Конвергент

Уважаемая редакция!

Есть такой дурацкий фильм — «Дивергент», типичная буржуазная антиутопия. Не имеет смысла пересказывать сюжет, для дальнейшего стоит выделить только один момент. В этом фильме все подростки должны были пройти тест, по результатам которого они причислялись к одной из пяти фракций, исходя из их способностей. Тех, которым подходили все пять фракций, называли дивергентами, общество боялось таких, поскольку они плохо подчинялись и нестандартно мыслили.

К сожалению, наше научное сообщество по уровню своего мышления находится на примерно тех же высотах: оно склонно ненавидеть и отвергать тех, кто мыслит нестандартно и широко. Яркий пример этому — Михаил Валентинович Ковальчук, человек, развивающий новую парадигму знаний, переход от узкой специализации к глобальному и системному мышлению в науке, к конвергенции знаний. Не ремесленник, одним словом, а титан мысли, новый Леонардо.

В ненависти к Ковальчуку объединяются самые разнородные силы. Для либералов он своего рода Годзилла, поднявшийся из глубин кооператива «Озеро», научная инкарнация самого великого и ужасного губителя демократии, чье имя нельзя называть. Равно как и будущий разработчик прототипа «служебного человека» для наших властей.

Столь же ненавистен Михаил Валентинович и нелюбимым либералами академикам советской закалки, для которых он является чуть ли не Князем Тьмы, стремящимся разрушить величественный храм Академии. Все беды Академии они склонны приписывать мести Ковальчука за то, что его сначала не захотели избрать академиком, а затем сместили с поста директора Института кристаллографии. Как будто единственной проблемой застойной осиповской РАН был недостаток почтения к одному из своих членов…

Нередко в этой связи вспоминают слова Михаила Валентиновича, что Академия должна неминуемо погибнуть, как Римская империя. Но почему люди склонны видеть в этом желание или угрозу, а не результат ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, вот в чем вопрос. Ведь падение Римской империи было для своего времени геополитической катастрофой заметно больших масштабов, чем распад СССР, какие тут могут быть радостные эмоции? Это был метафорический образ, демонстрирующий крах скованной узкодисциплинарными рамками академической науки прошлого в третьем тысячелетии, на смену которой придет новая, междисциплинарная и конвергентная наука будущего.

Более того, после заседания президентского Совета по науке и образованию, где выступил его всенепременный член — Михаил Валентинович, можно ожидать нового всплеска страшилок, представления Ковальчука в виде смеющегося великана, пожирающего академические институты и загребающего своими огромными лапищами новые бюджетные ресурсы.

Хотя Михаил Валентинович всего лишь рассказал о бренности существования институтов Общества Макса Планка и уподобил свой Курчатовский институт организациям Объединения имени Гельмгольца, сказав, что там объединены очень важные для государства крупные проекты, мегасайнс, онкология и всё такое прочее, и под эти цели даются серьезные деньги на создание мощной инфраструктуры и заделов.

Еще говорилось о том, что будет новая федеральная программа по генетическим технологиям, и уже идет шум по этому поводу, что, мол, головной научной организацией будет Курчатовский институт, который и экспертизу будет организовывать, и мониторинг работ проводить, и оценивать результативность программы в целом. Всё, мол, хапнет Ковальчук, и придется всем к нему на поклон ходить.

И нет, коллеги, оснований ожидать, что ненависть к Ковальчуку когда-нибудь утихнет, ибо ее причина глубока и сущностна — это ненависть посредственности и ограниченности к великим умам, показывающим, сколь мелки и банальны на самом деле те господа, которые мнят себя крупными величинами.

Недаром же Владимир Владимирович совсем недавно наградил Михаила Валентиновича орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. У нас ведь, в отличие от глупых буржуазных антиутопий, умеют ценить людей нестандартных. Ковальчук вовсе не монстр — он конвергент!

Ваш Иван Экономов

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