На старой советской карикатуре (рис. 1) рубль летит вверх, а вот кто летит вниз? На самолете написано dollar — предположим, читатель «Крокодила» или «Огонька» умеет разбирать латиницу; на хвосте самолета знак $, и такой же знак у пилота — видимо, это Доллар и есть, а кто же пассажир £? Читатели ТрВ знают, потому что видели мою статью про пенсы, шиллинги и фунты [1], но откуда было это знать простому советскому человеку™? Казалось бы, ему за такое знание могло и влететь: владеть иностранной валютой было строго запрещено, да и разглядывать ее не рекомендовалось.

Утверждают, что знак доллара впервые появился в 1770-х годах как сокращение от Ps — песо (пиастр, «испанский доллар») Испанской Америки (рис. 2). Постепенно S начали писать поверх P. Альтернативное объяснение восходит к тем же песо, точнее, к Геркулесовым столпам испанского герба, изображенного на монетах; я приводил его в статье про талеры и доллары [2]. Символ $ встречается на современных мексиканских монетах (рис. 3), а вот на долларах США, что бумажных, что металлических, его нет: русская «Википедия» утверждает, что он есть на обороте однодолларовой банкноты 1917 года, но я ее там не вижу (рис. 4).

Рис. 2. Документ 1776 года с предшественником знака $ (еще остается полукруг от Р, «Википедия»)

Рис. 3. Мексика, 1 песо (1985); 1 новый песо (1992); 1 песо (2017)

При этом надо еще иметь в виду, что в португальской традиции аналогичный по написанию знак (цифрао) использовался для отделения тысяч, поэтому на португальской банкноте в 2400 рейсов написано 2 $ 400 (рис. 5), а на бразильской банкноте в миллион рейсов (один мил рейс) — 1 $ 000 (тысяча реалов: 1 реал = 1000 рейсов, рис. 6). Когда же в 1911 году был введен эскудо, равный 100 сентаво (и 1000 старым реалам), тот же знак стал разделять основную и дробную единицы, так что после него ставились уже две, а не три цифры, и он стал по смыслу идентичен знаку доллара (рис. 7). Впрочем, не до конца: $ 60 на монете Португальской Индии — это не 60 долларов, а 60 мелких единиц, сентаво (рис. 8).

Рис. 5. Португалия, 2400 рейсов (1799), лицевая сторона и деталь

Рис. 6. Португалия, 1 мил рейс (1833), лицевая сторона и деталь

Рис. 7. Португалия. 2 ½ эскудо (1932−1951); 5 эскудо (1963−1986)

Рис. 8. Португальская Индия. 60 сентаво (1959), обе стороны

На бумажных фунтах знак £ впервые появился, видимо, на пятифунтовой банкноте образца 1957 года (рис. 9), причем буква L перечеркнута дважды, напоминая знак итальянской лиры ₤; такой же знак сохранился и на пятифунтовой банкноте следующего выпуска. При желании можно усмотреть сильно стилизованную букву L в левом нижнем картуше 1 фунта 1928 года (рис. 10). Знак фунта в обычном начертании с одной поперечиной утверждается уже на всех номиналах начиная с середины 1970-х годов (рис. 11; я привожу поздний пример ради портрета Чарлза Дарвина). В документах же этот знак впервые зафиксирован, видимо, на чеке 1661 года, хранящемся в Банке Англии.

$ (Unicode 0024) был первым денежным символом, вошедшим в линейку компьютерных символов; он имеется в большинстве раскладок клавиатур. £ (00A4) добавили позднее, вместе с ¥ (00A6, иена) и ¢ (00A3, цент). Последний — единственный пример дробной единицы, заслужившей собственный символ; встречается он и на монетах (рис. 12). Одновременно с ними был введен знак ¤ (00A4), обозначающий денежную единицу вообще. Смысл его был в том, чтобы избежать путаницы при передаче сообщений между национальными системами, в которых использовались одни и те же коды для разных валют.

Рис. 12. Мексика. 1 сентаво (1901); 5 сентаво (1927)

Знак евро (€, 20AC) заменил старый знак экю (European currency unit, ₠, 20A0); он присутствует на банкнотах в виде голографической картинки (рис. 13), а с 2017 года — и на основном рисунке (рис. 14, в верхнем левом углу).

Рис. 13. 5 евро (2002), лицевая сторона и деталь

Но вернемся к нашим летчикам. Рубль взлетает, но символа у него нет, вместо него на самолете изображен фрагмент рублевой банкноты (рис. 15). Символ рубля (₽, 20BD) был официально утвержден Центробанком РФ 11 декабря 2013 года; в начале следующего года была выпущена памятная монета (рис. 16). Всё в том же 2014 году была опубликована карикатура Сергея Ёлкина (рис. 17): те же действующие лица, разве что £ сменился на €: рубль всё еще без (видимо, непривычного) символа. Тут бы и закончить, но… В 2015 году перед зданием республиканского банка в Сыктывкаре рублю был установлен памятник в форме ₽, а в 2018 году он был разбит нетрезвым, неоднократно судимым молодым человеком, внезапно испытавшим, как сказано на сайте прокуратуры Республики Коми, «острое чувство социальной несправедливости» [3].

Рис. 16. 1 рубль (2014), аверс стандартный, реверс с символом рубля

Вот теперь действительно всё.

М. Г.

Изображения банкнот — с сайта banknote.ws;

монет — с сайта en.numista.com

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