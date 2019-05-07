Мы отвыкли от серьезных книг с иллюстрациями, существенными для понимания текста. А жаль!.. С тем бо́льшим любопытством я читала и рассматривала книгу «Страдающее Средневековье» (М.: АСТ, 2019) — солидный том объемом 400 стр. с подзаголовком «Парадоксы христианской иконографии».

Заголовок тома вроде бы предполагает содержание, далекое от моих занятий, однако же я с удовольствием большую часть книги прочитала и — что хотелось бы подчеркнуть — с особым интересом рассматривала картинки. А их оказалось четыре с половиной сотни, что для собственно книги — т. е. не для альбома — весьма необычно.

Сразу отмечу, что без подобного иллюстративного ряда замысел авторов вообще нельзя было бы реализовать, так что иллюстрации здесь не украшение, а необходимость. Удачно, что они адекватно воспроизведены, — несмотря на сероватую бумагу, всё вполне пристойно пропечаталось, включая некоторое количество картинок в цвете.

Моя попытка кратко описать главные положения этого солидного труда — а мне хотелось показать читателю, что в обсуждаемой книге живость авторского изложения не заслонила научность содержания, — увы, не увенчалась успехом. С учетом энциклопедичности стиля этого следовало ожидать.

Сквозной сюжет тома — рассказы об изображениях действующих лиц и декора в христианских религиозных текстах, скульптурах и «картинках». Обсуждение одежды младенца Иисуса, портала Руанского собора, мебели в комнате роженицы Марии, барельефов-бестиариев — всё это написано ясно, профессионально и с неизменным юмором.

Неким хитрым образом столь тематически разные описания, сопровождаемые сравнениями с более известными «образцами», являют собой весьма увлекательный материал для чтения и рассматривания.

Последнее хотелось бы подчеркнуть.

При этом для меня осталось загадкой, как столь разно­образный и сложный графический материал адекватно отобразился на сероватой бумаге сомнительного качества. (Не удивлюсь, если подобная оценка — лишь плод моего невежества в типографском ремесле.) И тем не менее…

Итак, если вас интересует Средневековье в целом — не только средневековое искусство, но прежде всего «колорит» эпохи; если вы хотели бы «приблизиться» к пониманию соответствующего языка и пафоса, «Страдающее Средневековье» откроет для вас новые возможности.

Ревекка Фрумкина

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