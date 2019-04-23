Эксперты и котельные

Уважаемая редакция!

В Москве, как и во всей России, наступает прекрасная пора — примерно пять теплых месяцев, когда сама природа, можно сказать, радуется жизни. Сияет солнце, деревья покрываются листвой, миллионы российских граждан начинают ежегодную миграцию на дачи — кто по выходным, а кто на постоянной основе. В общем, хочется поздравить всех вас, дорогие коллеги, с наступающим Праздником Весны и Труда!

Конечно, первомайский праздник называется нынче Праздником Весны и Труда, но с трудом обычно выходит не очень: душа радуется зримо наступающей весне, и не только у себя, но и у соседей по даче. Хотя в этом году нас ждут целых пять выходных, так что и до труда дело дойти может.

Не знаю, связано ли это с природными ритмами, но весной и осенью традиционно проводят свои общие собрания российские академики. Вот и в этот раз они соберутся для обсуждения множества важных вопросов в «золотых мозгах». Отмечу, что хотя собрания называются «общими», но члены РАН далеко не в полной мере обеспечивают должное наполнения зала: если в начале первого дня в зале довольно многолюдно, то в конце второго имеются, мягко говоря, некоторые проблемы с кворумом.

Но не о том хочу я поговорить: способность сидеть на заседаниях — это не основной вызов, с которым сталкивается Академия. Если помните, в одной из книг братьев Стругацких на стене лаборатории висел плакат с вопросом «Нужны ли мы нам?». Схожий вопрос о собственной нужности должен беспокоить и академиков. Нет, конечно, каждый член РАН по отдельности сам себе очень нужен; вероятно, он весьма нужен и ближайшему окружению. Но нужна ли в изменившихся исторических реалиях сама Академия? Вот в чем вопрос.

Еще каких-то 6−7 лет назад Академия была фактически министерством фундаментальной науки, она управляла крупной сетью научных институтов. Никому и в голову не могло прийти, что такая структура не нужна. А что теперь? Академиков просят то заняться проблемой свалок, то разработать программу фундаментальных исследований — от разнородности поставленных задач рябит в глазах.

Сами академики тоже не добавляют ясности в вопрос, зачем они нужны. Не так давно я слышал шум: в Сибири академики возмутились предложением изъять у Сибирского отделения имущество. Меня это удивило: вы кто, ученые или завхозы? Зачем вам котельные, теплоцентрали, гостиницы? Да, говорилось, что деньги от аренды позволяют поддерживать научные журналы, но это вообще попахивает какими-то девяностыми, когда каждый выживал как может.

Сейчас другие времена, и всё должно делаться правильно и разумно. Мне кажется, Академии нужно прекратить испытывать фантомные боли по изъятым институтам и по ушедшему из ее ведения имуществу и уверенно занять в стремительно меняющемся мире то место, на которое указывает ей государство. А именно — ключевой научной экспертной инстанции.

Нельзя сказать, чтобы РАН не делала шагов в правильном направлении. Академия уже начала заниматься экспертной деятельностью: анализирует тематику работ по государственному заданию в академических институтах, изучает научные работы, ведущиеся в вузах. Хотя и тут не обходится без проблем: говорят, академические эксперты не очень высоко оценивают ведущиеся в вузах работы. Но ничего, с этим разберутся: не дадут академикам денег на научные программы Президиума в этом году — в следующий раз те не будут демонстрировать свою академическую спесь.

Но нужно смотреть дальше: есть скучные кипы отчетов, а есть государственные программы и крупные проекты, есть крупные проекты бизнеса. И кто-то должен взять на себя роль оценщика научной и научно-технической составляющей таких проектов и программ. И эта перспективная ниша, заметьте, пока не особо освоена Академией.

Главное тут — подойти к делу правильно. Правильный эксперт — это не самоуверенный сноб, берущий пример с Ландау в резкости суждений, нет. Правильный эксперт — это тот, кто умеет своевременно почувствовать запрос со стороны государства или крупного бизнеса и грамотно обосновать необходимость его реализации. Повторюсь, забудьте, дорогие коллеги-академики, про требования вернуть институты под крыло РАН, откажитесь от притязаний на имущество: поверьте, за правильную экспертизу можно получить гораздо больше, чем за управление котельными и руление институтами!

Ваш Иван Экономов

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