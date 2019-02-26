Первый контакт «Хаябусы-2»

22 февраля японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» ( はやぶさ2 , в переводе на русский — «Сокол-2» или «Сапсан-2») в автоматическом режиме выполнила первую посадку на относительно ровную, без крупных камней, шестиметровую площадку недалеко от экватора 900-метрового астероида 162 173 Рюгу. Основная и запасные точки посадки (L08 и L07, M04) были тщательно выбраны заранее, чтобы исключить возможность повреждения солнечных батарей или трубы грунтозаборного устройства (цилиндр длиной около 1 м), которым АМС впервые коснулась поверхности астероида в эту пятницу.

После успешного спуска станции на площадку одна из трех «пушек» «Хаябусы-2» выстрелила танталовой пулей массой 5 г со скоростью 300 м/с, а принимающая головка грунтозаборного устройства захватила поднявшиеся мелкие камушки и пыль, направив их в камеру для хранения образцов. Эта камера имеет три отсека для проб.

Выполнив все операции, аппарат вернулся на рабочую высоту 20 км.

В этом году «Хаябуса-2» должна совершить еще две посадки для отбора образцов грунта (по плану — в марте и апреле).

В этих случаях будет использоваться вновь танталовая пуля, а в завершающем заборе проб — медный снаряд с 4,5 кг взрывчатки.

Возвращение образцов на Землю запланировано на декабрь 2020 года.

Несмотря на то, что сама станция коснулась астероида 22 февраля, первый контакт с поверхностью состоялся 21 сентября 2018 года, когда от «Хаябусы-2» отделились два поверхностных японских зонда MINERVA-II (MIcro-Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid, Rover-1A и Rover-1B). Они десантировались на поверхность Рюгу и приступили к контактному изучению астероида, перемещаясь по нему прыжками. А 3 октября совершил посадку европейский посадочный модуль Mascot, который 17 часов проработал на поверхности, успешно выполнив запланированные исследования состава грунта и свойств астероида.

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К астероиду Рюгу АМС «Хаябуса-2» прибыла 27 июня 2018 года и зависла в «нулевой позиции» в 20 км от него со стороны Земли для дистанционного исследования поверхности астероида.

Одна из важнейших задач станции — раскрытие тайн процесса формирования астероида из группы Аполлона.

Малая планета Рюгу вращается справа налево, т. е. северный полюс находится ниже эклиптики, как у Венеры. Ось вращения наклонена на 172°, т. е. стоит почти перпендикулярно к плоскости орбиты.

Диаметр самого крупного кратера на Рюгу — около 200 м, а самый большой камень — 130 м — украшает собой южный полюс.

На солнечной стороне температура достигает +100 °C, а в прохладных она ближе к +20 °C (в момент съемки астероид находился в 0,987 астрономической единицы от Солнца, т. е. практически в таких же условиях, что и Земля).

«Хаябуса-2» — один из трех вышедших на этап реализации проектов по доставке образцов вещества астероидов. Первым была АМС «Хаябуса», возвращаемая капсула которой 13 июня 2010 года доставила на Землю считанные пылинки вещества с астероида Итокава.

3 декабря 2014 года в полет отправилась «Хаябуса-2», а в сентябре 2017 года — американский аппарат OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer), решающий данную задачу впервые в практике США и в настоящий момент находящийся на орбите астероида 101 955 Бенну.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

Фото Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)

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