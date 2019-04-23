Как спасти от краха экономику России?

Моя оценка экономического положения России и возможностей его улучшения основывается на многолетних альтернативных оценках макроэкономического развития СССР и РФ, которые мы с коллегами подсчитывали на протяжении более 45 лет. Хочу отметить, что эти оценки носили многовариантный характер и касались также крупных отраслей экономики. Эти оценки существенно отличались от оценок Центрального статистического управления СССР и Росстата. Особенно большие отличия относятся к оценке объема и динамики основных фондов, восстановительная стоимость которых очень сильно отличается от учетной стоимости, рассчитываемой Росстатом. В настоящее время наблюдается разрыв примерно в 7 раз. Это небывалая величина не только для статистики развитых стран, но и в истории нашей страны. Даже в СССР она была значительно меньше. Отсюда значительное преувеличение Росстатом динамики основных фондов и размера прибыли, поскольку занижаются амортизационные отчисления (ежегодное отчисление от стоимости основных фондов для возмещения материального износа и морального устаревания). Преуменьшает Росстат и динамику занятости, так как не включает в нее занятость иммигрантов.

При таких искажениях статистики невозможен ни квалифицированный экономический анализ, ни обоснованная экономическая политика. Что мы и наблюдаем в большинстве научных работ российских и зарубежных экономистов и в прогнозах правительства и неправительственных организаций, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Альтернативные оценки экономики РФ в сопоставлении с оценками Росстата представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сопоставление официальной и альтернативной оценки динамики (в %) макроэкономического ­развития РФ за 1991−2015 годы*

* В числителе указана альтернативная оценка, в знаменателе — оценка Росстата.

Данные по уровню износа фондов приведены для 1998, 2007 и 2015 годов

Индекс 1998 / 1991 2007 / 1998 2015 / 2007 2015 / 1991 1. ВВП 67,2 / 58,4 148,1 / 182,0 90,2 / 106,7 89,8 / 113,4 2. Занятости 79,1 / 79,1 158,0 / 131,8 93,0 / 99,5 128,5 / 103,7 3. Производительности труда (п. 1 / п. 2) 85,0 / 73,8 93,7 / 138,1 97,6 / 107,2 69,9 / 109,2 4. Основных фондов по остаточной стоимости 89,6 / 91,5 73,2 / 103,2 75,6 / 126,3 49,6 / 119,3 5. Фондоотдачи (п. 1 / п. 4) 75,0 / 63,8 202,3 / 176,3 119,3 / 84,5 181,0 /95,4 6. Фондовооружености (п. 4 / п. 2) 113,3 / 115,6 46,3 / 78,3 81,2 / 126,9 38,7 / 115,0 7. Уровень износа фондов, % 47,1 / 42,3 56,6 / 46,2 65,1 / 49,8

Прежде всего, обращу внимание, что по нашим расчетам ВВП России до сих пор не достиг уровня 1991 года, хотя Росстат показывает его превышение. Также значительно ниже уровня 1991 года уровень производительности труда. На мой взгляд, это объясняется разницей в оценке динамики основных фондов. Если рассчитать индекс основных фондов по остаточной стоимости, исходя из данных Росстата о динамике основных фондов по полной стоимости и размере износа, то окажется, что этот показатель вырос на 19%, в то время как наши расчеты показывают его сокращение на 50%. Такого сокращения в мирное время мировая экономическая история не знала. Более быстрый рост ВВП, чем рост основных фондов за весь период, объясняется наличием избыточных производственных мощностей в начале периода, их лучшим использованием в рыночной экономике и переходом к новой, менее фондоемкой структуре экономики с упором на сферу рыночных услуг. Все эти три фактора практически исчерпались в начале 2010-х годов. Этим главным образом и объясняется последующее сокращение ВВП. Произошло также и сокращение числа занятых, не компенсируемое ростом фондовооружености.

Из-за огромного сокращения капитальных вложений доля валового накопления основных фондов в ВВП в настоящее время составляет 14% (по наиболее достоверным расчетам Евростата). Это наиболее низкая доля среди более или менее развитых стран мира, исключающая расширенное воспроизводство основных фондов.

Обратной стороной ничтожности доли валового накопления основных фондов является гипертрофия фонда потребления домашних хозяйств населения. Его доля в России одна из самых высоких в мире. Но это не обеспечивает благосостояния большей части населения. Причина очевидна — чудовищное социальное расслоение. По моим расчетам начала 2000-х годов, децильный коэффициент1 в России составлял 30:1 вместо 16:1 по Росстату. Это один из самых высоких децильных коэффициентов в мире. Однако было бы ошибочно полагать, что решение проблемы бедности в России только в перераспределении доходов. Здесь подстерегает опасность последующей потери благосостояния из-за сокращения ВВП.

