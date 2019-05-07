Ускоренное расширение Вселенной

Просьба: без паники!
Сеть переполнена сообщениями об «ускоренном расширении Вселенной», якобы доказанном группой нобелевского лауреата Адама Рисса по наблюдениям скоплений галактик и сверхновых.
Прежде всего уточнение: ускоренное расширение — общее место, оно происходит в рамках так называемой модели LCDM и связано с темной энергией. Параметры модели отлично измерены из наблюдений микроволнового телескопа «Планк».
Речь идет о том, что скорость расширения, получаемая из наблюдений современной Вселенной (далекие сверхновые, скопления галактик
Через два номера (4 июня) мы предполагаем опубликовать обстоятельную статью Олега Верходанова на тему данного расхождения. Участие в дискуссии других специалистов приветствуется.