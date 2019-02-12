Премия за кусачесть

12.02.2019 / № 272 / с. 7 /  И. М. /  Премии / 7470 просм., 184 — сегодня /  3 комментария
Хореографическая композиция Ансамбля танца Троицкого центра культуры и творчества: «Российская академия наук в борьбе против темных сил» (название предложено Виктором Сидневым)
Хореографическая композиция Ансамбля танца «Фаворит» Троицкой ДШИ п/у Оксаны Городецкой: «Российская академия наук в борьбе против темных сил» (название предложено Виктором Сидневым)

В Троицке есть свой «Оскар». Называется «Человек года». Приурочен ко Дню науки и проводится в ближайшую к 8 февраля пятницу. В этот раз и гадать не пришлось — пятница и дата праздника совпали. К нашей газете, таким образом, это событие имеет самое прямое отношение. Тут и наука, и город, давший название изданию. «Человек года» — красочная, по-хорошему богатая (на события и фантазию) церемония, проводимая ежегодно уже в десятый раз. Стало быть, юбилей. На «Человеке года» получают традиционные статуэтки, а также подарки, признание и память люди, добившиеся за «отчетный период» наиболее весомых и ярких достижений в своих областях. Номинации более-менее устоявшиеся: «Культура», «Спорт», «Инновации и бизнес», «Город и общество»… Наиболее престижной, понятно, считается номинация «Наука». Ее лауреатами в разные годы становились более чем успешные ученые мирового уровня, такие как академики Валерий Рубаков и Игорь Ткачёв.

В этом году «Человеком года» в троицком варианте стал Виктор Балыкин — гл. науч. сотр. ИСАН, зав. лабораторией лазерной спектроскопии ИСАН (к слову, подписчик ТрВ-Наука).

Борис Штерн
Борис Штерн

Наша газета тоже не оставалась без наград. На первой же церемонии «Человек года — 2009», состоявшейся в 2010 году, сразу двое представителей ТрВ стали лауреатами — бессменный главред и организатор ТрВ (как городского в 1988 году, так и «научного» в 2008-м) Борис Штерн и ответственный секретарь, многолетний верстальщик и вообще ангел-хранитель редакции Татьяна Васильева. На только что прошедшей церемонии в честь юбилея «Троицкий вариант» наградили еще раз. На этот раз в специальной номинации — от имени троицкого городского Совета депутатов. Награду, как и девять лет назад, получил лично главный редактор ТрВ-Наука. Как сказано в официальном релизе — Штерн Борис Евгеньевич, астрофизик и журналист, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрокосмического центра ФИАН.

В традиционном слове лауреата Борис сказал: «Газета наша кусачая, а ее все награждают и награждают, причем иногда — сами покусанные. Наиболее характерный случай — с министром образования и науки Дмитрием Ливановым, когда ТрВ получил из его рук награду на первой же церемонии премии „За верность науке“ в 2015 году».

Впрочем, вести себя по-другому наш главный редактор не обещал, за что мы ему благодарны и уверены, что за верность выбранному курсу нам еще воздастся.

И. М.

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Alexander Dubynin
Alexander Dubynin

А почему на фотографии Борис Штерн?

Голос за00Голос против Ответить
16 дней назад
ДФ
ДФ

На фото не Ансамбль танца Троицкого центра культуры и творчества!

Голос за00Голос против Ответить
16 дней назад
miily
Редактор
miily

Спасибо. Исправлено

Голос за00Голос против Ответить
15 дней назад
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