Из указанных двух особенностей современной российской экономики следует алгоритм обеспечения экономического рывка в России. Он близок к аналогичной стратегии осуществления его «азиатскими тиграми» в последней трети XX века. Есть и определенные сходства со стратегией сталинской модернизации. В принципе движение рывками — важная традиционная особенность российской экономики. Я объяснил ее впервые в 2002 году, хотя аналогичные мнения были и у ряда российских историков. Теперь эту идею воспринял и президент РФ. Беда только в том, что им не указан алгоритм и механизм осуществления этого рывка. Неудивительно, что всё ограничивается благими намерениями и вместо рывка происходит дальнейшее скольжение экономики вниз.

В основе предлагаемой нами концепции экономического рывка лежит радикальное повышение доли фонда накопления в ВВП: с нынешних 14% до 40−45%. Аналогичный уровень был сравнительно недавно у ряда «азиатских тигров» и в СССР в начале 1930-х годов. Одновременно произойдет увеличение оборотных фондов, ассигнований на науку и образование. Конечно, такое изменение требует продолжительного времени; параллельно необходимо создать соответствующие материальные, финансовые и институциональные предпосылки. Одновременно неизбежно произойдет резкое сокращение доли и абсолютного объема потребления домашних хозяйств. По нашим подсчетам, исходя из условий 2015 года, для которого мы с Дмитрием Фоминым производили расчеты, этот фонд сократится в два раза. Однако основная тяжесть этого сокращения придется на наиболее состоятельные слои населения. Результаты предлагаемого перераспределения доходов населения представлены в табл. 2. Так, доходы самой состоятельной группы сократятся в 6 раз, следующей — в 3 раза и т. д. В двух самых небогатых группах доходы либо останутся неизменными, либо в самой низкой группе повысятся в полтора раза. Таким образом, от этого перераспределения, хотя и в разной степени, к сожалению, пострадают 80% населения. За допущенные экономические ошибки приходится дорого платить. Но и после такого перераспределения дифференциация доходов сохранится на среднеевропейском уровне. И этот процесс перераспределения доходов потребует продолжительного времени. Он должен быть синхронизирован с созданием материальных и институциональных предпосылок модернизации экономики.

Таблица 2. Расчет фактического и предлагаемого распределения личных доходов населения по доходным группам, 2015 год

Доходные группы Численность, млн чел. Валовой располагаемый доход, трлн руб. Валовой располагаемый доход после перераспределения, трлн руб. В % к ­исходному уровню 1 0,4 8,321 1,381 16,6 2 14,9 14,919 4,968 33,3 3 101,5 18,884 13,219 70 4 7,5 0,560 0,560 100 5 22,0 0,646 0,969 150 Итого 146,3 43,331 21,098 48,7

Среди методов изъятия доходов состоятельных слоев населения можно назвать (в порядке убывания важности) высокий налог на имущество, высокие акцизы и таможенные тарифы на предметы не первой необходимости, более высокий подоходный налог для граждан с высокими доходами. Сбор этих средств потребует больших усилий от налоговой службы. Придется преодолеть многочисленные попытки уклонения от налогов.

Предполагаются радикальные изменения в структуре экономики в интересах ее модернизации. Значительно повысится в экономике доля и объем промышленности (прежде всего инвестиционного машиностроения и наукоемких отраслей), строительства, грузового транспорта, значительно понизится доля и объем сферы розничной торговли и бытовых услуг населению. Радикально изменится объем и структура экспорта за счет большей ориентации экономики на удовлетворение внутренних потребностей и ориентации импорта прежде всего на удовлетворение инвестиционных потребностей экономики.

Предлагаемые меры позволят выйти на среднегодовые темпы роста российской экономики на уровне 3% — приемлемые для мировой экономики. Это позволит не допустить дальнейшего ухудшения позиций РФ в мировой экономике. Спустя 8−10 лет станет возможным рост фонда потребления домашних хозяйств.

На мой взгляд, иллюзорна надежда на то, что нынешнее российское общество и институты российской государственности способны выработать и тем более осуществить план модернизации российской экономики. Для этого у них не хватает ни интеллектуальных способностей, ни необходимых моральных качеств и компетенции. Поэтому именно в обновлении российского общества и российской государственности — ключ к модернизации отечественной экономики и обеспечению большей социальной справедливости для россиян.

Григорий Ханин,

доктор экон. наук, профессор РАНХиГС

1 Децильный коэффициент — отношение среднего дохода 10% богатейшего населения к среднему доходу 10% беднейшего населения. — Ред.

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