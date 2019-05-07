Еще раз о программах Президиума РАН / К итогам Общего собрания РАН

Еще раз о программах Президиума РАН

В течение четырех месяцев этого года Министерство высшего образования и науки блокирует уже распределенные средства программ Президиума РАН.

После выступления клуба на эту тему (1julyclub.org/node/310), широко освещавшегося в прессе, было дано обещание о скорейшем решении проблемы, отраженное в сообщении ТАСС (tass.ru/nauka/6 264 213).

Однако вместо этого в канун майских праздников был объявлен новый конкурс с недельным сроком подачи заявок и совершенно другим кругом участников, включающим теперь и научные подраздения вузов.

Конкурсный отбор программ был в свое время осуществлен комиссиями экспертов РАН, но положение о новом конкурсе почему-то отдает решение в руки совместной комиссии РАН и министерства, несмотря на объявленную передачу всех экспертных функций Академии наук. Неясность ситуации поставила многих ученых перед выбором: отказаться от шансов получить столь необходимое дополнительное финансирование или нарушить этические принципы, не позволяющие претендовать на то, что уже было обещано другим. Пока неясно, являлось ли действие министерства прямым саботажем решения высших властей о поддержке Российской академии наук или же очередной попыткой вбить клин между академической и вузовской наукой.

Поскольку программы Президиума были практически единственным источником средств для проведения экспериментальных исследований в институтах РАН, их замораживание следует рассматривать как стремление Минобрнауки уничтожить науку в институтах РАН, а тем самым — и сами институты.

В любом случае деморализующее влияние нового «конкурса» и его легко прогнозируемых скандальных итогов на самые разные круги научной общественности трудно переоценить.

Клуб «1 июля» считает необходимым:

1) немедленное разблокирование в полном объеме средств по уже утвержденным программам Президиума РАН и перевод денег непосредственным исполнителям;

2) продление срока подачи заявок на НОВЫЙ конкурс крупных проектов с участием академических институтов и вузов и с выделением на него министерством отдельного дополнительного финансирования, что дало бы возможность участвовать в конкурсе всем достойным претендентам на ясных и прозрачных условиях;

3) официальный отказ от оценки научной деятельности некомпетентными чиновниками и передачу этих функций экспертным советам РАН;

4) ясную позицию руководства РАН по вопросу о руководстве научными исследованиями и адекватному использованию выделяемых на эти цели средств;

5) в связи с беспрецендентной задержкой финансирования исключить любые попытки увеличения госзадания по количеству публикаций в 2019 году для исполнителей действующих проектов.

К итогам Общего собрания РАН

На состоявшемся Общем собрании РАН, посвященном итогам 2019 года, наряду с отчетом о наиболее значительных достижениях российской науки были обнародованы разрабатываемые руководством РАН принципы и механизмы дальнейшей деятельности реформированной Академии наук. В качестве дипломатического успеха рассматривается законодательное закрепление за Академией экспертных функций в научной сфере и намечающаяся перспектива обслуживания научными советами и комиссиями РАН хозяйственной и иной деятельности правительственных учреждений. В этом направлении руководством РАН проведена большая работа, однако ее результаты не внушают оптимизма. Жертвуя особым статусом в государстве и отказываясь от идеалов свободной научной деятельности, Академия втягивается в громоздкий и неэффективный процесс бюрократического планирования и отчетности, убивающий научное творчество. Оторванность Академии от жизни научных институтов делает ученых бесправными перед произволом чиновников, исполняющих приказы некомпетентного начальства. Научная профессия в таких условиях теряет привлекательность для молодежи, деградация уровня исследований продолжается, и сегодня бедственное положение отечественной науки и образования, к сожалению, уже не может быть исправлено теми косметическими средствами, которые предлагаются в проекте итогового постановления Общего собрания.

Клуб «1 июля» считает необходимым выделить в постановлении Общего собрания в качестве приоритетных для деятельности РАН следующие положения.

Фундаментальные научные знания обладают самостоятельной ценностью, они составляют богатство национальной культуры. Поэтому развитие фундаментальной науки и научно ориентированного образования и обеспечение условий для работы ученых является важнейшей обязанностью современного государства. Создание институтов является закономерным следствием развития академических научных школ и возможностей коллективных исследований. Поэтому восстановление организационного единства Российской академии наук с ее институтами — необходимое условие развития отечественной науки. Работой институтов должны управлять ученые. Научная деятельность не является услугой, объемы ее финансирования должны определяться специальными процедурами. Изучение закономерностей развития природы, общества и человека — творческий процесс, который не поддается строгому планированию и количественному измерению. Поэтому следует отказаться от наукометрических показателей в оценке эффективности работы ученых и институтов как основного (а тем более единственного) критерия, используя количественные данные лишь в качестве дополнительных к экспертной оценке, и только в тех областях науки, в которых их целесо­образность признана научным сообществом. Финансирование работ в области фундаментальной науки должно быть существенно увеличено. Кроме того, чтобы повысить репутацию научной профессии и сделать ее привлекательной для молодежи, требуется обеспечение разнообразия условий для свободной научной деятельности, включая исследовательскую аспирантуру, научную мобильность и отсутствие бюрократического давления.

Клуб «1 июля»

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