагнер [1], изданная 20 лет назад, задала очень высокий стандарт качества перевода и образцовый уровень текста. Вслед за ней были простая книга для врачей Триши Гринхальх [2] и более продвинутая монография — коллекция статей из The Journal of the American Medical Association [3]. А еще была образцовая карманная книга по ДМ канадских классиков [4]. И были книги русских авторов. Конечно, использование иностранных терминов в целом должно сохраняться в научных изданиях, но нет нужды сохранять «дебрифинг» и менять устоявшиеся переводы терминов.

Этой книге не суждено быть авторитетным источником знания для врачей, но, думаю, она привлечет внимание непрофессионального читателя, для которого увлекательное чтение историй будет приятно и полезно, а мелкие неточности не будут им замечены. Такой благодарный читатель впоследствии может стать врачом, — причем хорошим врачом, лучше понимающим эпидемиологические основания медицины.

Василий Власов,

докт. мед. наук, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины

