Министр и пчелы

Уважаемая редакция!

Несмотря на стремительное приближение лета, сияющее солнце и всё прочее, хорошее и позитивное, на административно-научном небосклоне неспокойно. Начали появляться статьи на тему Who is мистер Котюков?, в которых наш министр предстает бухгалтером-недоучкой, чуть ли не сознательно уничтожающим науку путем навязывания ей нормочасов и бессмысленных публикационных нормативов. Обманывает руководство страны, заставляя подавать завышенные данные о зарплатах ученых в Росстат.

Если верить авторам статей, не гнушается Михаил Михайлович и адресными ударами, уничтожая конкретные исследовательские центры и иные организации. За годы руководства ФАНО он якобы развалил уникальный пчеловодческий центр — Краснополянский питомник, — довел до ручки пушное звероводство, наконец, добивает архив РАН, в котором хранятся тысячи уникальных документов: директора нет, коллектив несколько месяцев не получает зарплату. Да что говорить: созданный Жоресом Ивановичем Алфёровым Академический университет находится в плохом положении — у руля уникальной организации поставлен человек, не имеющий реального управленческого опыта, многие сотрудники не получают зарплату несколько месяцев.

В общем, читателю впору схватиться за голову, восклицая: что это, глупость или вредительство?! Причем не только журналисты высказываются о ситуации в ­науке неодобрительно: глава профильного думского комитета тоже сказал недавно, что мы сильно отстаем от стран-лидеров по финансированию науки и не сможем выйти на их уровень, если тут ничего не изменится. Посетовал он и на проблемы с законодательством и оценкой научной деятельности.

Что это всё означает, гадают мои коллеги. Грядет ли смена профильного министра? Я не могу дать четкого ответа: оценку действиям министров должны давать Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович. Если Михаил Михайлович ошибался или еще хуже, то они нам об этом в свое время скажут. Помните, как было с Анатолием Эдуардовичем Сердюковым? Сняли с поста, тщательно разобрались и в ­конце концов поставили руководить «Объединенной авиастроительной корпорацией». Так что не сомневайтесь, коллеги, и Михаил Михайлович, если что, получит по заслугам.

Впрочем, у меня есть серьезные сомнения, что дело дойдет до отставки министра. Думаю, что критические статьи являются происками недовольных представителей академической среды. Кого-то оттерли от кормушки, кому-то не дали денег, кому-то, наконец, просто не выказали достаточного уважения. Я же вижу, что руководство ранее ФАНО, а теперь Министерства науки и высшего образования старается внедрить простые и понятные алгоритмы распределения средств. Из серии «как потопал, так и полопал».

Да, конечно, эти алгоритмы не являются идеальными. Да, не всегда успешность научной деятельности можно правильно оценить только по числу публикаций. Не могу исключить, что в каких-то случаях принимаемые решения ведут к печальным последствиям. Но, друзья мои, такова жизнь — потери, в том числе тяжелые, неизбежны. Уходят родные и близкие, друзья и коллеги, страдают от разных бедствий уникальные исторические памятники. Даже такие, как Собор Парижской Богоматери. Жалко, но что поделаешь.

Скажите, коллеги, разве лучше было бы нам, если бы при распределении денег по институтам мы полагались только на мнения академиков-экспертов и директоров? Нет сомнений, что в таком случае куда не плюнь, все исследования и разработки у нас были бы наивысшего мирового уровня. А так смотрим на число публикаций, их уровень, на долю молодых ученых — и вуаля!

Да и с конкретными примерами «злодеяний»… Возьмем тех же пчел. Утверждается, что нелепо одной рукой вкладывать десятки миллиардов рублей в развитие семеноводства, а другой — убивать пчеловодство, устранять пчел-опылителей. Но можно ли доверять утверждениям журналистов о том, что ситуация в пчеловодстве ухудшается? А может быть, пострадавшие пчелы — неправильные, и они делают неправильный мед?

Нужен ли пчелам наш министр? Это вопрос философский. Во времена доисторические пчелы, как и другие насекомые, как, впрочем, и представители рода Homo sapiens, прекрасно обходились вообще без министров. Но те времена ушли навсегда. В наше время без министров и президентов никуда: везде требуется постоянное руководство. И знаете ли, лучше министр без пчел, чем пчелы без министра.

Ваш Иван Экономов

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