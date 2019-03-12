Полет «Дракона»

2 марта на мысе Канаверал был успешно запущен корабль Dragon 2 (Crew Dragon), направившийся к Международной космической станции (МКС). Казалось бы, в этом нет ничего принципиально нового, однако многочисленные комментаторы, включая американского вице-президента Майкла Пенса, заявили о начале новой эры в орбитальных полетах. В чем же состоит достижение? И какими проблемами оно обернется для Роскосмоса?

Фигура миллиардера-визионера Илона Маска вызывает противоречивые чувства у обывателей. С одной стороны, он пользуется поддержкой целой армии «болельщиков», которых пленило его намерение воплотить в жизнь причудливые картинки из старых научно-фантастических журналов с космическими ракетами, электромобилями, вакуумными поездами, роботизированными заводами и колониями на Марсе. С другой стороны, любые его инициативы яростно критикуют, называя миллиардера «аферистом», «мошенником» и «подставным лицом глобальных корпораций».

Надо признать, что сам Илон Маск успешно «работает» на оба образа: он то выступает на научных конференциях, сообщая о внедрении прорывных инноваций, то устраивает скандалы, манипулируя с акциями или выкуривая в прямом эфире папиросу с марихуаной. В любом случае о людях такого уровня судят не столько по словам, сколько по делам. И тут у Маска есть чему поучиться.

Свою космическую деятельность миллиардер начал в середине 2001 года, присоединившись к некоммерческому Марсианскому обществу (Mars Society), которое возглавляет Роберт Зубрин. Они быстро нашли общий язык, и Маск пожертвовал обществу 100 тыс. долл. на строительство исследовательской станции Mars Desert Research Station (MDRS) в штате Юта. В то время помимо строительства станций общество занималось биоспутником Mars Gravity Biosatellite, в котором создавалась бы искусственная сила тяжести, равная марсианской. Но миллиардер смотрел дальше и основал собственный фонд «Жизнь на Марсе» (Life to Mars Foundation) [1], главной задачей которого был сбор средств на реализацию проекта Mars Oasis, предусматривавшего отправку на Красную планету роботизированной исследовательской платформы, которая могла бы определить возможность выращивания растений на марсианском грунте, а также испытать систему производства ракетного топлива из марсианской атмосферы. Примечательно, что в мероприятиях фонда участвовал Майкл Гриффин — будущий глава NASA.

Проблемой стало отсутствие свободных средств: Маск был готов вложить в проект 20−30 млн долл. при минимальных предполагаемых затратах в 200 млн. Решить ее предполагалось с привлечением российских специалистов: в конце октября 2001 года Илон Маск и инженер-механик Джим Кэнтрелл, ранее участвовавший в проекте «Марс-96», прилетели в Москву и провели ряд переговоров с представителями НПО им. С. А. Лавочкина и компании «Космотрас» о приобретении ракет-носителей «Днепр». К сожалению, им не удалось достигнуть согласия, а идеи Маска в России не приняли всерьез. По утверждению Кэнтрелла, именно тогда его друг принял решение строить ракеты-носители и спутники самостоятельно, причем изначально речь шла только о малых аппаратах [2]. Стратегией миллиардера было значительно удешевить стоимость запуска на орбиту и таким образом создать новый рынок ракетно-космических услуг, которым могли бы пользоваться небольшие фирмы и научные группы.

В мае 2002 года для реализации своего плана Маск основал частную компанию Space Exploration Technologies Corp., более известную сегодня как SpaceX. Первым ее серьезным проектом стала небольшая ракета-носитель Falcon 1, названная так в честь «Тысячелетнего Сокола» (Millennium Falcon) — космического ­корабля контрабандиста Хана Соло из культовых «Звездных войн». На тот момент отправка килограмма полезного груза на орбиту для американского заказчика в некоторых случаях доходила до 100 тыс. долл.; Илон Маск обещал, что использование Falcon 1 снизит максимальную цену на порядок — до 10 тыс. долл. за килограмм.

Разработка ракеты с «нуля» велась в авральном режиме, и 24 марта 2006 года первый образец стартовал с площадки на острове Омелек (часть атолла Кваджалейн), однако тут же потерпел аварию. Следующие два запуска тоже не увенчались успехом. Только 28 сентября 2008 года Falcon 1 сумел вывести на низкую околоземную орбиту спутник-демонстратор Ratsat (DemoSat) массой 165 кг. Понятно, что такой результат многолетних работ не впечатлил потенциальных заказчиков. При этом штат наемных работников в SpaceX быстро рос, а Маск начал тратить много сил и средств на автомобильную компанию Tesla Motors [3] — всё шло к тому, что частная космическая инициатива будет свернута из-за недостатка финансирования.

