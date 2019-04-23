Наука и общество

Итоги краудфандинга

23.04.2019 / № 277 / с. 16 /  Итоги краудфандинга / 47 просм., 47 — сегодня /  Комментариев нет

Завершилась кампания по сбору средств для ТрВ-Наука. Огромное спасибо всем, кто нас поддержал. Число жертвователей — 401. Результат — 1 101 499 рублей. Это собрано за месяц. В предыдущий раз, в 2017 году, мы собрали 790 тысяч за два месяца. Похоже, популярность газеты растет.

Примерно полторы сотни тысяч уйдут на комиссионные и на расходы по покупке и отправке книг. Оставшейся суммы хватит на пять месяцев. С учетом других источников мы протянем до следующего краудфандинга больше года. Надеемся не разочаровать тех, кто помог «Троицкому варианту».

И перечислим поименно тех, кто за последние две недели поддержал нас лотом «Благодарность, напечатанная в ТрВ»:

Алик Кириллович (Казанский федеральный университет),
Андрей Родин, ст. науч. сотр. ИФ РАН (philomatica.org),
Михаил Хальман,
Александр Щёголев

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