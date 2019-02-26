Об ученых, верующих и экстрасенсах

Когда между коллегами-учеными заходит речь о религии, то изначально предполагаешь обычно, что оба атеисты. И можно увидеть удивление и непонимание, если вдруг кто-то оказывается верующим. Действительно, атеистическое мировоззрение четко коррелирует в обществе с уровнем образования и критическим мышлением,
Например, физик думает, что наука и религия совершенно не противоречат друг другу и что наукой он занимается как ученый, а не как религиозный человек. Он считает, что, будучи физиком, может изучать всё, что угодно, но только не веру и что бинарная логика хорошо работает в науке, но в случае религии оказывается недостаточной. Для него физика и религия существуют на совершенно разных уровнях. Он считает, что самые редкие и ценные моменты в жизни ученого, когда приходят новые идеи, возможно, являются мистическими озарениями сродни религиозному опыту. Приверженность конкретной религиозной традиции (в данном случае — православию) он объясняет тем, что религиозные переживания требуют обустраивания, введения в рамки, а для этого важно окружение, которое следует той же религии. Интересно, что его не смущают вопросы телесного воскрешения, поскольку он считает их бесконечно сложнее того, что изучает физика. Для него церковь нужна фактически для таинств и психической помощи (помощь душе, снятие грехов, укрепление веры), а поскольку религия к науке отношения не имеет, то и об ученом надо судить по его научным работам, а не по тому, религиозен он или нет.
Химик пришел к вере в период психологического кризиса. Это дало ему чувство обновления и сделало его счастливым. Наука и вера, по его мнению, ортогональны, не противоречат, а, наоборот, дополняют друг друга, описывая разные пласты мироздания. Поэтому верующие и неверующие ничего доказать друг другу не могут. Хотя он считает науку величайшим достижением человечества, она, с его точки зрения, не может помочь во многих сферах. На более глубоком уровне для него остаются нерешенными вопросы, например, о том, откуда берутся законы, которым подчиняется этот мир. Как и Луи Пастер, он думает, что малое знание уводит от бога, а большое к нему возвращает и что существование бога не может быть ни доказано, ни опровергнуто научными методами. С его точки зрения, определенные вещи нам надо принять на веру — будь то научные аксиомы или вера в бога. Он согласен, что настоящие ученые сомневаются и стремятся к знаниям, но на самом деле знают очень мало, а те, кто думает, что знает много, интеллектуально мертвы. С его точки зрения, ученый всегда стремится к правде — наука не прощает нечестности. Но ученый несет в себе большой эмоциональный груз, а вера, и особенно исповедь, помогают от него избавиться. Для него очень важно уметь себя простить за грехи, но также знать, что и бог прощает.
Для биолога важна свобода воли, которая, как и понятия добра и зла, несовместима с материализмом. Для него человек — это больше, чем совокупность атомов, и свобода воли у него больше, чем у его предков-обезьян. Поскольку известно, чем геном человека отличается от генома обезьяны, он предполагает, что какая-то совокупность этих изменений делает человека организмом с душой. Что интересно, он может отбросить научный метод, когда говорит о боге, поскольку, с его точки зрения, в этом случае речь идет о другом слое реальности, чем тот, который изучает ученый. Биолог видит отличие альтруизма как эволюционного процесса, направленного в большей степени на родственников, от добра, которое, как он считает, несет христианство, и это добро направлено на всех. Он полностью принимает эволюцию, но тем не менее считает, что нет противоречия с религией, поскольку одна истина не может противоречить другой. Мифологизм Библии нельзя понимать буквально, будь то сотворение мира или первородный грех. По сути, он предлагает фокусироваться на том, что считает исходными постулатами и религиозными истинами, а не на средствах, которыми эти истины доводят до человека (библейские мифы). Тем не менее он задается вопросом: воплотился ли бог на Земле в виде человека две тысячи лет назад? Приверженность большинства его коллег-биологов атеизму он считает следствием сращения церкви и государства, которое отталкивает от себя интеллигенцию. Для него закон о защите чувств верующих и политика церковных иерархов в этой области — трагедия. Он понимает: приверженность именно православию обусловлена тем, что человек вырос в России, тем не менее он считает христианство единственно верной религией. Считает также, что задача церкви сегодня — изменение ее имиджа организации бородатых мужиков в странной одежде, которые отжимают собственность.
