Продолжается кампания по сбору средств для нашей газеты

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Старт оказался очень успешным: за первые три дня собрано 600 тысяч рублей. Цель изменена с 600 тысяч на миллион, о котором мы мечтали, но не очень надеялись.

В данный момент (25 марта) собрано 750 тысяч.

Отвечаем на задаваемый иногда вопрос: почему мы обращаемся за помощью к читателям вместо того, чтобы зарабатывать самим?

Дело в том, что мы не собираемся продавать контент — это наша принципиальная позиция. И, вообще, мы — за открытый доступ. Это и есть наша форма заработка, известная издревле — обойти с шапкой зрителей/слушателей/читателей. На рекламе мы лишь подрабатываем. А успешный краудфандинг мы интерпретируем как одобрение нашей деятельности теми, на кого она рассчитана.

Мы благодарны всем, кто поддержал нас. Таковых 230 человек. Очень многие заказали книги с автографами. Ищем по магазинам новые книги авторов ТрВ для новых лотов. В ближайшие дни начинаем рассылку книг тех авторов, чьи автографы уже удалось получить.

На сей раз не без некоторой иронии лот «Благодарность с публикацией фотографии и биографической справки в „Троицком варианте“» выбран человеком, чьих портретов в ТрВ-Наука уже больше дюжины. Это наш постоянный автор Борис Жуйков.

Если вас интересует всё, что касается полония или рутения, или, наоборот, как вылечить миллионы пациентов с помощью ядерной медицины, — пожалуйте на «Троицкий вариант» к Борису Жуйкову.

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