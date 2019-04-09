Заканчивается кампания по сбору средств для нашей газеты

Напоминаем: сейчас идет сбор средств в пользу нашей газеты. «Троицкий вариант» живет, используя бизнес-модель бродячего цирка: показываем бесплатно, потом обходим аудиторию с шапкой: кто сколько кинет — и на том спасибо. Обход начался очень бодро: в первые три дня в шапку накидали более 600 тысяч, но постепенно темп упал. Сейчас не хватает 113 тысяч до заветного миллиона. Огромное спасибо всем, кто поддержал газету! Осталось меньше недели. Нужен финишный рывок!

Среди лотов краудфандинга есть благодарность, напечатанная в «Троицком варианте». По условиям лота жертвователь мог написать свое место работы, должность и короткое сообщение, а мог не писать вообще ничего, кроме имени и фамилии.

Мы, конечно, благодарим всех, поддержавших газету (таковых порядка 300 человек), но в данный момент, с радостью выполняя обязательства, выражаем:

Благодарность Сергею Чумакову, преподавателю физики ГБПОУ МО «Ногинский колледж» (г. Балашиха), члену Российской Академии Естествознания. «Благодарю Вас за газету!«

преподавателю физики ГБПОУ МО «Ногинский колледж» (г. Балашиха), члену Российской Академии Естествознания. «Благодарю Вас за газету!« Благодарность Илье Кабанову , metkere.com

, metkere.com Благодарность Александру Рубановичу , Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова. «Ничему не верю, пока не прочту в Nature или в ТрВ :-) «.

, Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова. «Ничему не верю, пока не прочту в Nature или в ТрВ :-) «. Благодарность Андрею Формозову.

Пятикратную благодарность Александру Грамолину, постдоку в Бостонском университете. «Рад возможности поддержать замечательную газету, которую с интересом читаю уже более 10 лет».

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