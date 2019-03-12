Поль Дирак: cплошные анекдоты

12.03.2019 / № 274 / с. 13 /  Виталий Мацарский /  Страницы истории / 245 просм., 245 — сегодня /  Один комментарий
Виталий Мацарский
Виталий Мацарский

В 1972 году Дираку исполнилось 70 лет, и в его честь Абдус Салам организовал в Триесте симпозиум «Представления физика о природе» [1]. На симпозиум съехалась масса великих, среди них Гейзенберг, Чандрасекар, Швингер, Пайерлс, Казимир, Уилер, Розенфельд, Янг, Уленбек, Пригожин и другие, всех не перечесть.

По окончании симпозиума состоялся парадный ужин, на котором участники в неформальной обстановке рассказывали разные забавные истории, связанные с Дираком, о необычном поведении и реакциях которого на самые обыденные ситуации давно ходили легенды.

Вот некоторые из них.

Малютка Поль. Фото из книги The Strangest Man
Малютка Поль. Фото из книги The Strangest Man

Вернер Гейзенберг. Как-то в молодости они с Дираком плыли теплоходом из Штатов в Японию, и Гейзенберг повадился ходить там на танцы. Дирак же сидел в сторонке и наблюдал. Когда Гейзенберг устал и присел передохнуть рядом с Дираком, тот спросил: «А зачем вы танцуете?» — «Ну как же, приятно ведь потанцевать с милыми девушками». Дирак минут на пять задумался и задал следующий вопрос: «Гейзенберг, а как вы можете заранее знать, что они славные?»

Рудольф Пайерлс. Однажды Дирак гулял с приятелем по Кембриджу, и что-то явственно тарахтело у него в кармане. Попутчик деликатно старался не замечать шум, но он был настолько громким, что Дирак был вынужден пояснить. «Я немного простужен, а потому у меня в кармане коробочка с таблетками аспирина». Через несколько минут он добавил: «Я полагаю, громкость звука максимальна, когда коробка пуста ровно наполовину».

Бехрам Курсуноглу. Мы гуляли по берегу озера, и я между прочим сказал, что там плавают 14 уточек. «Пятнадцать, — поправил меня Дирак, — я заметил, что одна утка только что нырнула».

Хендрик Казимир. Однажды Бор устроил в своем институте вечер. После хорошего ужина все перешли в зал, где Фриш и Вайскопф с коллегами исполняли камерный квартет. Среди присутствующих был молодой Лев Ландау, который не отличался любовью к классической музыке. Он стал вертеться и корчить рожи, чем очень раздражал окружающих. В антракте к нему подошел Дирак и очень вежливо, но твердо сказал: «Дау, если вам не нравится, могли бы просто выйти из зала». На это Дау в своей обычной агрессивной манере возразил: «Вот фрау Казимир музыка тоже не нравится, но, когда я предложил ей выйти вместе, она отказалась. Почему она отказалась, ведь тогда я тоже вышел бы?» На что Дирак ответил: «Дау, а вам не пришло в голову, что фрау Казимир решила, что уж лучше страдать здесь, чем оказаться в одной компании с вами?» Это был тот редкий случай, когда Ландау не нашелся что ответить.

Джагдиш Мехра. В 1955 году приятель, зная, как я хотел бы познакомиться с моим героем Дираком, взял меня на ужин, на котором тот должен был присутствовать. Приятелю даже удалось усадить меня рядом с великим ученым, и я, памятуя, что англичане часто начинают разговор с упоминания о погоде, робко сказал: «Сегодня очень ветрено». Ни слова не говоря, Дирак встал из-за стола и решительно направился к выходу. Я пришел в ужас, подозревая, что совершил какую-то грандиозную бестактность. Дирак открыл входную дверь, выглянул на пару секунд, потом вернулся на свое место и промолвил: «Да». Позднее Дирак так пояснил свои действия: «Не знаю, почему я так поступил. Я ведь помнил, что было ветрено, но, видимо, решил проверить, не изменилась ли погода с тех пор, как начался ужин».

Йозеф Йаух написал статью «Существуют ли кванты?» и дал ее на отзыв Дираку. Тот прочитал и вернул статью, сказав лишь «спасибо». Это, естественно, не удовлетворило автора, и тот поинтересовался, не может ли Дирак сказать что-то по существу. «Мне не нравится заголовок. Это всё равно что спрашивать, существует ли господь бог». «Вот именно, — обрадовался автор, — что-то вроде этого я и хотел сказать». На что Дирак возразил: «Зачем тогда надо было исписать столько страниц?»

Николас Кеммер. В середине 1950-х Бор устраивал очередной прием. В парадном зале были выставлены картины старых мастеров. Около одной из них остановился Дирак и спросил у оказавшегося рядом Кеммера: «Сколько, по-вашему, цыплят изображено на этой картине?» «Десять», — навскидку ответил тот. «Ошибаетесь, их только восемь». Но Кеммер приметил в самом углу белое пятнышко с чем-то красным и воскликнул: «Вот же еще один!» «Нет, — возразил Дирак, — это не цыпленок, а голубь».

Поль Дирак, Вольфганг Паули и Рудольф Пайерлс. Бирмингемский университет, 1953 год
Поль Дирак, Вольфганг Паули и Рудольф Пайерлс. Бирмингемский университет, 1953 год

Карл Фридрих фон Вайцзеккер. В начале ­1930-х годов кто-то за обедом заметил, что Паули кладет уж слишком много сахару в чай и в результате становится совсем сферическим. Призвали Дирака, чтобы тот рассудил, сколько кусочков сахара позволено класть в чай Паули. Тот подумал и объявил, что тому достаточно одного кусочка. Все уже забыли об этом и стали говорить на другие темы, когда Дирак заявил: «Я думаю, что всем достаточно одного кусочка». Все согласились, что таким образом проблема решена в общем виде, как вдруг после долгого молчания Дирак провозгласил: «Я думаю, кубики сахара специально делают такого размера, чтобы одного было достаточно для всех».

