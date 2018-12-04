Вглубь Марса
26 ноября 2018 года специалистам NASA удалось успешно посадить на Марс аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), предназначенный для изучения внутренностей Красной планеты. Его расчетный срок работы — два года. Стоимость миссии — свыше полумиллиарда долларов без учета стоимости самого запуска.
Помимо нескольких камер и сейсмодатчиков, InSight снабжен зондом для измерения подповерхностных тепловых потоков. Специальный бур, предоставленный германскими планетологами, проникнет на пятиметровую глубину, что значительно превосходит все предыдущие скребки, буры и манипуляторы, применяемые на Марсе.
Кроме того, планируется провести эксперименты по прецизионному измерению колебаний Марса под воздействием Солнца путем регистрации доплеровского смещения радиосигнала, посылаемого с Земли.
Место посадки InSight, как и было запланировано, — Elysium Planitia. Аппарат опустился в небольшой ударный кратер среди песчаных наносов (своего рода большую песочницу), однако это и к лучшему — легче будет бурить грунт. Он слегка наклонен (на 4°), однако это тоже не создаст проблем, так как InSight спроектирован для работы с наклоном до 15°.
Ожидается, что изображения с более высоким разрешением начнут поступать в ближайшие дни, после того, как InSight освободится от прозрачных пластиковых пылезащитных чехлов, которые предохраняли две его камеры во время посадки.
Операторов радует то, что уже в течение своего первого полного дня на Марсе (сол 1) солнечные батареи генерировали больше электроэнергии, чем любой предыдущий марсианский аппарат (4588 ватт-часов).
В настоящее время InSight развернул панели солнечных батарей, провел пробное фотографирование и занимается мониторингом погодных условий на месте высадки с помощью метеорологического комплекта TWINS и магнитометра. Свою роботизированную руку аппарат разблокировал на следующий же день после посадки. Развертывание приборов для геофизических исследований у него займет примерно три месяца. Требуется получить большое количество стереофотографий для того, чтобы отыскать лучшие места для размещения зонда и сейсмометра (они будут располагаться отдельно от основного аппарата).
InSight был запущен с Земли 5 мая 2018 года с базы Ванденберг при помощи ракеты-носителя Atlas V 401. Вместе с основным аппаратом к Марсу отправились два так называемых кубсата MarCO-A и MarCO-B, которые наблюдали за высадкой, но сами пролетели мимо Марса. А вот передача снимков на Землю происходит через орбитальную марсианскую станцию Mars Odyssey, которая летает тут еще с 2001 года.
Марс — ровесник Земли и образовывался около 4,5 млрд лет назад примерно так же и из примерно того же материала. На Марсе есть гигантские вулканы, сосредоточенные в двух провинциях, находящихся неподалеку друг от друга, — Фарсиде и Элизиуме. Они больше земных горячих точек, породивших Гавайские острова и Исландию. Марсианский вулкан Олимп в провинции Фарсида — самый высокий в Солнечной системе.
Северное и южное полушария Марса сильно различаются между собой: северное — низкое равнинное; южное — высокое гористое. Возникает соблазн приписать это древней глобальной тектонике: вот океан, вот материк — и на Земле когда-то было нечто похожее. Но большинство специалистов сходятся на том, что северное полушарие — это нечто, подобное лунным морям, — результат удара крупного тела размером с Плутон. Сейчас на Марсе точно нет плитной тектоники, хотя какое-то ее подобие могло быть в далеком марсианском прошлом.
Масса Марса на порядок меньше земной, из-за этого его история и судьба оказались существенно иными. Из-за меньшего размера Марс успел почти полностью остыть. Хотя теоретические оценки и говорят о том, что ядро Марса горячее, по-видимому, оно недостаточно горячее для того, чтобы быть жидким и работать в качестве магнитного динамо. По крайней мере, об этом свидетельствует отсутствие на Марсе планетарного магнитного поля, которое защитило бы его атмосферу. Вероятно, когда-то оно было, поскольку остались участки с локальной намагниченностью. Насколько горячо ядро, как раз и должен определить InSight. Другая задача — определить границы между мантией и корой и их примерный состав.
Наконец, третья задача — выявить остатки сейсмической активности и заодно подсчитать, как часто на Марс падают метеориты.
Борис Штерн, Максим Борисов
Фото NASA/JPL-Caltech/Lockheed Martin
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Метки: #268, ATLAS, InSight, Lockheed Martin, NASA, Борис Штерн, исследования, Максим Борисов, Марс, метеорологический комплект TWINS, миссия, планета, солнечные батареи, эксперимент
Браво, американцы! Рогозин на их фоне выглядит смешно и жалко.
Равнина Элизий, нагорье тут ни при чём.