Год Суверенитета

Уважаемая редакция!

В начале тысячелетия наша страна с огромным трудом поднималась с колен и выпутывалась из пут, в которые попала благодаря нашим зарубежным «друзьям и партнерам». Но прошли уже те времена, когда была актуальна шутка насчет того, что наступающий год будет «средним», т. е. хуже, чем предыдущий, но лучше, чем следующий.

Страна встала с колен, предначертала светлые перспективы развития страны, в том числе — в области науки. С 2012 года нам, научным сотрудникам и преподавателям, призывным маяком светил майский указ, требовавший довести нашу среднюю зарплату до 200% от среднерегиональной, а теперь у нашей страны еще более амбициозная цель в области науки — войти в пятерку лидеров по приоритетным направлениям.

И я думаю, в чем причина наших бурных успехов — помимо, конечно, личности национального лидера. Сформулировать ее, пожалуй, можно одним словом — суверенитет. Вспомните девяностые годы, когда нами управляла шайка либералов под руководством советников из Гарварда и ЦРУ: Россия была как бы суверенной державой, но на деле танцевала под заокеанскую дудку. И только с приходом к власти Владимира Владимировича ситуация изменилась. Наша демократия стала подлинной и суверенной, наша экономика освободилась от долговой кабалы МВФ и Всемирного банка, голос российского представителя вновь начал греметь на трибуне ООН, обличая лицемерие и двойные стандарты Запада.

И с этим суверенитетом к нашему народу пришло благосостояние. Да, пока еще не ко всем и не везде, да, случаются временные трудности, но нельзя и сравнить то, что есть сегодня, и то, что было 20−25 лет назад. Вполне естественной потому представляется политика, направленная на развитие нашего суверенитета в различных сферах, в том числе в такой важной сфере, как Интернет. Недавний законопроект о суверенном Рунете направлен, очевидно, на то, чтобы защитить наш сегмент Интернета от возможной агрессии и дестабилизации со стороны Запада. Чтобы мы могли спокойно сидеть в своем Интернете, даже если западники захотят нас отключить.

Тут же пошла критика: мол, законопроект и безграмотный с технической точки зрения, и вредный, направленный на то, чтобы можно было еще эффективнее блокировать всяческие неугодные властям интернет-ресурсы, на расширение и без того больших полномочий Роскомнадзора, который, по замыслу авторов законопроекта, сможет рулить трафиком. А по мне, это обычная истерика, и единственная проблема, которую я тут вижу, — это обеспечить, чтобы оборудование Роскомнадзора не мешало оборудованию ФСБ.

В общем, мне кажется, нужно продолжать уверенно двигаться вперед дорогой суверенитета. Ведь даже какая-нибудь Беларусь понимает, что без этого нельзя, и кричит, что не даст России лишить ее независимости. И, думаю, верным символическим шагом в этом направлении было бы объявление 2019 года годом Суверенитета.

Сейчас ведь, извините, что мы имеем? Спроси прохожего на улице, какой следующий год, и он уверенно ответит — год Свиньи. Более продвинутые уточнят — земляной и желтой Свиньи. Почему мы в XXI веке серьезно воспринимаем какие-то древнекитайские представления? Кому это выгодно, кроме китайских же производителей разного сувенирного барахла? Не знаю, как вас, а меня лично коробит, когда мы в России утверждаем, что у нас год Свиньи.

Думаю, нужно дать решительный отпор этой восточной мистике и сделать наступающий год праздником суверенитета, дав ему имя того, чьими силами подлинный суверенитет России был восстановлен и поднят на новую высоту, — имя Владимира Владимировича Путина. Пусть у невежественных обывателей 1 января с утра уже настанет год Свиньи, а у нас, достойных и разумных граждан, наступит год Путина!

Предвижу, что некоторые мои коллеги тут же начнут кривить морду: как можно, этот человек душит демократию в России, это чуть ли не диктатор, начнут вспоминать про Чечню, Украину, Сирию. Но, друзья мои, почему вас не смущает то, что целый месяц в нашем календаре носит имя натурального — просто по должности — диктатора, Юлия Цезаря? Волнует ли кого-то, сколько крови он пролил в Галлии и во время гражданской войны? И почему вас не смущает, что другой месяц носит имя римского же императора Октавиана Августа? Может быть, нам стоило бы чтить не только древнеримских великих государственных деятелей, но и своих, объявляя каждый двенадцатый год годом Суверенитета, годом Путина? И, может быть, России тогда, как Риму при Августе, будет суждено полвека жить в мире и процветании?

Ваш Иван Экономов

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