Год Суверенитета
Уважаемая редакция!
В начале тысячелетия наша страна с огромным трудом поднималась с колен и выпутывалась из пут, в которые попала благодаря нашим зарубежным «друзьям и партнерам». Но прошли уже те времена, когда была актуальна шутка насчет того, что наступающий год будет «средним»,
Страна встала с колен, предначертала светлые перспективы развития страны, в том числе — в области науки. С 2012 года нам, научным сотрудникам и преподавателям, призывным маяком светил майский указ, требовавший довести нашу среднюю зарплату до 200% от среднерегиональной, а теперь у нашей страны еще более амбициозная цель в области науки — войти в пятерку лидеров по приоритетным направлениям.
И я думаю, в чем причина наших бурных успехов — помимо, конечно, личности национального лидера. Сформулировать ее, пожалуй, можно одним словом — суверенитет. Вспомните девяностые годы, когда нами управляла шайка либералов под руководством советников из Гарварда и ЦРУ: Россия была как бы суверенной державой, но на деле танцевала под заокеанскую дудку. И только с приходом к власти Владимира Владимировича ситуация изменилась. Наша демократия стала подлинной и суверенной, наша экономика освободилась от долговой кабалы МВФ и Всемирного банка, голос российского представителя вновь начал греметь на трибуне ООН, обличая лицемерие и двойные стандарты Запада.
И с этим суверенитетом к нашему народу пришло благосостояние. Да, пока еще не ко всем и не везде, да, случаются временные трудности, но нельзя и сравнить то, что есть сегодня, и то, что было 20−25 лет назад. Вполне естественной потому представляется политика, направленная на развитие нашего суверенитета в различных сферах, в том числе в такой важной сфере, как Интернет. Недавний законопроект о суверенном Рунете направлен, очевидно, на то, чтобы защитить наш сегмент Интернета от возможной агрессии и дестабилизации со стороны Запада. Чтобы мы могли спокойно сидеть в своем Интернете, даже если западники захотят нас отключить.
Тут же пошла критика: мол, законопроект и безграмотный с технической точки зрения, и вредный, направленный на то, чтобы можно было еще эффективнее блокировать всяческие неугодные властям интернет-ресурсы, на расширение и без того больших полномочий Роскомнадзора, который, по замыслу авторов законопроекта, сможет рулить трафиком. А по мне, это обычная истерика, и единственная проблема, которую я тут вижу, — это обеспечить, чтобы оборудование Роскомнадзора не мешало оборудованию ФСБ.
В общем, мне кажется, нужно продолжать уверенно двигаться вперед дорогой суверенитета. Ведь даже какая-нибудь Беларусь понимает, что без этого нельзя, и кричит, что не даст России лишить ее независимости. И, думаю, верным символическим шагом в этом направлении было бы объявление 2019 года годом Суверенитета.
Сейчас ведь, извините, что мы имеем? Спроси прохожего на улице, какой следующий год, и он уверенно ответит — год Свиньи. Более продвинутые уточнят — земляной и желтой Свиньи. Почему мы в XXI веке серьезно воспринимаем какие-то древнекитайские представления? Кому это выгодно, кроме китайских же производителей разного сувенирного барахла? Не знаю, как вас, а меня лично коробит, когда мы в России утверждаем, что у нас год Свиньи.
Думаю, нужно дать решительный отпор этой восточной мистике и сделать наступающий год праздником суверенитета, дав ему имя того, чьими силами подлинный суверенитет России был восстановлен и поднят на новую высоту, — имя Владимира Владимировича Путина. Пусть у невежественных обывателей 1 января с утра уже настанет год Свиньи, а у нас, достойных и разумных граждан, наступит год Путина!
Предвижу, что некоторые мои коллеги тут же начнут кривить морду: как можно, этот человек душит демократию в России, это чуть ли не диктатор, начнут вспоминать про Чечню, Украину, Сирию. Но, друзья мои, почему вас не смущает то, что целый месяц в нашем календаре носит имя натурального — просто по должности — диктатора, Юлия Цезаря? Волнует ли кого-то, сколько крови он пролил в Галлии и во время гражданской войны? И почему вас не смущает, что другой месяц носит имя римского же императора Октавиана Августа? Может быть, нам стоило бы чтить не только древнеримских великих государственных деятелей, но и своих, объявляя каждый двенадцатый год годом Суверенитета, годом Путина? И, может быть, России тогда, как Риму при Августе, будет суждено полвека жить в мире и процветании?
Ваш Иван Экономов
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Метки: #269, Беларусь, Владимир Путин, Запад, Иван Экономов, Интернет, Новый Год, поздравление, Рим, Роскомнадзор, Россия, Рунет, суверенитет
Как вам не стыдно, Троицк?! Позорите себя и науку.
