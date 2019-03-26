Полевая популяризация науки

В этом году журнал Nature назвал полевую популяризацию науки главным новым трендом в научной коммуникации1. Пять лет назад, ничего не зная о масштабе, который это явление примет в России и в мире, я собрал через Интернет свою первую группу в поход по Камчатке. Однако цель этого путешествия была необычна — профинансировать отбор бактериальных проб для завершения кандидатской диссертации. Так родилась команда Russian Travel Geek (RTG) — симбиоз профессиональных ученых и путешественников, любителей гражданской науки. Первые несколько поездок оказались крайне успешными и со временем к экспедиционной группе присоединились почвоведы, геологи, географы, энтомологи, ботаники, гляциологи, орнитологи и много других представителей различных областей науки. Полевые работы — дело дорогостоящее, особенно если ученого интересуют труднодоступные регионы, такие как вулканические ландшафты Камчатки, сибирская тайга, затерянные острова Филиппин, ледники Гренландии или саванны Танзании. Здесь и приходит на помощь краудфандинг RTG. Увлеченные наукой путешественники делают взносы, полностью покрывают стоимость путешествия, тем самым покрывая и все расходы ученого. А в обмен получают возможность принимать участие в отборе образцов, забираться в приятной компании в самые отдаленные точки нашей планеты и, конечно, наслаждаться нашим миром через призму науки.

К примеру, энтомологу интересны бабочки пяденицы, населяющие горные районы Алтая, а грантовая система не идеальна и абсолютно неясно, где достать финансирование на поездку. Возможно, это не проблема для уже известных ученых с хорошими связями и доступом к ресурсам. Но для молодых научных сотрудников после отмены почти всех тревел-грантов такая задача часто решается выбором иной, менее затратной, темы исследования. С появлением RTG возникла еще одна опция — подать заявку на научное исследование в рамках проекта. Можно стать как гидом экспедиций, так и поучаствовать в системе научных заказов.

Стать научным гидом. Требования достаточно просты: адекватность, хорошо сформулированная научная идея (как и в любом гранте), опыт в популяризации науки и желание прочитать научно-популярный курс в рамках экспедиции. Если заявка проходит, собеседование заканчивается успешно и вы вливаетесь в коллектив, то за редкими бабочками можно отправиться уже через полгода. Ссылка на анкету гида: goo.gl/CvsVWx.

Принять участие в системе научных заказов. Если вам (или вашему знакомому научному сотруднику) необходимы материалы, а стать научным гидом и отправиться за образцами лично нет возможности, то вы можете выслать RTG запрос на выполнение научного заказа. Необходимо составить подробную инструкцию по отбору проб на интересующем объекте (что и как нужно собирать, фиксировать, что указывать на этикетке, как это хранить). И если всё сделано верно, то велика вероятность, что результат будет такой же, как и при личном присутствии. Также лучше пояснять, «зачем всё это нужно», а после рассказать, «что из этого всего вышло».

Система научных заказов для научный сотрудников бесплатна (мы за гражданскую науку) и на данный момент работает во всех экспедициях RTG, единственным ограничением для нее являются особенности местных законодательств и правил особо охраняемых территорий. Ссылка на форму подачи научных заказов: goo.gl/1RGVEq.

Занятный факт. Предлагая энтузиастам гражданской науки отправиться в экзотические регионы, попутно финансируя изыскания и принимая в них участие, RTG продолжил славную традицию географических обществ XIX века. Однако теперь для этого не обязательно нужно быть английским лордом. География экспедиций RTG: russiantravelgeek.com/expeditions/.

Артём Акшинцев,

основатель проекта RTG

1 nature.com/articles/d41586−018−6 960−7

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