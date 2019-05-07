Заявление СПбСУ о закрытии Санкт-Петербургского филиала Архива РАН

Сообщение о закрытии на неопределенный срок Санкт-Петербургского филиала Архива РАН вызывает серьезную озабоченность Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых, как и всей российской (и не только российской) научной общественности.

Санкт-Петербургский филиал Архива РАН — один из старейших и крупнейших в России. Хранимые в нем документы бесценны. Это источник по истории российской (а, следовательно, мировой) науки, культуры, просвещения, по истории российского общества. Документы СПбФАРАН используются многими как российскими, так и зарубежными исследователями. Его коллектив ведет большую работу как по комплектованию, описанию и хранению, так и по научной публикации документов.

Прекращение деятельности СПбФАРАН не только наносит ущерб российской науке и престижу России, но и представляет опасность для сохранности документов, составляющих неотъемлемую часть культурного наследия народов Российской Федерации. Хранение архивных материалов требует ежедневного труда архивистов и соответствующего материально-технического обеспечения.

Если закрытие СПбФАРАН вызвано (как об этом сообщают некоторые СМИ) ведомственными нестыковками, связанными, например, с его статусом филиала и с механизмом финансирования, этому не может быть оправдания.

Научная общественность ждет от Министерства науки и высшего образования РФ, которому оказался после реформы 2013 года подчинен Архив РАН, принятия незамедлительных мер по обеспечению бесперебойной работы СПбФАРАН и по скорейшему вводу в строй его нового здания.

Мы считаем целесообразным придание Санкт-Петербургскому филиалу Архива РАН статуса юридического лица, т. е. самостоятельного архива в системе научных учреждений, починенных Министерству науки и высшего образования РФ. Для этого имеются все основания, вытекающие из объема и ценности хранящихся в СПбФАРАН документов, из высокого уровня и масштабов проводимой им научной деятельности, а также из квалификации его руководства и сотрудников.

Принято 19 апреля 2019 года

Председатель Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых член-корр. РАН, докт. экон. наук, проф. И. И. Елисеева

Ученый секретарь Научного совета Санкт-Петербургского союза ученых докт. ист. наук, проф. Д. И. Раскин

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