Очевидно, что каждый из этих ученых находит для себя какое-то свое, конкретное понимание религии, хотя все они говорят о психологической, обрядовой помощи церкви и о непересекаемости науки и религии. В целом они не принимают религиозных постулатов в том виде, в каком они общеприняты в христианстве. Например, они не считают, что Земле шесть тысяч лет, что был Всемирный потоп, что существовали конкретные Адам и Ева, жившие в одно и то же время. Но это не мешает им принимать, например, то, что Христос был богочеловеком. Они за отделение церкви от государства и, по-видимому, против клерикализации. В этом смысле они солидарны с атеистами, но в отличие от них эти явления современной России воспринимают как угрозу самой религии. Их бог, хоть формально и называется одинаково, по-видимому, отличается от того, что у большинства россиян. Но он, наверное, иной и у матери Терезы и крестоносцев, да и вообще у современных христиан и христиан древних.
Таким образом, когда речь заходит о вере и религии, эти ученые не озадачены вопросами соотнесения реальности и вымысла, отвергают одни библейские мифы, но принимают другие, не используют свой научный скептицизм и рационализм в своем психическом опыте, в том числе в вопросах существования бога, не принимают возможность того, что их опыт общения с богом может быть ошибкой психики. Они считают, что наука просто не может изучать определенные вещи, которые находятся в какой-то иной плоскости, несмотря на то, что наука шаг за шагом опровергла многие религиозные догмы. Например, геоцентрическая система и божественное происхождение сложных организмов еще недавно не вызывали сомнений, но наука предложила лучшее объяснение, и где они сейчас?! Поскольку верующие ученые хорошо знакомы с этим, им остается уповать на разные плоскости познания науки и религии. Но нет никаких подтверждений того, что науке что-то недоступно или что есть какая то «другая плоскость»; мы не видим никаких границ научного познания. Получается, что ученые — тоже люди с их слабостями, страхами, необходимостью психологической помощи, и это для них важнее, чем критическое мышление, или как минимум это им нужно, чтобы использовать критическое мышление в их профессии.
Насколько такое понимание науки и религии верующими учеными может влиять на развитие науки? Что вообще может быть плохого в том, что они получают психологическую помощь в церкви? А что может быть плохого, если это не церковь, а другая организация мистиков? Недавно вышел фильм «Идущие к черту», в пух и прах разоблачающий экстрасенсов. В этом случае рационально мыслящему человеку, конечно, и так всё понятно, как и в случае колдунов, астрологов, ясновидящих и других оккультистов. Но в чем отличие этой мистики от мистики религиозной? Легко же сравнить чудеса, признанные церковью, с чудесами, демонстрируемыми экстрасенсами, а невоцерковленных экстрасенсов (Ванга) с воцерковленными (Матрона), изгнание бесов — с изгнанием порчи, поклонение мощам святых — с поклонением амулетам и черепам, церковный грех — с приворотом, ряженых священнослужителей — с ведьмами и колдунами. У одних — бороды, кресты и молитвы, у других — магические шары и заклинания, у одних — дорогие часы и машины за деньги народа, у других тоже. При этом надо отдать должное тому, как умно устроена мистика в религии по сравнению с примитивным оккультизмом, как там совмещается кнут и пряник, как приписываются достижения естественного отбора (мораль, черты психики, альтруизм), используются иносказание и противоречивые высказывания, чтобы их можно было подвести под всё, что угодно, как списываются отсутствие проверки и воспроизводимости на «неисповедимые пути господни» и «другие плоскости, слои, уровни и пласты».
