$ £ ¥ € ₽

26.02.2019 / № 273 / с. 10–11 /  М. Г. /  Про деньги / 899 просм., 611 — сегодня /  8 комментариев
Рис. 1. С 1 марта 1950 года золотое содержание рубля — 0,222168 г чистого золота, американский доллар — 4 руб. (было 5 руб. 30 коп.), фунт стерлингов — 11 руб. 20 коп. (было 14 руб. 84 коп.)
Рис. 1. С 1 марта 1950 года золотое содержание рубля — 0,222 168 г чистого золота, американский доллар — 4 руб. (было 5 руб. 30 коп.), фунт стерлингов — 11 руб. 20 коп. (было 14 руб. 84 коп.)

На старой советской карикатуре (рис. 1) рубль летит вверх, а вот кто летит вниз? На самолете написано dollar — предположим, читатель «Крокодила» или «Огонька» умеет разбирать латиницу; на хвосте самолета знак $, и такой же знак у пилота — видимо, это Доллар и есть, а кто же пассажир £? Читатели ТрВ знают, потому что видели мою статью про пенсы, шиллинги и фунты [1], но откуда было это знать простому советскому человеку™? Казалось бы, ему за такое знание могло и влететь: владеть иностранной валютой было строго запрещено, да и разглядывать ее не рекомендовалось.

Утверждают, что знак доллара впервые появился в 1770-х годах как сокращение от Ps — песо (пиастр, «испанский доллар») Испанской Америки (рис. 2). Постепенно S начали писать поверх P. Альтернативное объяснение восходит к тем же песо, точнее, к Геркулесовым столпам испанского герба, изображенного на монетах; я приводил его в статье про талеры и доллары [2]. Символ $ встречается на современных мексиканских монетах (рис. 3), а вот на долларах США, что бумажных, что металлических, его нет: русская «Википедия» утверждает, что он есть на обороте однодолларовой банкноты 1917 года, но я ее там не вижу (рис. 4).

Рис. 2. Документ 1776 года с предшественником знака $ (еще остается полукруг от Р, «Википедия»)

Рис. 3. Мексика, 1 песо (1985); 1 новый песо (1992); 1 песо (2017)

Рис. 4. США, 1 доллар (1917), оборотная сторона
Рис. 4. США, 1 доллар (1917), оборотная сторона

При этом надо еще иметь в виду, что в португальской традиции аналогичный по написанию знак (цифрао) использовался для отделения тысяч, поэтому на португальской банкноте в 2400 рейсов написано 2 $ 400 (рис. 5), а на бразильской банкноте в миллион рейсов (один мил рейс) — 1 $ 000 (тысяча реалов: 1 реал = 1000 рейсов, рис. 6). Когда же в 1911 году был введен эскудо, равный 100 сентаво (и 1000 старым реалам), тот же знак стал разделять основную и дробную единицы, так что после него ставились уже две, а не три цифры, и он стал по смыслу идентичен знаку доллара (рис. 7). Впрочем, не до конца: $ 60 на монете Португальской Индии — это не 60 долларов, а 60 мелких единиц, сентаво (рис. 8).

Рис. 5. Португалия, 2400 рейсов (1799), лицевая сторона и деталь

Рис. 6. Португалия, 1 мил рейс (1833), лицевая сторона и деталь

Рис. 7. Португалия. 2 ½ эскудо (1932−1951); 5 эскудо (1963−1986)

Рис. 8. Португальская Индия. 60 сентаво (1959), обе стороны

На бумажных фунтах знак £ впервые появился, видимо, на пятифунтовой банкноте образца 1957 года (рис. 9), причем буква L перечеркнута дважды, напоминая знак итальянской лиры ₤; такой же знак сохранился и на пятифунтовой банкноте следующего выпуска. При желании можно усмотреть сильно стилизованную букву L в левом нижнем картуше 1 фунта 1928 года (рис. 10). Знак фунта в обычном начертании с одной поперечиной утверждается уже на всех номиналах начиная с середины 1970-х годов (рис. 11; я привожу поздний пример ради портрета Чарлза Дарвина). В документах же этот знак впервые зафиксирован, видимо, на чеке 1661 года, хранящемся в Банке Англии.

Рис. 9. Англия, 5 фунтов (1957), лицевая сторона
Рис. 9. Англия, 5 фунтов (1957), лицевая сторона
Рис. 10. Англия, 1 фунт (1928) (лицевая сторона)
Рис. 10. Англия, 1 фунт (1928) (лицевая сторона)
Рис. 11. Англия, 10 фунтов (2000), оборотная сторона
Рис. 11. Англия, 10 фунтов (2000), оборотная сторона

$ (Unicode 0024) был первым денежным символом, вошедшим в линейку компьютерных символов; он имеется в большинстве раскладок клавиатур. £ (00A4) добавили позднее, вместе с ¥ (00A6, иена) и ¢ (00A3, цент). Последний — единственный пример дробной единицы, заслужившей собственный символ; встречается он и на монетах (рис. 12). Одновременно с ними был введен знак ¤ (00A4), обозначающий денежную единицу вообще. Смысл его был в том, чтобы избежать путаницы при передаче сообщений между национальными системами, в которых использовались одни и те же коды для разных валют.

