Чипсы делают рак «моложе»

Рак исторически считается болезнью стариков, но с каждым годом болезнь «омолаживается»: растет процент молодежи среди больных онкологией. Возможно, в числе прочего в этом виноваты чипсы и сладкая газировка. Исследование, опубликованное в Lancet Public Health1, показало связь ожирения и развития рака в раннем возрасте. Статистические замеры показали, что среди больных с каждым годом всё больше людей в возрасте 25−49 лет и младше. Отчасти это списывают на раннюю диагностику заболевания: раньше молодежь просто не проверяли на наличие онкологии. Но одной ранней диагностикой корреляцию не объяснишь.

Ученые из American Cancer Society проанализировали данные 25 государственных реестров США с января 1995-го по декабрь 2014 года по 30 видам рака, включая 12 видов, обычно связываемых с ожирением, среди пациентов 25−84 лет. В ходе обзора отмечали не только возраст, в котором заболевание было диагностировано, но и стадию заболевания, указанные причины и т. д. Разумеется, по сравнению с наблюдениями в XX веке в последние годы в целом вырос процент заболевших. Удивительно, что при этом процент заболевших в более преклонном возрасте вырос гораздо меньше, в то время как молодых онкобольных становится резко больше.

Поскольку анализировались также причины появления рака, ученым в этом обзоре удалось установить еще одну корреляцию: в большинстве случаев рак молодых развивается на фоне ожирения. Избыточная масса тела — известная проблема, связанный более чем с дюжиной видов рака. Но одно дело знать, другое — правильно питаться. К сожалению, за распространением информации о связи рака и ожирения автоматически не следует распространение моды на здоровое питание, особенно в США. Напротив, качество питания современных людей существенно ухудшилось за последние годы. Хьюна Сунг (Hyuna Sung), основной автор статьи, отмечает: «Ожирение связано с заболеваниями, которые могут способствовать риску возникновения рака. Например, диабет, камни в желчном пузыре, воспалительные заболевания кишечника и плохое питание могут увеличить риск онкологии».

Получается, что для победы над раком необходимо сначала победить эпидемию ожирения, и речь не только про США. Ученые уверены: проблема ожирения и связанных с ним заболеваний требует не только личного внимания к своему здоровью, но и определенной государственной политики. Вероятно, оздоровлению людей может помочь регулирующее законодательство, и речь не только о создании комфортной городской среды, которая бы способствовала физической активности, спорту и активному отдыху населения. Нужны также законы, повышающие акцизы на калорийные продукты питания и напитки, а также жесткое ограничение их рекламы.

Подобные законодательные меры работают в ряде других стран. Так, в Финляндии уже с 1970 года введены крайне высокие цены на крепкие алкогольные напитки, а их реклама запрещена на телевидении, в газетах и журналах. Эти меры существенно снизили употребление алкогольной продукции и позволили частично решить проблему алкоголизма в стране. Аналогичные меры могут помочь и с проблемой ожирения. Когда стоимость сладкой газировки возрастет, а ее реклама не будет выскакивать на каждом шагу, упадут и продажи. Что важнее, пропаганда здорового образа жизни и, в конечном итоге, здоровье населения должны быть завязаны на образовательные институты, начиная со школьной парты. Возможно, это те меры, которые помогут вырастить более здоровое поколение.

Лидия Георгиева,

биотехнолог, научный журналист

1 Sung H. et al. Emerging cancer trends among young adults in the USA: analysis of a population-based cancer registry. In: Lancet, vol. 4, issue 3, PE137-E147 March 01 2019 — doi.org/10.1016/S2468−2667(18)30267−6

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