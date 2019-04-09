Корифей всех наук

Уважаемая редакция!

Каждый гражданин России знает, что если бы Владимир Владимирович не был призван возглавить российское правительство в августе 1999 года, то страна была бы обречена на упадок и дезинтеграцию. Ваххабиты оттяпали бы Дагестан, затем весь Северный Кавказ, а затем посыпались бы и другие регионы. Кто‐​то ушел бы в Польшу, кто‐​то — в Японию, а кто‐​то — в Китай.

По счастью, сценарий вашингтонского обкома по окончательному развалу нашей страны реализовать не удалось, униженная и оскорбленная Россия встала с колен и распрямила плечи. Начали расти экономика и военная мощь, в общем, все всё сами знаете. Очевидно, что эти победы и свершения непосредственно связаны с именем нашего национального лидера.

Я, конечно, тоже это знаю, но иногда абстрактное знание не приводит к конкретным выводам. Я всегда понимал, что Владимир Владимирович сделал много хорошего и для науки, но понимал это как‐​то абстрактно. Да, я могу порыться в памяти и найти много полезных для науки решений — от давнего уже увеличения размера грантов президента для молодых ученых до развития мегасайенс. Но, признаюсь вам честно, цельной картины у меня не складывалось.

И на помощь мне пришел человек, который, конечно, наделен от природы гораздо более глубоким и системным видением мира, чем любой из нас, — Михаил Валентинович Ковальчук. Не так давно, будучи в гостях в программе Владимира Соловьёва, Михаил Валентинович дал исчерпывающе точную оценку вклада нашего президента в науку. Он сказал, что Владимир Владимирович наукой занимается весь свой срок пребывания у власти и что ни один из крупных знаковых шагов для развития науки не был сделан без участия Путина и, более того, они в основном делались по его инициативе.

Конечно, злые языки не могли смолчать и начали вспоминать, что за прорывы у нас были в последние два десятилетия. Выход на лидирующие позиции в области нанотехнологий под руководством Ковальчука и Чубайса? Прорыв в археологических исследованиях в районе Черного моря при личном участии Владимира Владимировича как в плане подъема древних амфор со дна морского, так и в плане обеспечения развертывания археологических раскопок в Крыму, который по решению президента возвратился в родимую гавань? Наиболее бойкие болтуны предположили, что наш президент делился разведданными о том, как нужно получать графен с помощью скотча, с Новосёловым и Геймом.

Я бы даже этого не исключал, кстати говоря, ведь советское ядерное оружие, как мы помним, ковалось не без помощи нашей разведки. Но не о том сейчас речь. Нужно понимать, что мы знаем только о части достижений нашей науки, а многое остается за кадром, и о нем мы узнаем только десятки лет спустя.

Только один пример. Вскоре после того, как Михаил Валентинович открыл нам глаза на истинную роль национального лидера в развитии нашей науки, я прочитал, что в неприметном для гражданского глаза журнале «Армейский сборник» была опубликована статья Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего».

Там говорится об использовании нашими военными технологий метаконтакта, способностях вести невербальный допрос пленных, в буквальном смысле видеть их насквозь, в общем, об использовании российскими военными парапсихологических навыков. Наши бойцы, оказывается, умеют усилием мысли нарушать работу компьютеров, прерывать теле‐ и радиопередачи, коммуникации, читать документы, лежащие в сейфе, даже в том случае, если они написаны на иностранном языке, которым прошедший спецобучение военный не владеет.

Говорится в статье и о том, что солдат будущего должен быть более сильным, информированным, более выносливым и маневренным в разных условиях, а технологии, которые делают эти способности возможными, включают нейронауки, био‐ и нанотехнологии, робототехнику, искусственный интеллект и прочее. Автор не сообщает деталей, но уже само перечисление указывает на то, что это ровно те работы, которые ведутся в Курчатовском институте и, вероятно, будут вестись под руководством Михаила Валентиновича в военном инновационном технополисе «Эра». И нет сомнений, что вдохновляются эти работы лично Владимиром Владимировичем!

Ваш Иван Экономов

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