В этот критический момент Илона Маска спасло NASA: в декабре он получил заказ на доставку двенадцати грузов на МКС с бюджетом 1,6 млрд долл. Безусловно, на принятие решения повлияло то значимое обстоятельство, что в 2011 году закрывалась программа полетов многоразовых кораблей Space Shuttle, а у NASA не было достаточно развитых разработок, которые могли бы быстро решить проблему снабжения МКС: в тот же период, кстати, было принято решение закупать места в российских «Союзах» [4]. Со своей стороны Илон Маск обещал быстро построить ракету среднего класса Falcon 9 и грузовые корабли Dragon. При этом за счет многоразовости он планировал снизить стоимость килограмма на орбите до 3 тыс., а в дальнейшем — до 100 долл., то есть на два порядка от достигнутого уровня цен! [5]

Конечно, настолько удешевить запуски у SpaceX не получилось до сих пор. Тем не менее отчаянная самореклама Маска в преддверии краха сделала свое дело: он получил деньги, на которые была создана двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 (первый старт 4 июня 2010 года) с грузоподъемностью до 22,8 тонны, ставшая настоящей «рабочей лошадкой» американской астронавтики. Стратегия миллиардера начала приносить плоды довольно быстро: совокупный рынок космических услуг вырос за десятилетие с 60 млрд до 200 млрд долл. в год, при этом государственным агентствам пришлось на нем изрядно потесниться, уступая «место под солнцем» молодым агрессивным компаниям, которые ориентируются на успех SpaceX.

Впрочем, нужно было выполнить еще одно условие, поставленное Маску в рамках Commercial Orbital Transportation Services — программы развития транспортных средств для доставки грузов и экипажей на МКС. Его инженерно-конструкторскому коллективу удалось построить принципиально новый грузовой корабль Dragon, который впервые пристыковался к станции в мае 2012 года, а сегодня используется для ее снабжения наравне с российскими «Союзами». При этом Маск остался верен себе: несмотря на значительный общественный скепсис и критику со стороны специалистов, он добился возвращения и повторной эксплуатации первых ступеней ракет, а также многоразовости герметичной капсулы корабля, которая является также и спускаемым аппаратом. В первом же полете Dragon доставил на МКС 460 кг, а вернул на Землю 620 кг [6].

В прошлом году специалистам SpaceX удалось продемонстрировать не только надежность своих ракет и кораблей, но и поднять уровень их возможностей. При одиннадцати запусках из двадцати возвращаемые ступени носителя использовались повторно; причем при запуске 3 декабря ступень взлетала в третий раз! То, что считалось ранее экзотикой, стало рутинной операцией [7]. Больше того, все три ­корабля Dragon, доставившие грузы на МКС, ранее бывали на орбите и успешно вернулись на Землю. Причем суммарная масса, выведенная ими, составила почти 8 тонн, что на полтонны больше массы грузов, привезенных за тот же период российскими «Прогрессами».

Событием стал и первый старт новейшей ракеты Falcon Heavy, состоявшийся 6 февраля 2018 года. Чтобы он навсегда запомнился «болельщикам», Илон Маск отправил на ней в качестве полезной нагрузки свой электромобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре. При этом два боковых ускорителя, в полете отделившись от ракеты, совершили эффектную синхронную посадку на площадку мыса Канаверал [8].

В текущем году нас ждет еще целый ряд достижений. Запланированы новые полеты грузовиков Dragon, новые запуски Falcon Heavy с коммерческими грузами, но главное, впервые SpaceХ отправит в космос экипаж астронавтов на корабле Dragon 2, беспилотный вариант которого недавно пристыковался к МКС (Demonstration Mission 1) [9]. Проблемой предыдущей версии корабля была невозможность автоматической стыковки, но теперь она решена, что, конечно, является значительным шагом для компании Маска, поскольку дает надежду на реализацию еще более амбициозных планов — полетов к Луне и Марсу.

Очередной успех SpaceX вызвал шквал заявлений представителей космических агентств, политиков и экспертов. Вероятно, все хорошо понимают, что означает появление нового пилотируемого корабля для мировой космонавтики. Монополия Роскосмоса в части доставки экипажей на орбиту, к которой успели привыкнуть за последние годы, дала трещину. Причем всё это происходит на фоне скандалов, которые сотрясают отечественную ракетно-космическую отрасль. Ее реформа, которую сегодня связывают с именем Дмитрия Олеговича Рогозина, привела к значительному пересмотру планов. Еще на год сдвинуты важные для развития отрасли запуски: многофункционального модуля «Наука» [10] и межпланетной станции «Луна-25» [11]. Резко сокращается финансирование проекта орбитального телескопа «Спектр-УФ» («русского „Хаббла“») [12]. Существующий проект ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» отправлен на доработку, и будущее его туманно [13]. При этом постоянно озвучиваются намерения сделать российскую космонавтику коммерчески привлекательной за счет туризма, а также планы создания базы на Луне. Проблема в том, что если в начале своей деятельности SpaceX и другие частные ракетно-космические компании отставали от Роскосмоса, то сегодня они по обозначенным направлениям явно вырываются вперед, сводя конкурентное преимущество нашей отрасли на нет.

К сожалению, Роскосмос до сих пор не выработал ясной стратегии по расширению внеземной инфраструктуры, пытаясь добиться прибыльности от заведомо убыточных проектов. В ситуации продолжения подобной политики технологическая деградация и потеря мирового рынка космических услуг выглядят неизбежностью. Если, конечно, Роскосмос не сумеет найти отечественного Илона Маска.

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