Когда у нас такая организация науки и такое состояние общества, когда мало веры в правду, разве важно, считается ли ученый верующим, тем более, если вера дает ему психологическую помощь и тем самым помогает в работе? Что изменилось бы, если б большинство ученых стали бы верующими или все превратились в атеистов? Мне кажется, что верующие ученые, в том числе те, что описаны выше, в чем-то «подставляют» науку своим миропониманием и своими высказываниями, несмотря на то, что являются великолепными учеными и прекрасными людьми. Но еще они пример того, как может бродить в потемках думающий человек, поэтому дают всем нам пищу для размышлений. Ведь настоящий ученый не принимает ничего на веру, подвергает сомнению в том числе и свое собственное мнение, а экстраординарные заявления, как известно, требуют экстраординарных доказательств. Значит, обсуждение этих вопросов не бесполезно. Широко распространяет религия руки свои в дела человеческие, но я думаю, что ее стоит рассматривать как маркер развития науки и общества. Чем лучше они развиты, чем выше качество жизни, тем меньше роль религии. Экстрасенсы, колдуны и астрологи — это ведь тоже маркер развития общества, только, может быть, более очевидный.
Вим Николаев
Признаться, не ожидал настолько дилетантского материала на страницах ТрВ…
Автору, видимо, невдомёк, что, скажем, представление о шести днях творения вообще не относится к догматам веры… И что вообще христианское вероисповедание (к которому, к слову, автор элегантненько так приравнял религию вообще) не предполагает непременно буквальной трактовки библейского текста -- скорее даже наоборот. И подобных элементарных фактических ошибок, выдающих с головой полнейшее невежество автора в обсуждаемом вопросе -- полон текст.
В общем, коллекция стереотипов о христианстве, выдаваемое за вдумчивое рассуждение о действительно сложном вопросе.
Даже как-то неловко такое читать в таком серьёзном месте.
Может оно не такое серьезное?
Плохо любого рода некритическое, догматическое сознание. Одно дело если человек глубоко отрефлексировал атеизм, проработал его и понимает, о чем говорит. И другое — если человек идет на поводу у мейнстрима, копирует поведение, одобряемое в своей среде. В таком случае его мировоззрение изменится, как только изменится мейнстрим. Я думаю, что в XXI веке само разделение на верующих и атеистов не имеет смысла, потому что религия, оставляя за скобками клерикализм и фундаментализм, изменила свое качество. Философы сегодня достаточно живо интересуются теми эпистемологическими проблемами, которые предлагает теология, да и само понятие Бога. Другой вопрос, что традиционная религиозность, скорее всего, будет отвергнута, либо кардинально переосмыслена.
Считаю религию общественным институтом созданным для удержания масс в повиновении власти, а человека от разгула страстей и снятия психического напряжения, вызванного трудностями жизни. В этом её несомненная ценность. Жизнь доказала примитивность религии, отставание от современных достижений науки, опровергающих многие религиозные постулаты. Но учёные тоже люди и как биологические существа нуждаются в лечении от перегрузок, и если их научная тематика не сама религия, то почему бы не использовать её веками наработанный опыт успокоения. Отсюда вполне допустимо химику, математику, физику
и т. д. быть верующими.
У Вас были предшественники! В частности, Ярославский говорил: «Религия там, где нет знания, религия против науки». Так что, следуя позиции ТрВ, не мешало бы сослаться на классиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославский,_Емельян_Михайлович
Великие предшественники такого подхода — это Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Странно, почему другие практики последних, вроде массового террора и академического пайка с с селёдкой, современным «воинствующим безбожниками» не по душе. Это же логическое развитие того же тезиса.
А Бакунин считал таковым государство. Но от того, что жизнь доказала жестокость государства, государства никуда не делись.
Потому что жизнь без государства ещё жёстче
В статье не различается вера=нравственный закон внутри и религия=система внешних обрядов. Также каша с атеизмом и агностицизмом. Печально
Интересна статья попыткой разобраться в вопросе. но вопрос сложный, нахрапом не возмешь.
