Правильный конкурс

Уважаемая редакция!

Солнце светит, колонны трудящихся маршируют по улицам и площадям нашей родины, настроение у меня отличное, но как мыслитель я обязан уделять свое время осмыслению нашей действительности даже тогда, когда думать особо не хочется.

Есть одна тема, которая издревле будоражит умы ученого люда, — получение денег. В античные времена некоторые философы проявляли равнодушие к деньгам, доходящее до полного отвержения комфорта и почитания власти. Так, например, Диоген, проживавший в большой амфоре, в ответ на вопрос Александра Македонского, нет ли у него какой-нибудь просьбы, ответил: отойди в сторону и не загораживай солнце!

С развитием цивилизации, в Средневековье, ученая братия поумнела и поняла, что без денег сложно что-нибудь серьезное сделать. И разного рода алхимики начали бродить по европейским дворам, выманивая деньги на получение философского камня или изготовление астролябии. А в наше время, что уж и говорить, альфа и омега для исследователя — деньги, и все наши мысли крутятся вокруг того, как бы добыть средства на проведение своих научных исследований, оборудование лабораторий, ну и, что уж греха таить, на повышение зарплаты. Соответственно, большой интерес в нашей среде вызывают механизмы распределения денег.

После крушения СССР в Россию пришли чуждые нам механизмы конкурсного выделения средств на науку, у нас организовали научные фонды. Под тем соусом, что распределенная экспертиза якобы позволяет организовать более объективное распределение средств.

На деле, конечно, она приводит к тому, что одни средней руки научные деятели выдают деньги другим деятелям такого пошиба. В общем, всё превращается в торжество посредственности. Постдок постдоку глаз не выклюет, так сказать.

Понятно, что такая система была навязана нам Западом с целью уничтожения нашей науки. Ведь правильная система совсем другая: солидные и уважаемые люди, которые хорошо знают, кто чего на самом деле стоит, собираются вместе и распределяют деньги так, чтобы они достались самым достойным.

Но, к счастью, наш здоровый иммунитет по мере сил отторгает заразу. Вставший во главе РФФИ Владислав Яковлевич Панченко уже практически нейтрализовал охлократический принцип распределения грантов. Задача была сложной, пришлось решать ее постепенно. Сначала были созданы специальные экспертные советы, которые делили самые жирные гранты в соответствии с отеческими канонами. Затем Владислав Яковлевич заметно увеличил конкуренцию за гранты самых массовых конкурсов, отрезав доступ к деньгам для разной шелупони. Пока еще остается лазейка для молодежи, но, надеюсь, скоро Владислав Яковлевич прикроет и ее.

Впрочем, начал борьбу с западным засильем более серьезный человек — Андрей Александрович Фурсенко. Возглавив министерство в середине прошлого десятилетия, он учредил мегалоты, которые распределялись серьезными людьми по уму, хотя формально они выделялись на основании конкурсных процедур.

Тогда это вызывало много возмущения, но со временем наше сообщество стало относиться к подобному более терпимо. И вот теперь сделан еще один серьезный шаг на пути к тому, как всё и должно быть. 17 апреля был объявлен конкурс крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом Российской академии наук. По проектам обещали выдать финансирование до 100 млн руб. в год на три года. Заявки принимались до 24 апреля.

Даже привыкший ко всему народ начал возмущаться. Ужас, безобразие, откровенный распил! Всё, мол, заранее попилили между собой академики, поскольку ни одна нормальная команда не сможет за такой короткий срок подготовить хорошую заявку на столь крупные деньги, даже если узнает об объявлении конкурса мгновенно. Отдельные экзальтированные личности даже начали писать обращения в прокуратуру и Счетную палату.

А я считаю, что министерство и академики продолжают движение в правильном направлении. Не стоит идти на поводу у толпы, не стоит давать ей подачки! Всё должны решать серьезные люди в своем кругу, и нечего тратить время и силы на бессмысленные процедуры. Хотя, вероятно, придется формально сохранить их на какое-то время из-за испорченности нашей публики западным влиянием.

Ваш Иван Экономов

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