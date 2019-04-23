Дмитрий Быков о русской литературе

На Рождество мне подарили только что вышедший сборник лекций Дмитрия Быкова — том на полтысячи страниц, о существовании которого я даже не слыхала. Лекции здесь — это не обозначение жанра, а «наговоренный» автором материал, записанный в виде текста с помощью коллег и друзей автора с телеканала «Дождь». Так что подзаголовок «100 лекций о русской литературе ХХ века» — это реальный жанр книги.

Признаюсь, я с увлечением проглотила почти 550 страниц, как если бы не была университетским филологом, да еще учившимся в школе у самой Анны Алексеевны Яснопольской, которая сумела объяснить нам, «детям войны», что за личность князь Андрей Болконский…

«Лекции» открываются очерком о Леониде Андрееве и заканчиваются «Молодой гвардией» Фадеева, после чего следует «Интерлюдия» — замечательно написанный итог размышлений автора об отечественной литературе как отражении нашей жизни.

Что же за книга перед нами — сборник эссе, своего рода «избранные места» или учебное пособие? Правду сказать, эта книга заслужила нечто больше, чем ярлык с указанием «функции». Дмитрий Львович со мной, скорее всего, не согласился бы — а я в этом тексте вижу введение в историю нашей духовной жизни 1900−1950-х.

Прекрасна щедрость автора, не поскупившегося на цитаты: см., например, очерк о Гумилёве. О многих авторах, чьи работы включены в данный том, я вообще почти ничего не знала — например, об Иване Катаеве.

Есть сочинения, о которых написаны чуть ли не тома комментариев, как «Приглашение на казнь» Набокова. Как раз эти комментарии я не читала, потому что сам роман активно не люблю. Однако именно его Быков подробно комментирует и обсуждает место «Приглашения…» не только в творчестве Набокова, но и вообще в современной литературе.

Почти каждый анализ литературного произведения, предложенный Быковым, показался мне образцовым с точки зрения логики и убедительности для широкого читателя. Подчеркну этот момент, ведь я листаю распечатанные комментарии, отсылающие к звучащему материалу лекций. Однажды сказанное автором теперь уж точно не сотрется и не потеряется.

Переключаясь на «бытовой» стиль, мы можем сказать: автор не зря старался! Остается поблагодарить Дмитрия Быкова и канал «Дождь» — все они хорошо потрудились, а заодно создали отличный образец для подражания: я имею в виду качество печатного варианта.

Ревекка Фрумкина

От редакции. 16 апреля Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе, сейчас находится в НИИ имени Бурденко и, как сообщает «Новая газета», 22 апреля пришел в сознание. Мы желаем Дмитрию Львовичу скорейшего ­выздоровления.

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