Юджин Вигнер. Однажды за обедом мы с Полани оживленно обсуждали политику, науку и прочее, а Дирак помалкивал. После обеда я спросил его, почему он молчал, ведь так интересно было бы знать его мнение. На что Дирак ответил: «Желающих говорить всегда гораздо больше, чем желающих слушать».

Из воспоминаний дочери Игоря Тамма Ирины. Два года подряд у нас [в 1930-е годы] останавливался приезжавший в Москву Дирак, с которым папа познакомился и подружился в 1928 году у Эренфеста в Лейдене. Помню, как в свой второй приезд вечером входит сияющий Дирак и, подняв палец, торжественно заявляет: «Тамм, у вас грандиозные перемены». В ответ на всеобщее недоумение он пояснил: «Теперь в туалете горит лампочка».

О женитьбе Дирака ходило несколько анекдотов. Некоторые из них были опубликованы в сборнике «Физики шутят» [2] еще в 1966 году.

Дирак женился на сестре Вигнера. Вскоре к нему в гости заехал знакомый, который еще ничего не знал о происшедшем событии. В разгар их разговора в комнату вошла молодая женщина, которая называла Дирака по имени, разливала чай и вообще вела себя как хозяйка дома. Через некоторое время Дирак заметил смущение гостя и, хлопнув себя по лбу, воскликнул: «Извини, пожалуйста, я забыл тебя познакомить, это… сестра Вигнера».

В 1937 году Дирак опубликовал короткую заметку «Космологические постоянные», где предположил, что гравитационная постоянная должна со временем уменьшаться. Если верить Гамову, эта заметка настолько раздосадовала Нильса Бора, что тот в сердцах воскликнул: «Вот что происходит с людьми, когда они женятся».

Вскоре после этого неприкаянный Дирак был замечен на улице и на вопрос: «В чем дело?» — ответил: «Сестра Вигнера рожает».

Дирак любил выражаться точно и требовал того же от других. После одного из сообщений он предложил задавать вопросы, и кто-то из слушателей спросил: «Я не понимаю, как вы получили это выражение». «Это утверждение, а не вопрос. Вопросы есть?»

Однажды Дирак высказал предположение, что существует оптимальное расстояние, на котором женское лицо выглядит привлекательнее всего; поскольку в двух предельных случаях — на нулевом и бесконечном расстоянии — «привлекательность обращается в нуль» (ничего не видно), то между этими пределами, естественно, должен существовать максимум.

Лекции Дирак читал своеобразно. То есть читал он их очень хорошо, ясно и логично, так же, как писал, но свежих людей поражала его манера чтения. Он поднимался на кафедру и начинал говорить так громко, почти кричать, что в задних рядах вздрагивали, а в передних затыкали уши. Но постепенно он снижал ­громкость и, дойдя до какого-то уровня, на нем останавливался. Позже Дирак пояснил, что в разных аудиториях разная акустика, а он хочет, чтобы его услышали все. Поэтому он начинает очень громко, а потом говорит всё тише, но так, чтобы его отчетливо слышали в задних рядах. Совершенно логично, как всё, что делал Дирак.

Дирак терпеть не мог брать аспирантов, но Фред Хойл объяснил, что это идеальная для обоих ситуация: есть аспирант, которому не нужен руководитель, и есть руководитель, которому не нужен аспирант, а потому они прекрасно сработаются. Эта парадоксальная логика убедила Дирака, и он согласился. Диссертацию Хойл так и не защитил.

Вообще Дирак, видимо, любил парадоксальные ситуации, потому как неоднократно пересказывал историю о порядках воздушного сообщения в США во время войны. Военные имели преимущество, а потому, если не хватало мест, с рейса снимался кто-то из штатских. Некоему генералу срочно понадобилось куда-то лететь, и из самолета выбросили наименее важного из пассажиров — университетского профессора. Ирония заключалась в том, что генерал летел слушать лекцию именно этого профессора.

А эту историю, рассказанную ему Джеймсом Франком, Дирак сам пересказал на банкете в его честь, оправдываясь, что не он один был таким странным и рассеянным. Франк был близким приятелем Давида Гильберта. Однажды он столкнулся с Гильбертом на улице и тот огорошил его вопросом: «Ваша жена такая же ужасная женщина, как моя?» Франк опешил и осторожно поинтересовался: «А в чем дело?» — «Да вот, сегодня утром я совершенно случайно обнаружил, что моя жена не подает мне на завтрак яйцо! И кто его знает, сколько уже лет это продолжается».

От предложенного ему королевой Великобритании рыцарского звания Дирак отказался. Он не захотел, чтобы к нему обращались по имени: «Сэр Поль», а пожелал остаться просто профессором Дираком. Пожалуй, недаром его недавняя биография называется «Страннейший из людей» [3].

Виталий Мацарский

  1. The Physicist´s Conception of Nature. D. Dordrecht-Holland; Reidel Publishing Co., 1973.
  2. Физики шутят. М.; Мир, 1966.
  3. Farmelo G. The Strangest Man, The Hidden Life of Paul Dirac, Quantum Genius, Faber and Faber, 2009.

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Это был ДРУГОЙ Пригожин

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