Ой, бяда… Кстати, Троицк тут совсем не при чём. Этот авантюрист и болтун Экономов живёт в Москве и на страницы ТрВ пробирается обманом и подкупом!
чуть не отписалась. Лучше не рекламируйте, что ли.
Наталья Пустынникова это фельетон. Коллеги не хотят предупреждать, что это фельетон/сатира и уже не раз были казусы, когда люди всерьез слова Экономова воспринимали
Ой, какая прелесть, в стране появился новый Козьма Прутков?! И он так же, как и оригинал искренне верит, что все так думают и принимают его прекрасную идею — после отпочкования российского интернета ещё и праздновать год Путина, каждые 12 лет. Браво!
Ой, я ведь правда чуть за чистую монету не приняла этого нового Козьму Пруткова. Теперь у него гордое имя Иван Экономов! Ознакомилась и с другими его прорывными статьями и всем советую!
Решительно протестую против непонятных инсинуаций некоторых как бы комментаторов. Я бы даже развил мысли уважаемого автора! Как говорил наш предыдущий великий Лидер — «Жить стало лучше, жить стало веселей!» И это в полной мере относится и к нашему теперешнему Лидеру, и к современному историческому моменту. Ну, может не столь лучше, в среднем (если исходить хоть из курса рубля) так примерно вдвое хуже. Но зато несомненно многократно веселее и сувереннее! И может как и тогда впереди Великая Война, которая покроет нашего Лидера новой славой ! Подумать только, о чем мы мелко волновались раньше — ну будет 5 или 7% роста, теперь мы снова массово делаем ракеты, утираем нос мировому жандарму и смеемся над западными причитаниями по поводу Ядерных угроз. Это им есть что терять, а мы, как и наши великие предки, всегда готовы - с семьями — на алтарь нашей грозной и великой суверенности. Али не весело?!
Эх, всем хорош Экономов, а в мелочах прокалывается, потому что людей из народа не знает. Ну какая Беларусь в подобном дискурсе?
Это, видимо, такая попытка шутки? К сожалению, по нынешним временам не отличить от реальности.
Только бренд ТрВ наводит на мысль, что кто-то сошел с ума.
Тигран Закоян это Иван экономов — то, что 10 лет назад однозначно воспринималось как ирония и сатира, сегодня читается как очередная передовица в практически любом СМИ.
Мда, тот факт, что многие не чувствуют сарказма, очень показателен.
А какая цель этого сарказма? Денег от Ходорковского получите? Продемонстрируете независимость или решили угробить хорошую научную газету? И как удовольствие, получили, г. Экономов?
Владимир Сапунов экономов угробит хорошую научную газету. Мы ему передадим, что его колонки, выходящие в каждом номере 10,5 лет, угробливают газету
Владимир Сапунов у Экономова нет Фейсбука, он вообще как настоящий патриот-путинец читает только сайт kremlin.ru, смотрит пресс-конференцию Путина в повторе и у него даже как у ВВП нет смартфона. Он же не добровольный эксгибиционист как мы
Nataliya Demina Понравилось насчёт добровольного эксгибиоционизма. Недавно думал — кто они фейсбучники. Добавлю ещё вауризм, мазохизм, садизм, плаксизм и котизм (собакизм)…
Владимир Сапунов вот-вот а тов Иван Экономов во враждебных Фейсбуках не сидит. Он изучает генеральную линию партии, чтобы хотя бы в одной колонке ТрВ она была представлена.
Угу, а какая цель сарказма то? Лишь бы позубоскалить … над святым! Думаю, точно не наша, а на известно чью мельницу, а «нам нужны подобрее щедрины, и такие гоголи, чтобы нас не трогали». Вообще смеяться над властью попадает под статью оскорбление власти, а за это в прежних Римах казнили. А мы, как известно, 3-й Рим … и 4-му не бывать! Что, не сомневаюсь, сбудется … но боюсь по причине Ядерного Апокалипсиса
Я уже начинаю любить Экономова, почитав немного. Он как шут или юродивый единственный кому будет позволительно говорить всю правду, а не только сарказмом развлекаться.
Владимир Сапунов он очень крутой, зрит в корень как Козьма Прутков
Nataliya Demina Знаете ли, Козьма говорил афоризмами добрыми и конструктивными, а с Экономовым несколько другое ощущение, а конструктивный вывод только один…
Особенно впечатляет подборка связанных статей. Хозяева как-то собирались подновить автомат, формирующий эти списки. Ну и автомат под именем ИА может тоже пора обновить. Судя по комментариям.