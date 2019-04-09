Орловский госуниверситет: рыба гниет с головы

Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева — источник нарастающего числа шокирующих новостей. Вот случайная выборка. «Диссернет» обнаружил, что в ОГУ был издан поддельный сборник научных работ. ОГУ проиграл судебный процесс против своего студента, гражданина Германии Йорна Хезе, отстаивающего свои права. Бывший ректор Московского политехнического университета А. В. Николаенко, защитивший докторскую диссертацию в ОГУ, лишен ученой степени доктора экономических наук и уволен. Диссертационный совет при Санкт‐​Петербургском электротехническом университете принял решение о лишении ученой степени кандидата наук Ю. А. Деминой, ее научным руководителем была ректор ОГУ О. В. Пилипенко. «Диссернет» нашел множественные некорректные заимствования в докторской диссертации самой О. В. Пилипенко и в ее научных статьях; известно также, что она была оппонентом двух диссертаций с сомнительным авторством. «Диссернетом» обнародованы данные о высоком уровне плагиата в диссертациях, защищаемых в ОГУ.

О. В. Пилипенко всё отвергает: «„Диссернет“ кто‐​то проплачивает. За большие деньги все могут что‐​то сказать. Мою работу должны оценивать специалисты из диссертационного совета». Ловлю на слове. Я специалист, пятнадцать лет являюсь членом диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора физико‐​математических наук при Юго‐​Западном государственном университете (г. Курск). Далее привожу свое краткое заключение о диссертации О. В. Пилипенко (электронная версия ее диссертации «Научное обоснование режимов технологий формоизменения анизотропных листовых и трубных заготовок при различных температурно‐​скоростных режимах» доступна на сайте Российской государственной библиотеки).

Забегая вперед, скажу, что, конечно, бросается в глаза имитационный характер диссертации О. В. Пилипенко. Но поражает не столько это, сколько многолетнее обильное финансирование «исследований» О. В. Пилипенко различными научными фондами, несмотря на отсутствие у нее результатов, признанных научным сообществом.

Диссертация О. В. Пилипенко посвящена в основном развитию теории деформирования трубных заготовок и технологии их получения. Если теория состоялось, она должна быть опубликована в профильных научных журналах, на эти статьи должны быть ссылки в научной литературе. Таких публикаций у О. В. Пилипенко нет. Экспериментальная часть ее работы — это черная дыра, из которой появляется голословное утверждение о разработке автором нескольких новых технологий.

В диссертации О. В. Пилипенко приведен список опубликованных ею статей: 65 наименований, 31 соавтор. То есть столько людей занято одной и той же темой исследований и использует одно и то же экспериментальное оборудование. Поверить в это невозможно. Скорее всего, большей частью это случайные люди, используемые для имитации работы. Статьи в списке расположены следующим образом. Вначале идут 4–6 статей с примерно одинаковым названием, но разными соавторами. Затем приведена статья О. В. Пилипенко без соавторов, но с похожим же названием. По данным «Диссернета», автор клонирует статьи: один и тот же текст публикуется многократно, но с разными соавторами и разными названиями. Помимо прочего, это свидетельствует о том, что статьи О. В. Пилипенко не проходили рецензирование в журналах, в которых они опубликованы.

В качестве полученных ею новых научных результатов в диссертации О. В. Пилипенко приведены однотипные утверждения: «развита теория», «разработаны условия», «созданы математические модели», «выявлены закономерности»… В них нет ни одной цифры, ни одной формулы, ни одного параметра, ни одной сформулированной закономерности. Проверить эти утверждения или сравнить их с результатами, ранее полученными другими авторами, невозможно. В них нет научного содержания. За бюрократической отпиской скрыто отсутствие реальных результатов. Так можно защитить десяток разных диссертаций, если только не забывать менять их названия и авторов. Новые результаты не сформулированы, их нет, они не достоверны. Диссертация О. В. Пилипенко не соответствует требованиям ВАК РФ.

Любой научный фонд допускает к участию в конкурсе на получение финансирования исследований не всех, а только тех, кто за предыдущие пять лет опубликовал не менее восьми статей в международных журналах. Но у О. В. Пилипенко нет вообще публикаций такого уровня. Возникает вопрос: как она не просто была допущена к многочисленным конкурсам, но смогла победить тысячи исследователей? Перечислю фонды, финансировавшие деятельность О. В. Пилипенко и перечисленные в ее диссертации: гранты Президента Российской Федерации 2003 и 2006 годов на поддержку ведущих научных школ (?!); государственный контракт; гранты РФФИ 2005 и 2007 годов; грант Минобрнауки.

Своим богатым научным опытом О. В. Пилипенко уже поделилась с несколькими молодыми коллегами, включая уже упомянутую Ю. А. Демину. Учитывая нравственно‐​этические качества О. В. Пилипенко, полагаю, что необходимо оградить молодых людей от ее влияния. Поэтому нужно освободить О. В. Пилипенко от незаслуженной ученой степени доктора наук. Убежден, что О. В. Пилипенко необходимо лишить должности ректора, чтобы не допустить разрушения ОГУ.

Благодарю волонтеров из «Диссернета», занятых очищением нравственного климата в российской науке.

Владимир Харламов,

профессор

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