Рис. 12. Мексика. 1 сентаво (1901); 5 сентаво (1927)

Знак евро (€, 20AC) заменил старый знак экю (European currency unit, ₠, 20A0); он присутствует на банкнотах в виде голографической картинки (рис. 13), а с 2017 года — и на основном рисунке (рис. 14, в верхнем левом углу).

Рис. 13. 5 евро (2002), лицевая сторона и деталь

Рис. 14. 5 евро (2017), оборотная сторона
Рис. 14. 5 евро (2017), оборотная сторона

Но вернемся к нашим летчикам. Рубль взлетает, но символа у него нет, вместо него на самолете изображен фрагмент рублевой банкноты (рис. 15). Символ рубля (, 20BD) был официально утвержден Центробанком РФ 11 декабря 2013 года; в начале следующего года была выпущена памятная монета (рис. 16). Всё в том же 2014 году была опубликована карикатура Сергея Ёлкина (рис. 17): те же действующие лица, разве что £ сменился на €: рубль всё еще без (видимо, непривычного) символа. Тут бы и закончить, но… В 2015 году перед зданием республиканского банка в Сыктывкаре рублю был установлен памятник в форме , а в 2018 году он был разбит нетрезвым, неоднократно судимым молодым человеком, внезапно испытавшим, как сказано на сайте прокуратуры Республики Коми, «острое чувство социальной несправедливости» [3].

Рис. 15. 1 рубль (1947), оборотная сторона
Рис. 15. 1 рубль (1947), оборотная сторона

Рис. 16. 1 рубль (2014), аверс стандартный, реверс с символом рубля

Рис. 17. Карикатура Сергея Ёлкина с сайта svoboda.org [4]
Рис. 17. Карикатура Сергея Ёлкина с сайта svoboda.org [4]

Вот теперь действительно всё.

М. Г.

Изображения банкнот — с сайта banknote.ws;
монет — с сайта en.numista.com

  1. М. Г. Не ломать, а приспосабливать… Треть фартинга, полтора пенни и другая занимательная арифметика // ТрВ-Наука № 8 (227) от 25 апреля 2017 года
  2. М. Г. Талер, доллар, ефимок // ТрВ-Наука № 12 (231) от 20 июня 2017 года
  3. Прокуратура Республики Коми: Вандал, разбивший «Знак Рубля» в Сыктывкаре, оказался на скамье подсудимых. 12 ноября 2018 года.
  4. Побежденный санкциями рубль. Радио Свобода, 22 октября 2014 года.

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Andrey Enyashin
Andrey Enyashin

глупости какие — всё-таки простые советские люди могли книги читать, например, я узнал про происхождение знака «$» из этой или похожей книги https://www.e-reading.club/book.php?book=148 157

Голос за00Голос против Ответить
14 часов назад
TrV-Science
TrV-Science

а вот постом выше написано, что все-таки из карикатур // мг

Голос за00Голос против Ответить
12 часов назад
Alexei Kouprianov
Alexei Kouprianov

Ну что за глупости? Обозначения национальных валют -- один из стандартных символов стран в политической карикатуре того времени. Я с раннего детства усвоил, что S с двумя палочками -- это доллар, а L с одной палочкой -- это фунт.

Голос за00Голос против Ответить
13 часов назад
TrV-Science
TrV-Science

Из карикатур, ага. Что-то мне подсказыает, что ни долларов, ни фунтов Вы в раннем детстве не видели. Я ровно про это и пишу, какбэ // мг

Голос за00Голос против Ответить
12 часов назад
Alexei Kouprianov
Alexei Kouprianov

Видели, разумеется. Долларами регулярно расплачивались во всех советских фильмах, причем в любых странах мира. Например, в «Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». Мелковато, конечно, но как живые.

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12 часов назад
Андрей Луканов
Андрей Луканов

я в 70-е в школе ещё учился, но знал совершенно точно, что доллар стоил 63 инвалютных копейки, что инвалютный рубль равнялся 4,6 чека внешпосылторга, а за один чек давали два рубля… или срок (но такие случаи были крайне редки). Кстати долларами (и не только) расплачивались в некоторых «Берёзках». У меня дома была коллекция денег из разных стран, в которой, помимо всяких тугриков и ливийских динаров, был один металлический доллар и один дайм США. На долларе как раз значок и был. И в карикатурах КуКрыНиксов он был частым гостем вместе с дядей Сэмом)))

Голос за00Голос против Ответить
12 часов назад
Максим Борисов
Редактор
Максим Борисов

Значок доллара скорее всего был в ходу — в тех же карикатурах. Фунт я бы лично вряд ли опознал даже в конце века, хотя сейчас абсолютно достоверно вспомнить сложно. На карикатуре достаточно было изобразить нечто, что из контекста опознавалась бы всеми «как еще какая-то заграничная буржуйская валюта», и неважно чья…

В «Березки» мы не ходили (с чего бы?), хотя, возможно, из песни Высоцкого знали. Может быть Гайдай еще где-нибудь просветил насчет «элементов красивой жизни». Мелкие монетки дома были «в коллекции», но, думается, исключительно из соцстран, где побывали родственники (ГДР, ЧССР…)

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10 часов назад
Andrey Khoroshutin
Andrey Khoroshutin

Что-то чем дальше в лес, тем меньше науки в ваших интернет-постах. Борис Немцов, старые советские карикатуры политические — это всё очень важно, но маленько не дотягивает до самого важного, что учёных сейчас волнует. Лишь маленько, конечно…

Голос за0-2Голос против Ответить
5 часов назад
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