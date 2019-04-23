Календарное

Чудесный документ был опубликован 17 апреля на сайте Минобрнауки: «Объявление о конкурсе крупных проектов по проведению фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук». Он начинается словами: «В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2019 г.», а далее в нем сказано: «Работы <…> принимаются <…> начиная с даты публикации настоящего объявления до 24 апреля 2019 года».

Собственно говоря, на этом можно остановиться: ­Минобрнауки, затратившее две недели на составление форм, теперь дает конкурсантам аж неделю для написания содержательных проектов. Попробуйте прикинуть, на какую сумму предполагается сочинить крупный проект. Правильно: до 100 миллионов рублей.

При этом «представленный в заявке крупный проект должен быть направлен на решение задач, обеспечивающих получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, природы и освоения таких знаний для устойчивого научно-технологического, экономического, социального и духовного развития России <и> не должен дублировать научные проекты, выполненные ранее или выполняющиеся в Российской Федерации независимо от источников финансирования и исполнителя».

За неделю. На сто миллионов. На три года. На совер­шенно новую тему. Зато можно подавать проект от нескольких организаций, только надо успеть договориться всё за ту же неделю. А потом за тридцать дней министерство эти проекты оценит. Ну и правильно: для оценки написанного таким образом больше и не нужно; можно вообще монетку бросить. Но нет: «Оценка заявок организуется комиссией путем привлечения организаций, имеющих специалистов (экспертов) в соответствующих областях науки, обладающих необходимым опытом и квалификацией».

Чтобы не травмировать читателей, не буду перечислять критерии, по которым будут оцениваться стомиллионные проекты: желающие могут ознакомиться с ними на сайте министерства. Зато указания на то, как описывать содержательную часть проекта, приведу, благо они весьма лаконичны: необходимо представить «сведения о крупном проекте, включающие информацию, необходимую для оценки крупного проекта в соответствии с критериями оценки, указанными в подпункте 3.2. объявления, описание результатов крупного проекта и их соответствие подпункту 1.6. объявления, а также объем заявленной потребности в средствах федерального бюджета с обоснованием планируемых расходов, рассчитанных на срок реализации крупного проекта с детализацией по каждой организации, участвующей в реализации крупного проекта».

Раньше такого рода объявления означали, что всё уже решено: те, кто знал заранее, успели всё подготовить как следует, а сам конкурс проводится для проформы. При новом составе министерства кажется, что это просто такой новый профессиональный стиль. Нуачо такова? Настоящий ученый должен уметь составить стомиллионную грантовую заявку на любую тему за пару часов, будучи разбужен в пять утра после бурного банкета. А неделя дается на оформление бумажек, всё правильно.

М. Г.

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