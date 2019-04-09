6 апреля состоялась 29‐​я годичная конференция Санкт‐​Петербургского союза ученых. По сложившейся традиции в рамках этой конференции была проведена междисциплинарная научная сессия. Она прошла в формате круглого стола. Темой сессии стали критерии оценки эффективности научной деятельности.

Сессию предварило выступление ректора Европейского университета в Санкт‐​Петербурге чл.-корр. РАН Н. Б. Вахтина, представившего № 40 журнала «Антропологический форум», в котором опубликованы результаты дискуссии о прикладной наукометрии.

На сессии прозвучали запланированные выступления А. Л. Фрадкова («Блеск и нищета формальных критериев научной деятельности»), А. М. Ельяшевича («Как оценивать научные достижения институтов, лабораторий и отдельных ученых»), А. Н. Рыбакова и Я. Я. Селиверстова («Оценка научных исследований в преломлении эффективности реального сектора экономики»), Л. Г. Мелиховой («Имитация науки научными журналами как фактор искажения оценки научной деятельности») и С. Я. Щебровой («Наукометрические маневры и судьба реальной науки»). После этих выступлений состоялась свободная дискуссия.

Член совета ОНР и член СПбСУ, докт. техн. наук, проф. А. Л. Фрадков в своем выступлении подчеркнул, что нельзя противопоставлять формальные критерии и экспертные оценки. В реальной практике хорошая экспертиза противостоит плохой, хорошие журналы — плохим и т. д. В качестве отрицательного примера имитации роста научных достижений был приведен Казанский (Приволжский) федеральный университет, где на широкую ногу поставлен перевод на английский язык статей из откровенно слабых российских журналов и публикация их в «мусорных», но включенных в наукометрические базы зарубежных (например, индийских). Были приведены и иные примеры, в том числе довольно скандальные. Но при этом возможны и другие, более объективные критерии, например доля статей в журналах из списка Q1 в общем числе публикаций. А. Л. Фрадков призвал перейти от экстенсивного развития российской науки к интенсивному. Он также озвучил заявление Совета ОНР о формировании государственного задания для научных организаций на 2019 год (от 7 марта 2019 года). Конференция СПбСУ единогласно приняла резолюцию о поддержке этого заявления.

Зам. пред. Научного совета СПбСУ, докт. физ.- мат. наук, проф. А. М. Ельяшевич обратил внимание конференции на то, что диалог с чиновниками возможен лишь при наличии конкретных (и понятных власти) предложений со стороны научного сообщества, причем исходящих от значительной части этого сообщества. Для этого необходима выработка общего документа, который бы включал согласованное мнение общественных организаций ученых (РАСН, ОНР и СПбСУ) и был бы широко обсужден научным сообществом.

Директор по развитию ООО «Первая консалтинговая империя», член СПбСУ А. Н. Рыбаков в своем выступлении выразил точку зрения бизнес‐​сообщества на эффективность российской науки. Отметив бесполезность грантов (в силу недостаточности выделяемых сумм и требования отделять работу по грантам от плановой), сокращение науки в вузах и грозящую отмену бесплатного образования, он подчеркнул, что спрос на научную продукцию в реальном секторе экономики напрямую зависит от наличия предложений реального научно‐​технического продукта. В качестве примера он привел случай, когда в ответ на предложение создать конкретную научно‐​техническую разработку в Германии сразу же сообщили необходимые для этого сроки и объем финансирования, чего в России получить не удалось.

Член сообщества «Диссернет» и СПбСУ Л. Г. Мелихова дала характеристику откровенно слабых научных журналов («хищные», т. е. чисто коммерческие, печатающие любые статьи; просто слабые и включенные в процесс фабрикации недобросовестных диссертаций), привела примеры искусственного наращивания наукометрических показателей за счет таких журналов, в частности самоплагиата (в виде публикаций одной и той же работы под разными названиями), и т. д. Она проинформировала конференцию об успехах «Диссернета» в исключении «мусорных» журналов из списка ВАК и РИНЦ. Публикации в подобных журналах существенно искажают реальную картину состояния науки.

Сопредседатель Координационного совета СПбСУ канд. культурологи С. Я. Щеброва указала на требуемое от вузовских ученых всё большее число статей и возрастающие преподавательские нагрузки как на факторы снижения качества и образования, и науки (на фоне благополучной статистики публикаций).

В выступлениях участников дискуссии прозвучали мнения о необходимости соблюдения этических критериев науки членами научного сообщества в том числе как фактора саморегулирования научной деятельности, дифференцированного подхода к разным научным дисциплинам при количественной оценке публикационной активности ученых.

Член СПбСУ докт. биол. наук, проф. В. А. Крыленков высказал мнение, что механизмом воздействия научного сообщества на руководство наукой должно быть признание научных общественных организаций государственными экспертами и что необходима реорганизация ВАК («Диссернет» должен стать первым фильтром на пути прохождения диссертаций). Член Научного совета СПбСУ, докт. биол. наук, чл.-корр. Европейской академии наук, искусств и литературы (AESAL) В. И. Михалевич отметила, что тенденции формализации управления наукой носят общемировой характер. Возрастающие требования к количеству научных публикаций приводят к снижению качества этих публикаций. На эти требования жалуются все ее зарубежные коллеги.

Автор настоящей заметки указал на неизбежность наукометрии в современном обществе. Возникнув как инструмент науковедческих исследований, она не могла не стать инструментом управления. Современная наука требует высоких материальных затрат, которыми распоряжаются управленческие структуры. А для них нужны формализуемые и понятные им критерии. Но экспертная роль научного сообщества (там, где она достаточно эффективна) может существенно корректировать формальные оценки. При этом формальные критерии не всегда должны восприниматься как сугубо отрицательное явление, так как они служат известной защитой ученого от начальственного субъективизма.

Главным итогом обсуждения стало решение о создании при Научном совете СПбСУ рабочей группы по выработке согласованной с ОНР и РАСН позиции по обсуждавшимся вопросам.

На конференции СПбСУ были приняты также резолюции о ситуации в связи с закрытием кафедры ихтио­логии и гидробиологии биологического факультета СПбГУ, о ситуации с развитием науки и преподаванием культурологии в Российской Федерации и о необходимости изучения на уровне среднего общего образования предмета «Мировая художественная культура».

Зам. председателя Правления СПбСУ,

докт. ист. наук Д. И. Раскин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи