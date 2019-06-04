Недавно газеты, а за ними и социальные сети возбудились от известия, что в США была отчеканена посвященная Второй мировой войне монета, на которой изображены флаги США, Великобритании, Франции, но отсутствует флаг СССР [1]. Впрочем, быстро выяснилось, что это никакая не монета, а позолоченный сувенирный жетон, выпущенный частной компанией (рис. 1), а в тексте на сайте компании сообщается, что это начало серии, в которой будут и жетоны, посвященные другим государствам-союзникам: СССР, Канаде и Австралии — этого журналисты просто не заметили. Недоразумение можно объяснить тем, что предыдущий подобный выпуск был-таки монетой, только не США, а Британской заморской территории Тристан-да-Кунья (рис. 2). Фирма чеканит для этого государства разнообразные монеты, например, посвященные инаугурации папы Иоанна-Павла II, канонизации матери Терезы или рождению очередного британского принца; впрочем, статус этих монет тоже не вполне ясен: на сайте фирмы утверждается, что они являются законным платежным средством, а каталоги, например Numista, классифицируют их как нециркулирующие монеты. Основная же продукция фирмы — разнообразные сувениры, например мужские перстни с вделанными старинными монетами (рис. 3, 4).

Рис. 2. Памятная монета в память 70-летия окончания Второй мировой войны: Тристан-да-Кунья, 1 крона (Bradford Exchange Mint)

Рис. 3. Испанская монета с галеона «Богоматерь Аточа» (Nuestra Señora de Atocha), затонувшего в 1622 году у побережья Флориды и обнаруженного поисковой экспедицией Мела Фишера в 1985 году (основная часть сокровищ еще не найдена, Bradford Exchange Mint)

Рис. 4. Испанская монета с корабля «Охотник» (El Cazador), затонувшего в 1784 году в Мексиканском заливе и случайно обнаруженного рыбаками траулера «Ошибка» (Mistake) в 1993 году (Bradford Exchange Mint)

Эта история, сама по себе не очень интересная, напомнила о другом замечательном сюжете — продукции Московского монетного двора, среди которой можно найти немало чудесного.

Вот, например, буклет с годовым набором монет 2017 года, выпущенный к столетию ФСБ; монеты, впрочем, самые обычные, а безопасность олицетворяет жетон с портретом Ф. Э. Дзержинского (рис. 5, 6).

Рис. 5. Буклет Московского монетного двора 2017 года к юбилею ФСБ России, вид под разными углами (coberu.ru)

Рис. 6. Жетон из набора ММД к столетию ФСБ (Конрос)

Желающие могут также приобрести аналогичный буклет к столетию Октябрьской революции с жетоном, изображающим уже В. И. Ленина (рис. 7, 8). Тут замечательна оборотная сторона: никакой революционной символики, а лишь сухая надпись: «Московский монетный двор. Производство монет»; изображено здание ММД на Серпуховской заставе, из-за которого выглядывают церковные купола с крестами (рис. 8, справа; рисунок, видимо, условный, потому что опознать церковь ни на карте, ни по фотографиям не удается). Что-то мне подсказывает, не обрадовался бы Ильич такому соседству; к тому же портрет его, кажется, заимствован с юбилейного советского рубля, впрочем, прическа, бородка, а главное, форма уха заметно отличаются (рис. 9).

Рис. 7. Буклет Московского монетного двора 2017 года к столетию Октябрьской революции (coberu.ru)

Рис. 8. Жетон из набора ММД к столетию Октябрьской революции

Рис. 9. СССР. Один рубль 1970 года (Numista)

Вообще, 2017 год был обилен на жетоны. Скажем, еще один объединяет все доблестные службы: ФСБ, МВД, ГРУ и Росгвардию (рис. 10). Как следует из описания, на аверсе изображен штурмовой бронеавтомобиль ФСБ «Фалькатус» (рис. 11), принимавший участие в спецоперации с (видимо, неформальным) названием «Работаем, брат!» (2, 3)

Если кому-то наскучили жетоны и монеты, но нравится госбезопасность, можно там же на сайте ММД купить за 55 тысяч отчеканенные погоны генерала ФСБ (рис. 12), впрочем, цена не зависит ни от звания, ни от ведомства: генералы армии и генерал-лейтенанты МЧС и МО стоят столько же. Погоны для младших званий существенно дешевле: по 10 тысяч для полковника и майора и 2,5 тысячи для лейтенантов. Впрочем, есть и 15-тысячные маршальские погоны, видимо, всё зависит от материала: для дорогих погон он не указан, а те, что подешевле, сделаны из томпака или латуни.

Рис. 12. Московский монетный двор, погоны генерала армии ФСБ в футляре

Но вернемся к теме. Целая серия жетонов посвящена разного рода военным инцидентам. 12 апреля 2014 года в Черном море истребитель Су-24 облетел американский эсминец «Дональд Кук» (Donald Cook) — по легенде, тогда комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины» были выведены из строя электронные системы эсминца [4], что и отражено на жетоне (рис. 13); впрочем, это опровергают самые разнообразные по политической направленности источники [5, 6]. Спустя два года, в апреле 2016 года, над тем же «Дональдом Куком», но уже в Балтийском море, летали два Су-24 [7], и этому тоже посвящен жетон (рис. 14). Из более давних событий — облет авианосца «Китти Хок» (Kitty Hawk) Су-24 и Су-27 в Японском море в 2000 году. (рис. 15). Серийный характер жетонов подчеркнут не только общим графическим дизайном, но и двухчастными надписями на аверсе: «Безоружен, но грозен — грозен, но обезоружен»; «Вежливое предупреждение — невежливому гостю»; «Плановая разведка — внеплановая паника»; ср. «Предупреждаем вежливо — наказываем неотвратимо» на жетоне выше (рис. 10, слева). Близок по стилю, но всё же не вполне укладывается в него чуть более ранний жетон «Два тарана», напоминающий о морском инциденте в Черном море в феврале 1988 года (рис. 15); с него и началась серия.

