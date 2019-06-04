Пять лет без Бориса Дубина

Каждый легок и мал,

кто взошел на вершину холма.

Леоннд Аронзон

В августе будет ровно пять лет, как ушел Борис Дубин…

Антон Дубин составил и издал в виде книги работы Бориса Владимировича, которые тот успел подготовить к печати или оставил в законченном виде (СПб.: издательство Ивана Лимбаха, 2018; заглавие «О людях и книгах» сохранилось в компьютере Б. В.).

Книгу эту — объемом более 600 страниц — мне прислал из Сиднея внимательный друг, молодой русский филолог — я не раз писала ему о работах Б. В. и о его уходе как о моей личной потере.

Довольно долго я не могла решиться читать книгу Дубина подряд — мне не удавалось отвлечься от авторских интонаций, отныне возможных только как реконструкция…

Если читатель этих строк почти ничего не знает о Борисе Дубине, стоит для начала прочитать его текст, озаглавленный «Диалог с Другим».

Быть может, вы почувствуете, что автор вам в чем-то созвучен — что же, в вашем распоряжении еще 600 страниц. О себе, о друзьях и коллегах, о поисках жизненного и научного пути. О текстах, имевших для Дубина экзистенциальную важность — надо ведь раскрыть суть этой «важности» для читателя — а Дубин всегда пишет для потенциального читателя. И обязательное наличие потенциального адресата — важнейшая особенность работ Бориса Владимировича.

Он работал для нас. Текст, предъявляемый читателю, рассматривается автором как часть дороги, позволяющая понять маршрут.

В открывающем книгу тексте «Диалог с Другим» Дубин писал: «Другой — это тот обобщенный партнер, который для тебя предельно важен и с которым ты мысленно соотносишься в любых действиях. <…> Может быть, это даже я сам, но какой-то другой, каким бы хотел или хочу быть».

В общем, читайте: я вам, пожалуй, завидую…

Ревекка Фрумкина

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