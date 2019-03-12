Путевка в жизнь

Уважаемая редакция!

Есть люди состоявшиеся, живущие спокойной и размеренной жизнью, а есть те, кому еще только предстоит получить путевку в жизнь. И естественно, они хотят, чтобы это была путевка на Мальдивы или на худой конец в Турцию или Египет, а не в обшарпанный дом отдыха в глубинке России. Поэтому последние годы школы превращаются для них в гонку: занятия с репетиторами и на курсах, натаскивание для сдачи ЕГЭ, олимпиады — каждый изощряется как может, ну и насколько позволяет, конечно, кошелек родителей.

Помогает вытащить лотерейный билет и возможность подавать документы в несколько вузов сразу. Туда не пройду, зато сюда пройду или буду выбирать. В общем, суета, суета, суета, лишняя нагрузка на всех. Совсем не так было во времена моей молодости: было гораздо больше ответственности за качество обучения и выбор вуза. Подал документы в выбранный вуз, не поступил — отправляйся служить в армию или иди работать на завод.

Все профессии были хороши; и армия, и завод могли дать достойную путевку в жизнь. На заводе ты мог получить общежитие, потом — нормальную зарплату, а через некоторое время и квартиру. Конечно, квартиры не давали всем и сразу, приходилось ждать, быть очередником, но не было такого, как сейчас, когда приобретение квартиры для многих является несбыточной мечтой. Да и с путевками всё было нормально: ты мог с семьей поехать отдыхать в заводской пансионат на Чёрное море, а если повезет, то даже в Болгарию или Румынию.

Армия также давала вполне себе нормальную путевку в жизнь: офицеры и тем более генералы были уважаемыми и обеспеченными людьми.

А что мы имеем теперь? Море разливанное вузов хороших и разных, но в основном, конечно, невысокого пошиба. Годных не для того, чтобы обеспечить нормальное образование и дать путевку в жизнь, а для того, чтобы позволить юношам косить от армии и вообще даровать великовозрастным балбесам обоих полов еще несколько лет беззаботного существования, чтобы они, как это нынче говорится, могли потусить.

Хорошего фрезеровщика сейчас днем с огнем не найдешь, зато страна буквально стонет от обилия малограмотных экюрпедов и прочих, так сказать, «специалистов», выпущенных в постсоветское время. Вы думаете, я преувеличиваю? Так вот, по данным ­Рособрнадзора, 94% выпускников вузов не способны работать по специальности вследствие отсутствия необходимых знаний. Куда это годится?!

Поэтому я со вниманием слежу за дискуссией о возможности изменения правил поступления в вузы. В конце прошлого года министр просвещения Ольга Васильева сказала, что существовавшая ранее система поступления в единственный вуз заставляла абитуриентов более ответственно подходить к выбору будущей профессии и вуза, а подготовка к поступлению в заранее выбранный вуз носила более продуманный характер, направленный на достижение этой цели. Поэтому следует к такой практике вернуться. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков уже в этом году сказал, что вопрос достаточно важный, его нужно очень внимательно изучить и обсудить.

И пусть многих возможная новация пугает, но я ее полностью поддерживаю: необходимо вернуться к хорошо проверенному старому опыту. Более того, я считаю, что в принципе незачем плодить запасные аэродромы для балбесов, ведь на них тратятся большие государственные деньги. Нужно провести капитальную зачистку высшего образования, ликвидируя не только расплодившиеся никчемные филиалы вузов, но и вузы, которые не могут дать качественного современного образования.

Безусловно, коллеги, нельзя в крупной стране оставить несколько десятков хороших вузов. В каждом регионе должен быть как минимум один вуз, а лучше два, чтобы между ними была конкуренция за абитуриентов. Поэтому стоит сократить число расплодившихся университетов и академий до 200−300 штук. Несколько десятков из них будут элитными учебными заведениями, ориентирующимися на мировой уровень, остальные — добротными середнячками, обеспечивающими потребности регионов. А всем, кто не сможет поступить в эти вузы, — дорога в армию, на завод, в магазин. Там им дадут соответствующую их дарованиям путевку в жизнь. Пусть защищают Родину и занимаются производительным трудом, а не сидят на шее у родителей и государства!

Ваш Иван Экономов

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