Но «взять вопрос» архиважно! Я бы посоветовал автору начать с классиков: «Die Philosophen haben die Welt nur vcrschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verandern. »
Занятно, как характерная опечатка выдает ряды копирующих друг у друга «любителей философии», пытающихся предстать полиглотами…
Максим, а где я утверждал, что являюсь полиглотом? И почему Вы решили, что я любитель, а не профессионал (это с физфака меня отчислили, а труды Емельяна Михайловича я изучал не дуриком!) Кстати, как Вам его наследие? И знаменитая цитатка из «Тезисов о Фейербахе»?По-моему, нашему Виму пока не хватает мастерства и навыков «старой гвардии»?
Причем здесь Ярославский? Я про «цитирование наизусть без перевода» Маркса с характерной опечаткой из отсканированного словаря. Это разве не выпендреж? :-)
Я бы промолчал, но «покровительственные» советы автору, до образования которого и мне не дотянуться, кажутся на этом фоне ужасно комичными.
Так писал бы под своим именем! А советы в тему — с наследием классиков вим не успел толком ознакомиться, как я в свое время с теорией струн. Да и комментарии скорее подтверждают мою точку зрения: даже до Ярославского не дотянулся… А бывшему доценту (профессору?) кафедру научного атеизма это не к лицу…
Думаю, успел так или иначе… Но с чего бы, кстати, Ярославскому быть в особом фаворе в конце века? Я что-то не помню. У меня его книжка только с перестройкой появилась. До того скорее стыдливо умалчивали о «ранних перегибах». И слишком азартным должен был, наверное, казаться. Во всяком случае что-что, а с религией в позднем СССР, кажется, обращались в самый раз. Бабушкам не возбранялось ходить «у церку», хулиганские школьники могли пробраться на крестный ход при большом желании. Постоянной давящей пропаганды, как с политикой, не было. Журнал «Наука и религия» был вполне интересный, с фантастикой. Скорее не замечали и терпели, если не выходило из берегов. У нас рядом церковь была — вот принялись будить колоколом по утрам по воскресеньям — так с ними ничего сделать не смогли. Вопреки многим рассказываемым ужасам, в целом отношение было на удивление терпимое. Недаром… Подробнее »
O, да! «об СССР и иерархи наши вспоминают с ностальгией» .Особенно о бассейне «Москва» на Волхонке.
http://www.patriarchia.ru/db/text/4 478 422.html Официальный сайт Московского Патриархата Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с представителями Константинопольского Патриархата «В продолжение беседы Святейший Владыка затронул тему нарастающей дехристианизации общества в странах Западной Европы и Америки. «Откровенно я скажу: нас, конечно, очень беспокоит то, что происходит сейчас в христианском мире, ― подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. ― Вы лучше, чем я, знаете о происходящей дехристианизации европейской и американской цивилизации. Это апокалиптическая картина, когда грех утверждается законом, когда поступки, абсолютно расходящиеся с христианской, а также иудейской и вообще богооткровенной нравственностью, поддерживаются силой государства. Вы знаете, что у нас в стране был государственный атеизм. Однако нравственная парадигма в целом оставалась христианской, и это нас спасло: наши литература, изобразительное искусство были проникнуты христианскими идеями,… Подробнее »
Когда я с месячишко назад предложил редакции ТрВ статью о соотношении науки-искусства-религии - исключительно в рационалистическом контексте — она была отклонена — «потому как это НЕ интересно». Смею предположить, что хотя бы по ссылкам на предшественников она была заметно научнее предложенного выше опуса.
