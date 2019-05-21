Привлекательное лицо черной дыры

Что важнее в женщине-ученом:

ее внешность или ее профессионализм?

Кристина Миддлтон (Christine Middleton), редактор ведущего физического журнала Physics Today, выпускаемого Американским физическим институтом (American Institute of Physics), 13 мая опубликовала в этом издании свой комментарий о роли женщин в науке. Поводом к ее заметке стала презентация Event Horizon Telescope, которую сделала Кэйти Баумен (Katie Bouman), одна из научных сотрудников, работающих в этой коллаборации. Напомним, это была презентация первой в истории, если можно так выразиться, фотографии черной дыры — сравнение данных с восьми телескопов позволило команде более чем из 200 исследователей восстановить изображение черной дыры в центре галактики Messier 87 [1]. Но Кристина обращает наше внимание не на эту, растиражированную еще в апреле новость, а на тот факт, что обнародовать свое открытие на публике предложили именно женщине, да еще и занимающей не ведущую роль в проекте. Дело в том, что ее фото в апреле вызвали не меньший энтузиазм в сети Интернет, чем собственно фотографии черной дыры. Фактически, Кэйти стала лицом этого открытия — благодаря своей внешности, считает редактор Physics Today.

С одной стороны, прекрасно, что внимание публики было привлечено к роли женщины в науке. В так называемых областях STEM (science, technology, engineering, mathematics), особенно в физике, женщин по-прежнему довольно мало [2], и они часто занимают второе место по отношению к сотрудникам мужского пола.

С другой стороны, вопрос, как именно представляют женщину-физика в СМИ. Далеко не все журналисты говорили о ­Баумен и ее труде в контексте работы всей коллаборации. CNN и некоторые другие медиа представили ее как аспиранта, которому повезло сфотографировать черную дыру. Такой подход обесценивает ее профессиональные достижения — хотя Кэйти и начала работать в проекте еще в университете, она защитила PhD два года назад и с тех пор работала в качестве постдока. Уже в этом году она начнет преподавать в Калтехе, а эту позицию не так-то легко получить. Называть ее аспирантом означает не признавать ее опыт как независимого исследователя. CNN, пишет Миддлтон, позже признала свою ошибку, но первое впечатление уже было смазано. Тролли в Интернете тут же начали укорять ученого за преувеличение своей роли в открытии, хотя ничего подобного она себе не позволяла. Заставлять ее оправдываться перед неизвестно кем, будучи соавтором статей коллаборации, все-таки очень нехорошо.

Но как так вышло, что молодая исследовательница вообще стала лицом открытия? Конечно, внешний вид женщины по-прежнему обсуждается мужчинами больше, чем этого хотелось бы в научной презентации. Анализ аккаунтов ученых в соцсетях [3] показал, что одежду, сложение и прическу ученых-женщин обсуждают более чем вдвое чаще, чем это происходит с мужчинами. Такое представление о женщинах может сильно подрывать их профессиональную оценку и сказываться на их карьере.

Именно так получается и в публикациях с упоминанием имени Кэйти Баумен, даже когда ее внешний вид открыто не обсуждается: фокус комментариев оказывается на ее фото, а не на ее работе. Научным журналистам, полагает редактор Physics Today, следует более внимательно относиться к этой проблеме — рассказывать о женщинах-ученых, не обсуждая их внешность. Собственно, именно так к журналистике подходят в таких изданиях, как New York Times и Wired, отмечает Миддлтон, и в целом научная журналистика в России, кажется, относится к женщинам в науке довольно ровно. Тем не менее опыт показывает, что и в России именно внешний вид может стать первой причиной, почему женщину-ученого пригласят выступить на телевидении или прочитать научно-популярную лекцию. Согласитесь, пришла пора воспринимать научных экспертов вне зависимости от пола.

Мария Молина

Комментарий Кристины Миддлтон на английском языке можно прочитать здесь:

physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.3.2 019 0513a/full/, DOI: 10.1063/PT.6.3.2 019 0513a

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