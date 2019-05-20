Впервые в истории Азиатской олимпиады школьник из России занял абсолютное первое место

12 мая в Австралии завершилась международная Азиатская олимпиада школьников по физике APhO-2019. В ней приняли участие команды из 23 стран. Впервые в истории APhO школьник из России занял абсолютное первое место. Григорий Бобков из подмосковной Черноголовки набрал 33,4 балла из 50.

Азиатская олимпиада — вторая по значимости олимпиада для школьников по физике после Всемирной олимпиады (IPhO). В ней участвуют только азиатские страны, но именно поэтому состав участников оказывается сильнее. Такие страны, как Китай и Тайвань, имеют возможность отправить на Азиатскую олимпиаду команду из восьми человек, а не из пяти, как на Всемирную. Кроме того, сильные команды составляют большую долю участников. Из-за этого на Азиатской олимпиаде труднее получить медаль, а организаторы обычно составляют более сложные задачи.

По регламенту проведения Азиатская олимпиада не отличается от Всемирной. Соревнование состоит из двух пятичасовых туров: теоретического и экспериментального. На теоретическом туре участники решают три задачи, на экспериментальном должны самостоятельно провести один эксперимент. Задачи имеют большой объем и рассказывают целую историю, задавая физическую модель и подробно описывая направление, в отношении которого нужно продвигаться. Многие задачи посвящены современным областям науки. Например, эксперимент прошлого года был посвящен эффекту гигантского магнетосопротивления, за открытие которого была вручена Нобелевская премия в 2007 году. Победитель определяется по сумме двух туров.

В этом году Григорий Бобков был четвертым на теоретическом туре и третьим на экспериментальном, но по сумме занял абсолютное первое место с большим отрывом, показав наибольшую стабильность. Золотую медаль получил также Алексей Шишкин, серебряные медали — Владимир Малиновский, Андрей Панфёров, Владислав Поляков и Елисей Судаков, бронзовую медаль — Ирина Ляликова.

Григорий Бобков уже второй год является лидером российской команды. В прошлом году он занял абсолютное третье место на APhO и второе место на IPhO. В этом году ему удалось стать лучшим на Азиатской олимпиаде, а Всемирная олимпиада еще впереди — она состоится в Израиле в июле. Команда из пяти человек будет сформирована из призеров Азиатской олимпиады.

Сотрудники лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ (physolymp.ru) работают с командой с течение года, разбирая темы, не освещаемые подробно в школьной программе и индивидуально исправляя слабые стороны каждого участника. Систематическая работа в последние годы позволила существенно улучшить результаты. Пока что команда Китая стабильно занимает первое место по командной сумме баллов на всех олимпиадах, в которых участвует. Но и у нас постепенно появляются шансы. На нынешней Азиатской олимпиаде, как и год назад, российской команде удалось обойти Китай на экспериментальном туре.

Алексей Ноян,

сотрудник лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи