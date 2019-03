Европейские страны расширяют программы приглашения и поддержки иностранных ученых, преследуемых в своих странах

ТрВ-Наука уже писал о специальной программе Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия) в поддержку ученых, покинувших свою страну из-за войн и политических преследований [1]. Программа «Инициатива имени Филиппа Шварца» [2] первоначально была рассчитана на ежегодный прием 20 ученых, но благодаря значительной дополнительной поддержке Фонда Эндрю Меллона (1 млн евро), Фонда Круппа и других смогла уже в 2017 году предоставить помощь 56 ученым из Турции (40 стипендиатов), Сирии (9), Ирака (3), Венесуэлы (2), Йемена (1) и Украины (1). В 2016 году из 44 стипендиатов программы большинство также были из Турции (22) и Сирии (16).

«Инициатива имени Филиппа Шварца» действует в тесном взаимодействии с британской неправительственной организацией CARA (the Council for At-Risk Academics), которая ведет свою историю с создания в 1933 году сообществом выдающихся британских ученых — нобелевских лауреатов Совета академической взаимопомощи для помощи ученым, спасающимся от нацизма [3]. Аналогичная сеть взаимопомощи, «Ученые под угрозой» (Scholars at Risk Network [4], имеет отделения в разных странах мира и тоже оказывает каждый год помощь в продолжении профессиональных занятий более чем 300 ученым, оказавшимся в изгнании или на положении беженцев.

С 2017 года к ним присоединилась французская государственная программа PAUSE, которая помогает университетам и научным организациям Франции, приютившим коллег — беженцев из других стран [5]. Программа PAUSE предусматривает разный уровень поддержки для докторантов (до 40 тыс. евро), постдоков (до 80 тыс. евро) и профессоров (до 120 тыс. евро), причем 40% этой суммы должно предоставить само принимающее научное учреждение. Решение о поддержке того или иного ученого и его научных проектов принимается с учетом как уровня грозящей ему опасности, так и научного качества предлагаемого проекта и готовности принимающей организации предоставить условия для его успешного выполнения. На конец 2018 года программа уже поддерживала 166 ученых (из них 29 — повторно), среди которых были в основном постдоки (57%) и аспиранты (33%).

А. К.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи