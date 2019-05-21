Как меняется роль иностранных исследователей и студентов в американской науке

Американская наука и высшее образование исторически в значительной степени подпитывались талантами со всего мира. Многие из этих специалистов приехали в США еще студентами или постдоками, другие нашли новую работу и признание в Соединенных Штатах, уже имея за плечами опыт и международную репутацию вполне сложившихся ученых и профессоров. Такой приток талантов не ослабевал в течение десятилетий, по крайней мере начиная с тех европейских эмигрантов, которые бежали за океан от преследований нацистов в 1930—1940-е годы. В их числе были и Альберт Эйнштейн, и Энрико Ферми, и многие другие, еще не отмеченные в то время нобелевскими регалиями.

Тем не менее емкость американского рынка высококвалифицированного научно-технологического труда продолжала оставаться такой высокой, что на нем в течение многих лет не только находились места для новых ученых и инженеров, но в научном сообществе и в государственных инстанциях даже постоянно звучала тема о существующем и растущем недостатке в стране специалистов в областях STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Не далее как в марте 2019 года на слушаниях в комитете по науке Палаты представителей конгресса США президент Национальной академии наук Марша Макнатт, президент Питтсбургского университета и бывший директор Национального института стандартов и технологий Патрик Галлахер и ­руководитель научно-исследовательского отдела компании «­Пепсико» Мехмуд Хан в очередной раз подтвердили, что для сохранения глобального лидерства США в науке и технологиях страна должна не только прилагать более систематические усилия для развития собственных трудовых ресурсов в областях STEM, но и по-прежнему быть открытой для привлечения международных студентов и исследователей (рис. 1а) со всего мира. В то же время и докладчики, и конгрессмены согласились, что здесь необходим ­тщательно сбалансированный подход, в частности, в виду всё более часто возникающих вопросов кражи интеллектуальной собственности в университетах, научных центрах и технологических компаниях США со стороны стран-конкурентов, в первую очередь Китая.

С одной стороны, федеральные расходы на исследования и разработки достигли в прошлом году 152 млрд долл. — исторический рекорд, даже принимая во внимание поправку на инфляцию. С другой стороны, оценивая разные показатели глобальной конкурентоспособности американского научно-технологического сектора, комитет конгресса по науке отмечает, что США отстают от нескольких других стран по общей доле ВВП, направляемой на исследования и разработки, и что Китай, вероятно, уже в этом году превзойдет США по этому показателю.

Одновременно на фоне всё возрастающей обеспокоенности американского государства по поводу недобросовестной конкуренции со стороны Китая в научно-технологической сфере, а также на фоне общего изменения отношения к иностранцам и иммигрантам с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа стало падать число заявок от иностранных студентов на обучение в американских университетах, которое до недавнего времени стабильно росло (рис. 1б).

По состоянию на осень 2017 года в США обучалось около 340 тыс. иностранных магистрантов и докторантов (graduate students), что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Число вновь поступающих иностранцев на бакалаврский уровень образования (undergraduate students) также упало на 5,6% за тот же период. Президент Совета аспиранских школ США (US Council of Graduate Schools) Сюзанна Ортега в недавнем докладе Совета рассматривает такие тенденции с большой озабоченностью и отмечает, что изменения в нынешней визовой и иммиграционной политике США, несомненно, способствовали падению этих цифр. «Это может, к сожалению, стать устойчивым трендом, который будет сигнализировать всему миру, что США больше не являются такой гостеприимной страной для иностранных студентов и исследователей, какой эта страна когда-то была», — сказала она.

А.К.

по материалам aip.org, project-syndicate.org и nature.com

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