Рис. 13. Жетон ММД «Урок миролюбия» (2015)

Рис. 14. Жетон ММД «Двойка за поведение» (2016)

Рис. 15. Жетон ММД «Условное уничтожение» (2016)

Рис. 16. Жетон ММД «Два тарана» (2014) Но если в этих жетонах лишь преувеличен эффект, вызванный действиями российских военных, то жетоны, посвященные советской истории, сильно ее искажают. «Черные птицы над Сахалином» (рис. 16) — из той же серии, но это про корейский «Боинг-747», сбитый 1 сентября 1983 года. На жетоне изображены МиГ-23 и SR-71; вот только сбила пассажирский лайнер ракета, выпущенная с Су-15, и хотя МиГ-23МЛ также находился в воздухе [8], скоростного разведчика Lockheed SR-71 Blackbird («Черный дрозд») рядом не было: никакие доступные источники про него не упоминают, пишут лишь про противостояние МиГ-31 и SR-71 уже в месяцы после катастрофы; кстати, те же источники пишут, что МиГ-23 в принципе не мог ничего сделать с SR-71 [9]. Ну и дальше по нарастающей. «Два расследования Катыни» упоминают германское расследование 1943 года («Провокация для раскола антигитлеровской коалиции») и материалы «Комиссии Бурденко» 1944 года, и больше ничего (рис. 18). Вершина же — жетон «Немыслимое (1 июля 1945 г.)» (рис. 19), описания которого на различных сайтах сводятся к тому, что США и союзники планировали напасть на СССР, но доблестная советская разведка этот план разоблачила и сорвала; источники иногда путаются и пишут про «нападение на СССР антигитлеровской коалиции», хотя на самом жетоне говорится про «антисоветскую». Рис. 17. Жетон ММД «Черные птицы над Сахалином» (2016) Рис. 18. Жетон ММД «Два расследования Катыни» (2018) Рис. 19. Жетон ММД «Немыслимое (1 июля 1945 г.)» (2014) Еще одним замечательным артефактом следует признать жетон «День тишины» с датой 3 марта 2012 года — это день перед президентскими выборами [10]. Надпись на лицевой стороне (рис. 20, слева) гласит: «Успех СО „День тишины“. Провал КП „Российская весна“» («СО» — видимо, «специальная операция»; что такое «КП», мне установить не удалось, возможный вариант, согласно «Словарю сокращений и аббревиатур армии и спецслужб» [11], — «документы противника»). Надпись на обороте (рис. 20, справа): «Спасибо. Благодарные соотечественники спецслужбам России»; изображены пять эмблем упомянутых спецслужб и меч, который рубит головы пятиглавому Змею Горынычу (совпадение числа голов с числом эмблем наводит на нехорошие мысли: уж не держал ли художник фигу в кармане?). К этому жетону, как и к другим из упомянутых, прилагается сертификат подлинности, подтверждающий, что это не самодел какой, а действительно изготовлено на Московском монетном дворе Гознака (рис. 21). Рис. 20. Жетон ММД «День тишины» Рис. 21. Сертификат подлинности к жетону «День тишины» Откуда же берется эта хтоническая хрень? Оказывается, это «символизматический проект» (sic!), которому только что исполнилось пять лет (рис. 22; обратите внимание на реверс и сравните его с рис. 8, справа: Ленину решительно не везет — ничего оригинального ему не оставили). «Сам проект изначально задумывался как историческо-патриотический, но события весны 2014 года внесли свои коррективы», указано на одном сайте [12]. «К созданию каждого из [жетонов] привлекались представители различных структур: Спецсвязь России, Офицеры России, ГРУ, ФСБ, МВД, ВДВ и др.», говорят на другом [13]. Жетоны раскиданы по различным нумизматическим сайтам и магазинам, и их описания почти всегда содержат какой-нибудь кусок хорошо препарированной псевдоистории. Некоторые имеют прямо-таки волшебную силу. Вы вот не заметили, а «символический жетон „Два Катыни“ или „Два расследования Катини“ поставил окончательную точку в лживых обвинениях СССР в расстреле польских офицеров близ села Катынь… Со время выхода жетона „Две Катыни“ слово Катынь в эфирах центральных каналов из уст „правдозащитников“ не звучит» [12], орфография всюду сохранена. Рис. 22. Жетон «Пять лет символизматическому проекту ММД» (2019)

Работа спорится. «Много жетонов от первого эскиза до воплощения в металле пережили сильные метаморфозы. Некоторые так и не увидели свет. Так, символический жетон „Беркут“ уже 5 лет меняет свой облик в эскизах, но так и не может пройти „худсовет“ ММД» [12].

Надо полагать, остальные успешно прошли. Ждем и этого.

М. Г.