Ну, господин Николаев! Однако, так нельзя серьезным людям! Знаете, можно ведь и о науке сформировать карикатурные представления — кирпичики, летающие по орбитам — это атом; покосившийся забор, а за ним пропасть и кромешная тьма — это край вселенной, человек, состоящий из пакетиков с водой, с ядрышками и вакуолями… Но ведь ваши представления о религии основаны… на карикатуре, сопровождающей эту статью! Вы не разбираетесь в предмете, но позволяете себе в крайних степенях о нем отзываться — это не метод ученого, но горлопана. О каких религиозных «мифах» вы вещаете? Вам не кажется, что ваша попытка назвать преступника с первых страниц романа Агаты Кристи обречена на провал? А наука еще и до половины «книги» не дошла! Хотя воды для потопа уже обнаружила с избытком, и в Ковчег позволила всех животных уместить, и не запрещает море перейти посуху при определенных обстоятельствах. Вы НЕВНИМАТЕЛЬНЫ к библейским… Подробнее »
Хотелось бы в этой связи процитировать из https://steblya-kam.livejournal.com/154 414.html … Согласно модернистской теории, наука не даёт ответов на волнующие человека фундаментальные вопросы о смысле жизни, бессмертии души, красоте и т. д. А человеку, мол, хочется чего-нибудь возвышенного, трансцендентного. Так что оставьте, дескать, религию обслуживать эту функцию. Так вот, именно эта теория — придуманная интеллектуалами для интеллектуалов — в наше время и разваливается на глазах. Потому что толпы религиозных фундаменталистов, как бы из ниоткуда взявшихся в обществе XXI в., знать не хотят о трансцендентном. Не спасение души и не смысл жизни они обсуждают в блогах и на форумах. А своё желание порвать, расстрелять, уничтожить всех, кто думает или живёт не так, как они… …Неприятный же вывод состоит вот в чём: основная функция религии — это оправдание привычного образа жизни… Подробнее »
О любом подходе, хоть о какой то модели миропонимания, принято говорить в терминах того, что эта модель дает, а не о том, что она не дает. Не требуете же Вы от теории эволюции, что бы она объясняла строение атома? Стоит ли критиковать религию, что она не дает адекватную физическую картину мира? Она, кстати, пару сотен лет на это и не претендует (да и раньше то более не сама это развивала, а использовала классические античные наработки). Более содержателен вопрос — что религия человечеству дает … при том — именно религия (а они достаточно разнообразны), а не ее конкретный вид. Можно ведь видеть, что потуги славной Эпохи Просвещения и режимов разных …измов, «основанных на единственно правильное теории», отменить, сделать религию ненужной и не влиятельной … как бы не оправдались (в равной мере, и на Западе, и на Востоке).
Считаю себя атеистом и лелею надежду, что оное моё состояние обусловлено пониманием, а не мейнстримом, — ну потому что меня этому научили не живые люди, а мёртвые, через свои книги. Однако, читая статью, я скорее буду на стороне описанных в ней представителей научного мира, нежели на стороне автора. Автор заявляет почти буквально, что (с характерной интонацией) некоторые отдельные учёные товарищи, прекрасные специалисты! отличные люди! — но несознательны! увы, несознательны, и может быть даже — совершенно невольно подставляют науку оной несознательностью. Ничего не напоминает? :) Не считаю себя вправе упрекать людей за их мировоззрение, пока оное мировоззрение не вредит другим людям. Если учёный в своей работе пользуется надлежащими методами и честен — то совершенно неважно, какая метафизическая система у него внутри. Мне приятнее общаться с человеком, у которого своя… Подробнее »
>если этот человек не пытается навязать эту свою систему другим и если, опять же, она не приносит никому вред.
В этом, на самом деле вопрос, насколько стабильна такая ситуация. Или это не «если не», а «до тех пор пока не». Потому что кто знает, как сложится обстоятельства, чтобы «метафизическая система» проявилась во всем великолепии. До тех пор пока человек, которого вы вроде давно знали и уважали, вдруг не пойдет жечь книги на площади, а может, и не только книги, но и людей. Или не донесет на вас в инквизицию за неподходящие высказывания. Или, менее глобальным образом, не заморит себя или своих детей отказом от современной медицины.