Перемудрили

Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю…

Поедешь по ней, так наверно заедешь к чёрту на кулички.

А. П. Чехов

Аудитория постепенно заполняется: заседание кафедры вот-вот должно начаться. Повестка дня — переаттестация юного мэнэ­эса. Сам «виновник торжества» в страхе и трепете ёрзает на стуле. Трепетать есть отчего: по юной глупости не сразу осознал, что начальство надо холить и лелеять, а «служить бы рад, прислуживаться тошно» — лозунг никак не для младшего научного. И вот расплата наступила. Нет, конечно, начальник, с европейскими манерами, на заседании распекать и терять репутацию демократа не будет; но, по слухам, кулуарно уже успел убедить нескольких авторитетных коллег, что бездельнику на кафедре не место. Кафедра большая, «бездельник» — человек новый, еще мало кому известный, убедить не сложно. Он уже ловит на себе неодобрительные взгляды и безуспешно старается слиться со стенкой.

А пуще барского гнева — неумолимые баллы! Ох, эти баллы! Их высчитывают для каждого сотрудника по его научной и педагогической активности и сравнивают с какими-то там «пороговыми значениями». Преодолел — что же, респект, переаттестовываем! А нет — переводим на низшую должность. Ну, а если и для нее баллов не хватает — извини, вон порог, в нашем вузе работают только лучшие!

Завкафедрой постукивает карандашом по столу: заседание начинается. Оглашает повестку дня. Предлагает присутствующим высказаться по рассматриваемому вопросу.

Аттестуемый оглядывается. По лицам понятно, кто сейчас будет его «топить». На его счастье просит слова совсем другой человек — симпатичный молодой доцент. Выйдя к кафедре, он рассказывает, что давно обратил внимание на публикации этого молодого человека и с интересом следит за ними. Публикации — в хороших журналах и написаны на высоком уровне, причем самостоятельно, многие без соавторов.

Секретарь кафедры с места сообщает, что у аттестуемого в самом деле публикации в высокорейтинговых журналах. Кроме того, в прошедшем учебном году он разработал и прочитал спецкурс для студентов кафедры. Так что балл у него — весьма высокий, вполне достаточный для переаттестации с повышением на научного сотрудника… а может быть, даже и на старшего…

Ее прерывает завкафедрой. Напоминает, что вопрос о повышении должен обсуждаться отдельно, предварительно согласовываться с непосредственным руководителем претендента и сегодня не рассматривается.

Просит слова профорг кафедры. Она рассказывает собравшимся о большой общественной деятельности аттестуемого и выражает благодарность от имени профкома. С места высказывается аспирантка: незаменимый человек: если что-то в установке барахлит — всегда поможет!

Лица у присутствующих теплеют. Даже завкафедрой перестает нервно постукивать карандашом по столу и время от времени одаривает аттестуемого благосклонными взглядами.

На кафедру выходит непосредственный начальник аттестуемого. Расплывшись в улыбке, он произносит хвалебную речь своему подопечному. Впрочем, суть речи не сильно отличается от заготовленного заранее текста, но акценты совсем иные: вместо «потерял связь с кафедрой» — «проявил замечательную инициативу и показал себя зрелым самостоятельным научным работником». Разумеется, если бы на кафедре были соответствующие вакансии… конечно, их нет, но если бы были (здесь он вздымает руки в какую-то неопределенную высь — то ли к небесам, то ли в сторону ректората), то непременно нужно было бы повысить нашего молодого специалиста в должности.

Среди тишины затаившей дыхание аудитории слышится громкий шепот престарелого профессора, одного из ветеранов кафедры:

— Ну, прямо, кажется, теперь придется на ведущего повышать!

Из другого конца аудитории немедленно раздается ехидный голосок замзава:

— Точно, точно! И сразу же уволить, потому что баллов не хватает!

Иван Верститский

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