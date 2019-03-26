О чем может рассказывать книга, названная «Банда Рафаэля»?

А это не важно. Главное — начните читать — и, скорее всего, оторваться не захотите. Всё прочее — второстепенные нюансы, раз уж вы смогли вчитаться… Вот и доставьте себе это редкостное удовольствие — читать подряд довольно толстую книгу, не задаваясь вопросом о том, не тратите ли вы свое драгоценное время даром. И не стоит размышлять о том, как быть с не вполне понятными терминами, почему одни темы изложены эскизно, а сходные с ними и даже — возможно! — более важные представлены как бы «по касательной» и т. д.

В этой книге Аркадий Ипполитов рассказывает нам о своей Италии — а это он умеет как никто. Примиритесь с этим — и читайте не спеша. А если вы не готовы примириться с отсутствием в книге репродукции картины «Амур, натягивающий лук», обратитесь к Интернету. Но главное — читайте, и лучше всего — подряд.

Впрочем, многочисленные «ответвления» — или то, что вы как читатель подобным образом воспринимаете, — можно пропустить, чтобы позже вернуться.

«Банда Рафаэля» — книга, написанная с максимумом внутренней свободы. Эту свободу читатель не может позаимствовать, но следует помнить о ней как об авторской установке. Тогда теряет смысл вопрос о том, почему (например) о Пармиджанино Ипполитов написал подробно, а о другом замечательном художнике — скорее конспективно,

Я поймала себя на том, что применительно к «Банде Рафаэля» самая продуктивная стратегия — это простодушно довериться автору. Доверьтесь, например, тому, что о некоторых -на первый взгляд — не самых важных — сюжетах автор рассказал весьма детально, а другие лишь бегло упомянуты — постепенно вы поймете, что оно того стоило.

Доверьтесь и тому, что некоторые, казалось бы, малоинтересные коллизии представляются нам таковыми просто в силу нашего общего невежества.

Вместо заключения. «Банда Рафаэля» — это не текст для беглого чтения. Попробуйте подойти к книге с такой оценкой. Уверяю вас — не пожалеете.

Ревекка Фрумкина

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