Экспертный совет РНФ: опыт нового члена секции физики

В начале 2019 года я вошел в экспертный совет РНФ по президентской программе, по секции физики. Сложно удержаться от желания поделиться с коллегами своими впечатлениями. Если говорить коротко, то позитивные отзывы о работе экспертизы РНФ — истинная правда. А теперь подробнее.

Даты заседаний совета согласовываются и объявляются заранее. Да, я уже в январе узнал об июньских датах. Кажется мелочью, но своевременное информирование встречается так редко, и одновременно его так не достает в бешеном ритме нашей научной жизни! Результаты рецензирования доступны экспертам достаточно рано, времени их прочитать и проанализировать хватает, хотя и в обрез.

На экспертов никто не давит. Конфликт интересов аккуратно отрабатывается. Я, например, просто выходил во время обсуждения «конфликтного» проекта из комнаты заседаний секции и не имею ни малейшего представления о содержании этого обсуждения. Руководители секций вообще не имеют права подавать заявки в РНФ. В случае получения гранта членом совета (не руководителем секции) проводится тайное голосование всего совета. При этом член совета при подаче заявки в фонд не имеет никакого преимущества, и это не просто формальные слова. Это факт.

Имена рецензентов заявок действительно неизвестны членам экспертного совета. Хочется сказать рецензентам: не беспокойтесь. Мы не знаем и даже при желании (которого нет) не сможем никому раскрыть ваши имена. Пишите, что думаете на самом деле. А то иногда бывает странное расхождение между критическими замечаниями и одновременно выставляемым высоким баллом. Также хочется сказать заявителям: каждая ваша жалоба на неадекватное экспертное заключение отрабатывается фондом.

Уровень компетенции, эрудиции и профессионализма членов совета действительно высокий. Было очень комфортно, приятно и интересно участвовать в обсуждениях заявок. Эксперты совета не следуют слепо за баллами рецензентов. При обсуждениях в секции физики мы уходили далеко вглубь от потенциальной линии отсечки по средним баллам, обращая особое внимание на случаи, когда оценки рецензентов по заявке сильно различаются.

Спорные вопросы рассматриваются очень внимательно. Интересная ситуация про­изошла на заключительном заседании всего совета: одна из секций не пришла к согласию по определенному достаточно болезненному вопросу. Он был обсужден со всех сторон, высказались все желающие, никакого давления на совет со стороны руководства фонда не было, то или иное решение не лоббировалось в принципе. После свободного обмена мнениями непростое решение было принято общим голосованием всего совета.

Работа экспертов РНФ не оплачивается, но расходы на приезд на заседание совета в Москву оплачиваются. Это камень в огород ВАКа, командировки членов которого на заседания министерство не покрывает, но за присутствием на заседании внимательно следит.

Отдельно стоит упомянуть профессионализм сотрудников фонда. Их не так много, объем и уровень выполняемой работы впечатляют. Спасибо!

Вывод: тратить время на написание заявок в РНФ имеет смысл не только потому, что объем финансирования значителен и действительно позволяет реализовывать запланированные исследования, но и потому, что процедура экспертизы гарантирует принятие наиболее взвешенного решения. А если мы где-то недоработаем, это не со зла. Жалуйтесь в фонд, будем стараться лучше.

Юрий Ковалев (ФИАН, МФТИ)

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