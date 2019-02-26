Жизнь как праздник

Уважаемая редакция!

Коллеги упрекают меня, что я поздравляю их с праздником уже после того, как праздник прошел. Так было с Днем российской науки, так, увы, получится и с Днем защитника Отечества. Увы, но моя любимая газета выходит всего один раз в две недели, а с таким графиком мне сложно проявлять достаточную оперативность.

Пусть и с опозданием, но поздравляю всех вас, дорогие коллеги-мужчины, с 23 февраля! И тех, кто отслужил в рядах Вооруженных сил, и тех, для кого перспектива попасть в армию рисовалась кошмаром, а сама армия — местом, где единственным концом для любого нормального человека может быть только жестокая насильственная смерть. Даже и такие вот экземпляры находятся под защитой тех, кто стоит на страже нашей Родины.

Впрочем, есть праздник, с которым я могу еще успеть поздравить дорогих коллег вовремя, и сделаю это с огромным удовольствием. Это Международный женский день.

Дорогие дамы, женщины, девушки! Главные научные сотрудники, бухгалтеры, работники плановых отделов, студентки и аспирантки! Поздравляю всех вас с замечательным женским праздником, проходящим под сенью мимозы и прочих цветов. Желаю вам счастья, здоровья, дальнейших успехов в труде и личной жизни!

Но, поздравляя российских ученых, защитников Отечества и прекрасных дам, нельзя не задуматься о том, сколько же накопилось в нашей жизни праздников хороших и разных, причем разных, как водится, заметно больше, чем хороших.

Возьмем для примера прекрасный и древний праздник — Новый год. В советское время мы, подняв бокалы с шампанским под звук курантов и съев оливье, отдыхали 1 января, но уже 2-го числа шли на работу. Никому и в дурном сне не могло присниться, что придется сидеть дома еще целую неделю!

А майские праздники? В этом году с 1 по 12 мая у нас будет аж целых три рабочих дня! Понятное дело, что и эти три несчастных рабочих дня всеми правдами и неправдами будут превращаться в нерабочие. Далее до конца года не будет таких длинных праздничных каникул, но всё ж праздники будут встречаться.

В общем, получается, что даже официально из числа рабочих выпадают десятки дней, неформально же картина еще хуже. Рабочие дни перед праздниками являются сокращенными, праздники часто сопряжены с потреблением алкогольных напитков не только дома, но и на работе. После январских и майских каникул люди далеко не сразу входят в трудовой ритм, а перед праздниками загодя начинают расслабляться.

Зачем всё это нужно стране, неясно. Женский день — прекрасно, но что мешает ему быть рабочим, почему нельзя подарить женщинам цветы в рабочий день? Мужской, армейских праздник — замечательно, но все ли помнят, что в СССР 23 февраля не был выходным? Разве это подрывало обороноспособность нашей страны? А Праздник весны и труда 1 мая? Почему мы должны праздновать День труда не на рабочем месте? Абсурд!

Нам нужно увеличивать производительность труда, работать больше и лучше, а не превращать жизнь в сплошной праздник. Удвоить число публикаций, построить синхротрон на острове Русский, спустить со стапелей новые научные суда — вот какие задачи ставит перед нами правительство, исполняя указ президента.

Однако немудрено, что при таком количестве праздничных, предпраздничных и послепраздничных дней на работу остается не так уж много времени. Поэтому у меня есть предложение: радикально сократить число праздников, ставших выходными. Пусть в каждом сезоне будет по одному такому празднику.

Зимой мы будем отмечать Новый год, весной — День Победы, летом — День России, а осенью, 7 октября, — День Президента. И всё, достаточно!

Страна вздохнет свободнее, станет здоровее, будет работать больше. И мы с вами, коллеги, прекратим ныть, что из-за писания грантов и отчетов, из-за беготни с бумажками у нас не остается времени на собственно науку. Появится время! В том числе и на то, чтобы писать больше статей, а то и тут, как мы знаем, скулеж слышится: караул, увеличивается отчетность по государственному заданию! Поздравил женщин в своем учреждении — и пошел писать статью. Такой я желаю увидеть нашу реальность уже в следующем году!

Ваш Иван Экономов

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