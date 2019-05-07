Ускоренное расширение Вселенной

Просьба: без паники!

Сеть переполнена сообщениями об «ускоренном расширении Вселенной», якобы доказанном группой нобелевского лауреата Адама Рисса по наблюдениям скоплений галактик и сверхновых.

Прежде всего уточнение: ускоренное расширение — общее место, оно происходит в рамках так называемой модели LCDM и связано с темной энергией. Параметры модели отлично измерены из наблюдений микроволнового телескопа «Планк».

Речь идет о том, что скорость расширения, получаемая из наблюдений современной Вселенной (далекие сверхновые, скопления галактик и т. п. ), не соответствует скорости, вытекающей из данных «Планка», — она оказывается больше. Если встать на точку зрения Адама Рисса, получается, что-либо данные «Планка» неверны (хотя они гораздо точней и чище), либо что работает какая-то новая физика, против чего возражал бы Уильям Оккам.

Через два номера (4 июня) мы предполагаем опубликовать обстоятельную статью Олега Верходанова на тему данного расхождения. Участие в дискуссии других специалистов приветствуется.

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